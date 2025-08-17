ডায়াগো জোটার সংবেদনশীল বিধবা নেকড়েদের লিভারপুল তারার কাছে অবিশ্বাস্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে কারণ তার প্রাক্তন সতীর্থরা মিনিটের করতালি দেওয়ার সময় অশ্রু লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে

শনিবার বিকেলে ম্যানচেস্টার সিটির সাথে সংঘর্ষের আগে ওলভস প্রাক্তন খেলোয়াড় ডায়োগো জোটাকে একটি চলমান শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।
মোলিনাক্সের ভক্তরা দেরী ফরোয়ার্ডের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশাল ব্যানার তৈরি করেছিলেন কারণ তাঁর বিধবা রুট কার্ডোসো এবং পরিবার স্ট্যান্ডগুলি থেকে দেখেছেন।
জোটা এবং তার ভাই আন্দ্রে সিলভা 3 জুলাই স্পেনের একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, তার লিভারপুলের সতীর্থ এবং ফুটবল সম্প্রদায়ের শোক প্রকাশ করে।
ট্র্যাজেডির পর থেকে তারা প্রথম প্রিমিয়ার লিগের খেলাটি হোস্ট করার কারণে ওলভস তাকে ন্যায়বিচার করতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিল, এক মিনিটের নীরবতা পর্যবেক্ষণ করে এবং ম্যাচ প্রোগ্রামের সামনের দিকে জোটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
জোটা 2017 এবং 2020 এর মধ্যে ক্লাবের সাথে তিনটি মরসুম কাটিয়েছিল, তাদের প্রিমিয়ার লিগে প্রচার জিততে এবং ইউরোপের জন্য যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করেছিল এবং সমর্থকরা তাদের একটি বিশাল টিআইএফও দিয়ে তাদের ভালবাসা দেখিয়েছিল।
টিফোর নীচের একটি ব্যানার পড়েছিল: জোটার প্রিয় গান, স্টিং বাই স্টিংয়ের ফিল্ডস এর প্রসঙ্গে ‘আপনি যখন সোনার মাঠে হাঁটবেন তখন আমরা আপনাকে স্মরণ করব’।
ডিওগো জোটার বিধবা, রুট কার্ডোসো, তার পরিবারের সাথে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তার প্রয়াত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন
শনিবার জোটার বাবা -মা ইসাবেল সিলভা এবং জোয়াকিম সিলভা দৃশ্যমান সংবেদনশীল ছিলেন
নেকড়ে মোলিনাক্সে একটি বিশেষ টিফো সহ প্রাক্তন খেলোয়াড় জোটাকে একটি আবেগময় শ্রদ্ধা জানিয়েছিল
কার্ডোসো, যিনি জোটা তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর ১১ দিন আগে বিয়ে করেছিলেন, তিনি তাঁর বাবা-মা এবং তাঁর পর্তুগালের প্রাক্তন সতীর্থ রুবেন নেভেসের পাশাপাশি কার্যক্রম গ্রহণের সময় স্ট্যান্ডে দৃশ্যমানভাবে সংবেদনশীল ছিলেন।
গোলরক্ষকও জোসে এসএ এক মিনিটের প্রশংসা করার জন্য কেন্দ্রের বৃত্তে সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধ হয়ে অশ্রু লড়াইয়ের লড়াইয়ে উপস্থিত হয়েছিল।
18 তম মিনিটে, মোলিনাক্সের ভক্তরা ক্লাবে তাঁর সময়কালে যে শার্ট নম্বরটি পরেছিলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন।
জোটা 2017 সালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের loan ণ নিয়ে ওলভসে যোগদান করেছিল এবং স্থায়ীভাবে তাদের সাথে আরও দুটি পূর্ণ মৌসুম কাটিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিততে সহায়তা করেছিল।
সব মিলিয়ে তিনি নেকড়েদের পদোন্নতি পাওয়ার সাথে সাথে ১৩১ টি খেলায় ৪৪ টি গোল করেছিলেন, তারপরে দু’বার সপ্তম শেষ করেছেন এবং ২০১৯-২০ সালে ইউরোপা লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন।
তিনি মিডল্যান্ডস দলের হয়ে আধুনিক নায়ক হয়েছিলেন, ২০২০ সালে লিভারপুলে তাঁর £ 41 মিলিয়ন ডলার পদক্ষেপের আগে অসংখ্য রেকর্ড ভেঙে তিনি প্রিমিয়ার লিগ জিততে গিয়েছিলেন।
জোটা ইউরোপা লিগের মলিনাক্সে বেসিকটাস এবং এস্পানিয়েলের বিপক্ষে ব্যাক-টু-ব্যাক হ্যাটট্রিক করেছিল, এটি করার ক্লাবটির প্রথম খেলোয়াড় হয়েছিলেন।
