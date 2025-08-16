ডায়মন্ডব্যাকস ম্যানেজার পর্দার আড়ালে নাটকের মধ্যে সুপারস্টারকে রক্ষা করেছেন

এটি অ্যারিজোনায় পর্দার আড়ালে কিছু নাটক রয়েছে বলে মনে হয়। থেকে একটি প্রতিবেদন অ্যারিজোনা প্রজাতন্ত্রের নিক পিকোরোডায়মন্ডব্যাকের কিছু খেলোয়াড় গেমস মিস করার প্রবণতার জন্য দ্বিতীয় বেসম্যান কেটেল মার্টে হতাশ হয়েছেন। প্রায়শই, এটি স্বাস্থ্যের কারণে দেখা যায়, যদিও ক্লাব থেকে মার্টে অনুপস্থিত ছিল এমন অল স্টার বিরতির আশেপাশের পরিস্থিতিও আপাতদৃষ্টিতে অসন্তুষ্টির উত্স ছিল।
মাঠে থাকাকালীন মার্টে স্পষ্টভাবে ডায়মন্ডব্যাকের একটি সম্পদ। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে সাপদের জন্য খুব উত্পাদনশীল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি 30 এর দশকের গোড়ার দিকে ধাক্কা দেওয়ার কারণে এটি থামেনি। আসলে, তিনি যুক্তিযুক্তভাবে ইদানীং তাঁর সেরা ছিলেন। গত বছর, তিনি 36 টি হোম রান হিট করেছেন, ড্রু তার প্লেট উপস্থিতির 11.1% এ হাঁটেন এবং তার স্ট্রাইকআউটগুলি 18.2% ক্লিপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিলেন। তিনি 151 ডাব্লুআরসি+এর জন্য .292/.372/.560 স্ল্যাশ করেছেন। তিনি সাতটি ঘাঁটি চুরি করেছিলেন এবং তার গ্লোভওয়ার্কের জন্য শক্তিশালী গ্রেড পেয়েছিলেন। ফ্যাংগ্রাফস তাকে প্রতিস্থাপনের উপরে .3.৩ জয়ের সাথে কৃতিত্ব দিয়েছিল, সেই বিভাগে তার ব্যক্তিগত সেরা চিহ্নটি বেঁধে। কেবল নয়টি পজিশনের খেলোয়াড় তাকে সেখানে বেস্ট করেছিলেন।
এই বছর, তার উত্পাদন একই রকম হয়েছে। তিনি 162 ডাব্লুআরসি+ এর জন্য .296/.398/.557 কেটে ফেলেছেন এবং গত বছরের তুলনায় 47 কম গেমসে 4.2 এফওয়ারের সাথে জমা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবার উভয়ই আর্লিংটনে, তিনি নবম ইনিংসে গো-ইয়েহেড হোম রান করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত গেম-বিজয়ী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।
মাঠ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে বিষয়টি আরও বেশি। মার্টের একটি উল্লেখযোগ্য আঘাতের ইতিহাস রয়েছে। 2021 সালে, তিনি উভয় হ্যামস্ট্রিংয়ের স্ট্রেন দ্বারা মাত্র 90 গেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। তার পর থেকে, ছোট অনুপস্থিতি তাকে প্রতি বছর 135-150 গেমের পরিসীমাতে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রতি পিকোরো, মার্টে ২০২৪ মৌসুমের শেষ সপ্তাহে একদিনের ছুটি চেয়েছিলেন, যা সতীর্থদের “বিরক্ত” করেছিল। এই বছর, যখন তিনি বিরতির আগে চূড়ান্ত খেলাটি না খেলতে বলেছিলেন, তবে তিনি “ভ্রু উত্থাপন” করেছিলেন, তবে তারপরে অল স্টার গেমটিতে অংশ নিয়েছিলেন। পাইকোরো কর্বিন ক্যারোলের সাথে এই ধরণের আচরণের বিপরীতে, যিনি তাঁর হাতে একটি ভাঙা হাড়ের মধ্য দিয়ে খেলছেন কারণ তিনি মনে করেন যে তিনি এটি দলের কাছে .ণী।
