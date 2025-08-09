এওএল নিয়মিতভাবে তার পণ্য এবং পরিষেবাগুলি মূল্যায়ন করে এবং ডায়াল-আপ ইন্টারনেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিষেবাটি আর এওএল পরিকল্পনায় আর উপলব্ধ থাকবে না। ফলস্বরূপ, 30 সেপ্টেম্বর, 2025 এ এই পরিষেবাটি এবং সম্পর্কিত সফ্টওয়্যার, এওএল ডায়ালার সফ্টওয়্যার এবং এওএল শিল্ড ব্রাউজার, যা পুরানো অপারেটিং সিস্টেম এবং ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সংযোগগুলির জন্য অনুকূলিত, এটি বন্ধ করা হবে।
এই পরিবর্তনটি আপনার এওএল পরিকল্পনার অন্য কোনও সুবিধাগুলিকে প্রভাবিত করবে না, যা আপনি আপনার যে কোনও সময় অ্যাক্সেস করতে পারেন এওএল পরিকল্পনা ড্যাশবোর্ড। আপনার অ্যাকাউন্ট পরিচালনা বা বাতিল করতে, মাইকাউন্ট দেখুন।
আরও তথ্যের জন্য বা আপনার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে যদি আপনার প্রশ্ন থাকে তবে কল করুন:
- আমাদের -1-888-265-5555
- কানাডা -1-888-265-4357