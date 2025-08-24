ডায়ানা শ্যানাইডার মন্টেরেতে অল-রাশিয়ান ফাইনাল জিতেছে

(ছবির ক্রেডিট: মাইক ফ্রে-ইমেজ চিত্র)
শনিবার মেক্সিকোয়ের মন্টেরেরিতে অ্যাবিয়ার্তো জিএনপি সেগুরোসকে ধরার জন্য তৃতীয় বংশোদ্ভূত ডায়ানা শানাইডার রাশিয়ান দেশের মহিলা এবং দ্বিতীয় নম্বর বীজ ইকাটারিনা আলেকজান্দ্রোভা -3-৩, ৪–6, -4-৪ ব্যবধানে দাঁড়িয়েছেন।
শানাইডার, 21 এবং বিশ্বের 22 নম্বরে স্থান পেয়েছে, 2025 মরসুমের প্রথম শিরোনাম এবং তার পঞ্চম সামগ্রিকভাবে জিতেছে। ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনের কেটি বোল্টারকে পরাস্ত করে নভেম্বরে ২০২৪ সালের হংকং ওপেনে তার শেষ চ্যাম্পিয়নশিপ রান হয়েছিল।
সেটগুলি বিভক্ত করার পরে, শ্যানাইডার তত্ক্ষণাত সিদ্ধান্তটি খোলার জন্য আলেকজান্দ্রোভা ভেঙে দেয়। তিনি সেটের প্রথম পরিষেবা গেমটিতে দুটি ব্রেক পয়েন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার চূড়ান্ত চারটি পরিষেবা গেমসে আর কখনও মুখোমুখি হননি। প্রাক্তন এনসি স্টেট টেনিস স্ট্যান্ডআউট তার দ্বিতীয় ম্যাচ পয়েন্টের প্রয়াসে জিতেছে।
শ্যানাইডার তার প্রথম 72২ শতাংশ তৃতীয় সেট চলাকালীন কাজ করে এবং এই পয়েন্টগুলির percent৪ শতাংশ জিতেছে।
শুক্রবার বৃষ্টির দ্বারা স্থগিত করা তাদের সেমিফাইনালের ধারাবাহিকতায় চেক প্রজাতন্ত্রের মেরি বোজকোভার বিপক্ষে আলেকজান্দ্রোভা দিন শুরু করেছিলেন। প্রথম সেটে ২-২ এ পুনরায় শুরু করার পরে, আলেকজান্দ্রোভা প্রথম সেটটি -3-৩ এবং বোজকোভা সেটের পরে অবসর নিয়েছিল।
শানাইডারকে ইউএস ওপেনে 20 তম বীজযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রথম রাউন্ডে জার্মানির লরা সিগেমুন্ডের সাথে লড়াই করা হয়েছে, যখন 13 তম বংশোদ্ভূত আলেকজান্দ্রোভা লাতভিয়ার আনাস্তাসিজা সেবাস্তোভার মুখোমুখি।
জমিতে টেনিস
অদৃশ্য খেলোয়াড়দের যুদ্ধে রোমানিয়ার সোরানা সিরস্টিয়া অ্যান লি -২, 6-৪ গোলে পরাজিত করে ওহিওর ক্লিভল্যান্ডে শিরোপা অর্জন করে।
এটি ইস্তাম্বুলে জিতে 2021 সালের পর থেকে 35 বছর বয়সী সিরস্টিয়ার পক্ষে তৃতীয় ডাব্লুটিএ শিরোনাম।
বিশ্বের ১১২ নম্বরে, সিরস্টিয়া উদ্বোধনী সেটটির পঞ্চম খেলায় লি ভেঙে যায় এবং পরের খেলায় তার নিজের ব্রেক পয়েন্ট সংরক্ষণের পরে আবার লি ভেঙে যায়। Th৯ তম র্যাঙ্কড লি দ্বিতীয় সেটের উদ্বোধনী খেলায় ব্রেক পয়েন্টের একটি জুড়ি রক্ষা করেছিল তবে তৃতীয় খেলায় ১৫-৪০ এ ভেঙে গেছে।
প্রুশিয়ার রাজার আদিবাসী, প। নিম্নলিখিত খেলায় লি দুটি ব্রেক-পয়েন্টের সম্ভাবনা ছিল তবে রূপান্তর করতে পারেনি এবং রোমানিয়ান তার পঞ্চম ম্যাচ পয়েন্টে শিরোপা জিতেছে।
লি’র দ্বিতীয় পরিবেশনায় আধিপত্য বিস্তার করায় সিরস্টিয়া কখনই ম্যাচে ভেঙে যায়নি, 16-অফ -26 পয়েন্ট জিতেছিল।
সিরস্টিয়া ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে আর্জেন্টিনার সোলানা সিয়েরার সাথে লড়াই করে যখন লি স্লোভাকিয়ার রাহেল শ্রামকোভার সাথে লড়াই করে।