পাইকোরোর নিবন্ধ প্রকাশের পরে ম্যানেজার টেরি লোভুলো পরিস্থিতিটিকে সম্বোধন করেছিলেন, সিরিয়াসএক্সএম এ এমএলবি নেটওয়ার্ক রেডিও এবং “দ্য বার্নস অ্যান্ড গ্যাম্বো শো” অ্যারিজোনা স্পোর্টসে। সাধারণত, লভুলো মার্টকে তার নিজের শরীর জানার বিষয়টিতে এবং যখন এটির বিরতি প্রয়োজন তখন রক্ষা করেছিলেন।
“কেটেল মার্টের একটি বিশাল হৃদয় রয়েছে He
বিশেষত একটি ঘটনা অবশ্য স্বাস্থ্যের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। মার্টে রাখা হয়েছিল সীমাবদ্ধ তালিকা 18 জুলাই, অল স্টার বিরতির প্রথম দিন, সাপগুলি কার্ডিনালগুলি খেলতে প্রস্তুত হওয়ায়। সেই সময়ের আশেপাশে জানা গিয়েছিল যে মার্ট তার অ্যারিজোনার বাড়িতে সাম্প্রতিক ব্রেক-ইন করার কারণে ক্লাব থেকে দূরে ছিলেন, যদিও পাইকারো এখন উল্লেখ করেছেন যে মার্টে বেশিরভাগ বিরতির জন্য ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ছিলেন। প্রতি অ্যারিজোনা স্পোর্টসের জন গাম্বাদোরোমার্টে ক্যারল এবং ইউজিনিও সুরেজের সাথে অল স্টার গেম থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল তবে গাম্বাদোরোর কথায় ডাঃ “তিনি একটি খেলা বা দুটি মিস করবেন” জেনে একটি ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার সতীর্থরা তার পরিকল্পিত অনুপস্থিতি সম্পর্কে জানতেন না, এবং তিনি ডিআর -এ না হওয়া পর্যন্ত চুরির বিষয়ে খুঁজে পাননি
ব্রেক-ইন করার আগেও মার্টের মাথা অন্য কোথাও ছিল। অল স্টার বিরতির কয়েক সপ্তাহ আগে জুনের শেষের দিকে একটি বহুল প্রচারিত ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে শিকাগোর হোয়াইট সোক্সের বিপক্ষে একটি খেলায় তাকে দৃশ্যমানভাবে অশ্রুতে আনা হয়েছিল। মার্ট পরে মিডিয়ার সদস্যদের সহ বলেছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসযে একজন অনুরাগী তাকে তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে হ্যাক করছে। 2017 সালে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মার্টের মা মারা গিয়েছিলেন।
মার্টে বলেছিলেন, “একজন অনুরাগী আমার মা সম্পর্কে চিৎকার করে ডাগআউটে উঠেছিল।” “তিনি ছিলেন, ‘গত রাতে আমি আপনার মাকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম।'” মার্টে বলেছিলেন যে তাঁর মা মারা যাওয়ার সময় তিনি শিকাগোতে কিউবার খেলতে ছিলেন, যা পরিস্থিতিটিকে অতিরিক্ত অনুরণন দিয়েছে। ভক্তকে সমস্ত মেজর লীগ পার্ক থেকে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।
লভুলোকে “দ্য বার্নস অ্যান্ড গ্যাম্বো শো” -তে অল স্টার বিরতির ঘটনা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
“আমি ব্রেক-ইন সম্পর্কে অসচেতন ছিলাম,” লভুলো বলেছিলেন। “আমি ব্রেক-ইন করার সময় সম্পর্কে অসচেতন ছিলাম। উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল, তিনি কী বিমানটি ছিলেন তা সম্পর্কে আমি অসচেতন ছিলাম। আমি কেবল আমাদের প্রথম বেসবল গেমের সকালে, বিকেলে বেসবল খেলা খেলতে প্রস্তুত না হওয়ার বিষয়ে তাকে সচেতন করেছিলাম।”