বেসিকটাসের বিপক্ষে তিন-গোলের সালভো 11 মিনিটের মধ্যে এসেছিল, ক্লাবটির সবচেয়ে দ্রুততম ইউরোপীয় হ্যাটট্রিক।
প্রাক্তন লিভারপুল তারার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা অশ্রু ফিরিয়ে নিয়ে লড়াই করেছিল
গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার মাত্র 11 দিন আগে রুট কার্ডোসো জোটাকে বিয়ে করেছিলেন
জোতা প্রাথমিকভাবে পরের বছর স্থায়ীভাবে স্বাক্ষর করার আগে 2017 সালে loan ণ নিয়ে নেকড়ে যোগদান করেছিল
ভক্তরা পর্তুগিজদের প্রতি উত্সর্গের জন্য ব্যানার ধরেছিলেন, একটি পড়ার সাথে: ‘সোনার মতো ভাল’
ওলভস জোটাকে ম্যাচ প্রোগ্রামটিও উত্সর্গ করেছিলেন, যিনি ১৩১ ম্যাচে ৪৪ টি গোল করেছিলেন
ওলভস ম্যান সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগে কার্ডোসো তার প্রয়াত স্বামীকে দেওয়া হয়
ইংল্যান্ডে খেলার দৃ determination ় সংকল্পের প্রমাণ ছিল যে জোটা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অ্যাটলেটিকোর সাথে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফুটবলকে অদলবদল করেছিল।
পর্তুগিজ তার প্রথম মৌসুমে ক্লাবটির সাথে 18 টি গোল করেছিলেন, তাদের শীর্ষস্থানীয় স্কোরার হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন এবং নিজেকে খুব প্রিয় তারকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।
স্থায়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি ওলভস মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হওয়ার কারণে জোটা ওলভসের হল অফ ফেমের সাথে যুক্ত হয়েছে, তাঁর কাছে কিছু ফুলের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।
এই সপ্তাহান্তে প্রিমিয়ার লিগ জুড়ে, স্টেডিয়ামগুলি এক মিনিট নীরবতা ধারণ করছে এবং খেলোয়াড়রা তাকে স্মরণ করার জন্য কালো আর্মব্যান্ড পরা।
শুক্রবার রাতে, লিভারপুল অ্যানফিল্ডে ভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ মোজাইক দিয়ে জোটাকে তাদের নিজস্ব শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল কারণ তারা বোর্নেমাউথকে ৪-২ গোলে পরাজিত করেছিল। তারা তাদের কাছে তাদের ম্যাচ প্রোগ্রামটিও উত্সর্গ করেছিল।
জোটা এবং সিলভার চিত্রগুলি স্টেডিয়ামের স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়েছিল, যখন ‘চিরকালীন 20’ প্রতীকটি লিভারপুলের খেলোয়াড়দের শার্টগুলিকে শোভিত করেছিল।
মোহাম্মদ সালাহ দেরিতে গোল করেছিলেন কারণ লিভারপুল 4-2 ব্যবধানে জিতেছে, উইঙ্গার জোটার ‘কুমির’ উদযাপনের সাথে নকল করে।
অ্যানফিল্ডে একটি আবেগময় রাতে পুরো সময়ে জল অশ্রুতে ভেঙে পড়ল সালাহ।
তাদের টিফো তার প্রিয় গান, স্টিং দ্বারা স্বর্ণের ফিল্ডসকে সম্মতি জানিয়েছিল, শব্দগুলি পড়েছিল: ‘আপনি যখন সোনার ক্ষেত্রগুলিতে হাঁটেন তখন আমরা আপনাকে মনে রাখব’
ভক্তরা ম্যান সিটির সাথে সংঘর্ষের আগে মলিনাক্সের নিকটবর্তী একটি রাস্তায় জোটায় উত্সর্গীকৃত একটি মুরাল পরিদর্শন করেছেন
জোটার প্রিয় গানটি ছিল স্টিং দ্বারা ‘ফিল্ডস অফ সোনার’
লিভারপুলের বস আর্ন স্লট জোটাকে এই বিজয়টি উত্সর্গ করেছিলেন: ‘আমি মনে করি মো মনে হয়েছিল যে এটি কতটা বিশেষ ছিল। তিনি সম্ভবত আবেগ অনুভব করেছেন। ডায়োগোর স্ত্রী এখানে আছেন, তাঁর পরিবার এখানে আছেন, তাঁর সন্তানরা এখানে আছেন।
‘আমরা আবেগগুলিও অনুভব করি, তাদের এখনও দুঃখও রয়েছে। এই আবেগগুলি সম্ভবত মো সংবেদনশীল হতে পরিচালিত করে। আমি অশ্রুতে না হয়েও একইরকম অনুভব করেছি।
‘ভক্তরা তাঁর জন্য বহুবার গাওয়ার পরে, খুব ভাল লাগল যে তিনি তাদের বিনিময়ে কিছু দিয়েছেন। তিনি আজ তিনি কি করেছেন। গত কয়েক মিনিটে অবিশ্বাস্য পরিবেশ। ‘