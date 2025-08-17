ডায়াগো মোরিরা 2026 সালে বিভাগে থাকবেন

ব্রাজিলিয়ান তার দলকে জানিয়েছিল যে তিনি মোটো 2 এর আর বছর করবেন না, এবং পলিস্তানের পক্ষে বিরোধ হোন্ডা এবং ইয়ামাহার মধ্যে রয়েছে।
হাতুড়ি মারধর করা হয়। সাংবাদিক রোজারিও ট্রায়োলো জানিয়েছেন, ২০২26 সালে ডায়োগো মোরিরা মোটোজিপিতে থাকবেন। ব্রাজিলিয়ান তার অ্যাক্সেস বিভাগগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বৃহত্তম জাপানি অটোমেকারদের মধ্যে দু’জনকে অবাক করে দিয়েছিল এবং এখন একটি পছন্দ করতে হবে।
মৌসুমে জয়ের সাথে, পডিয়ামস এবং প্রচুর ব্যক্তিত্বের সাথে মোরেইরা পরের বছরের জন্য পাইলট বাজারের তারকা, যা ব্রাজিলের কাছে বিভাগের প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং স্টার্টার হিসাবে প্রতিনিধি থাকতে পারে।
বড় প্রশ্নটি হ’ল: হোন্ডা নাকি ইয়ামাহা? ইয়ামাহা ব্রাসিলের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, যা ব্র্যান্ডের দেশে রাইডার এবং বড় মোটরসাইকেলের বাজারের জন্য টেস্ট মোটরসাইকেল সরবরাহ করে, এটি সবচেয়ে “সুস্পষ্ট” পছন্দ হবে, তবে দলটি ব্রাজিলিয়ান পরবর্তী মৌসুমে হোন্ডার আগ্রহের সাথে মটো 2 -তে ডিওগোর আরও একটি বছর বাড়ানোর ইচ্ছা করেছিল।
হোন্ডার প্রস্তাব অবশ্য লোভনীয়। এটি তিন বছরের চুক্তিতে 4 সাড়ে চারদিকে ইউরো হবে, ২০২26 সালে এলসিআর -এ তাঁর কেরিয়ার শুরু করে এবং ২০২27 সালে কারখানা দলে জায়গা করে নেবেন, যখন বিভাগটির নতুন নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়।
ইয়ামাহায়, মিগুয়েল অলিভিরা, জ্যাক মিলার এবং অ্যালেক্স রিন্সের কম পারফরম্যান্সের সাথে ব্রাজিলিয়ান প্রম্যাক দলে জায়গা করে নেবেন, দুই টাইম ওয়ার্ল্ডসবিকে চ্যাম্পিয়ন টোপারাকের পাশাপাশি এবং গ্রীষ্মের ছুটির আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাই উভয়ই মূল দলে জায়গাটির উপরে সরাসরি লড়াই করবে। উভয় প্রস্তাব খুব একই রকম, এবং ব্রাজিলিয়ান তার ক্যারিয়ারের কোর্সটি আরও ভাল খুঁজে পাবে তা জানা রয়ে গেছে।
জল্পনা অব্যাহত রয়েছে এবং মোরিরার ভবিষ্যত এখনও অনিশ্চিত, তবে প্রত্যাশাটি হ’ল শীঘ্রই ইতাল্ট্রান্স ড্রাইভারের একটি সংজ্ঞা রয়েছে এবং ব্রাজিলকে মোটরসাইকেলের ক্লাসের রানিতে ফিরিয়ে নিয়ে মরসুমের জন্য তার পছন্দটি তৈরি করে।