সেই সময়, ডায়মন্ডব্যাকগুলি এখনও বিতর্কে থাকার জন্য লড়াই করছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, তারা ক্রেতা বা বিক্রেতা হিসাবে সময়সীমার মধ্যে যাবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার ছিল না। মার্টে দলকে রিপোর্ট করেছিলেন এবং ২০ শে জুলাই সীমাবদ্ধ তালিকা থেকে পুনরায় পদত্যাগ করা হয়েছিল, দুটি গেম মিস করেছেন। ঘটনাচক্রে সাপগুলি এই দুটি গেম জিতেছিল, তবে এটি বোধগম্য যে তার সতীর্থরা তাকে লাইনে মরসুমের সাথে কী গেমগুলি অনুপস্থিত নিয়ে বিরক্ত হবে। সেখান থেকে ক্লাবটি কিছুটা পিছলে যায় এবং বিক্রি শেষ করে। তারা সময়সীমার আগে জোশ নায়লার, মেরিল কেলি, সুরেজ, শেলবি মিলার এবং রান্ডাল গ্রিচুককে কেনার ব্যবস্থা করেছিল।
এটি অবশ্যই অধিনায়কের জন্য একটি বিশ্রী জায়গা। মার্টের সাথে আরও প্রায়শই লাইনআপে প্রবেশের বিষয়ে আরও বেশি জেদ না করার জন্য তাকে সমালোচনা করা ন্যায়সঙ্গত হবে, বিশেষত যদি এটি অন্য সতীর্থদের স্থান দেয়। অদ্ভুতভাবে, লভুলো বলেছিলেন যে এমএলবি নেটওয়ার্ক রেডিওতে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সময় “আমাদের ক্লাবহাউসের ভিতরে কী ঘটছে” তা আমি জানি না। অন্যদিকে, পাইকোরো রিলে করে যে কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি মার্টকে খুব শক্ত করে ঠেলে দিতে পারেন এবং মার্টকে “সলিং বা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য” ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারেন, “পাইকোরোর কথায়।
এখন প্রশ্নটি কী আসে। পাইকোরো এবং গাম্বাদোরো উভয়ই একটি বাণিজ্যের ধারণাটি ভাসিয়ে দেয় তবে সম্ভাবনাটিকেও কমিয়ে দেয়। ক্লাবহাউস থেকে বিচ্ছিন্নতার গুজব যখন আসে তখন এটি একটি প্রাকৃতিক জল্পনা। বেসবল জগতটি কেবল রাফায়েল ডিভার্স এবং রেড সোক্সের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে প্রচুর কালি ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও তিনি একসময় দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে একজন ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলোয়াড় হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তবে সেই গল্পগুলির প্রেক্ষিতে তিনি জায়ান্টদের কাছে উল্টে গিয়েছিলেন।
অন্যদিকে, এর মতো স্কফলগুলি মাঝে মাঝে দ্রুত প্রবাহিত হয়। ২০২১ সালে একটি খেলায় মেটসের ফ্রান্সিসকো লিন্ডার এবং জেফ ম্যাকনিল লড়াইয়ে নেমেছিলেন, তবে তারা এটিকে তাদের পিছনে রেখেছিল এবং তার পর থেকে বহু বছর ধরে সতীর্থ ছিল।
মার্টে 2031 মরসুমের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই বছরের পরে তাঁর $ 102.5M পাওনা। এর মধ্যে 2031 এর জন্য 11.5 মিলিয়ন ডলার প্লেয়ার বিকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার প্রতিভা দেওয়া, প্রচুর ক্লাবগুলি সেই মূল্য পয়েন্টে তাকে অর্জন করতে আগ্রহী হবে। যাইহোক, এটিও সম্ভব দলগুলি ভাবতে পারে যে তারা যদি 30-এর দশকের মাঝামাঝি দিকে এগিয়ে চলেছে এবং গেমটির প্রতি 100% প্রতিশ্রুতি নাও থাকতে পারে এমন কোনও আঘাতজনিত খেলোয়াড়কে অর্জন করবে কিনা। মার্টের চুক্তির কোনও বাণিজ্য সুরক্ষা নেই তবে 2026 প্রচারের কয়েক দিন তার 10-এবং -5 অধিকার থাকবে।