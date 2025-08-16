You are Here
ডারপা তার এআই ফাইটার জেট প্রোগ্রামটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাচ্ছে
ডারপা তার এআই ফাইটার জেট প্রোগ্রামটি পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাচ্ছে

কল্পনা করুন শীর্ষ বন্দুক পাইলট ছাড়া। ঠিক গ্রীষ্মের ব্লকবাস্টার উপাদান নয়। তবে এটিই ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (ডিআরপিএ) সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যতের জন্য মনে রেখেছে। একটি অনুযায়ী ঘোষণা দ্বারা চিহ্নিত রেজিস্টারসংস্থাটি সম্প্রতি একটি বহু মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হস্তান্তর করেছে যা তার স্বায়ত্তশাসিত পাইলট প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যা শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল স্টিকের পিছনে কোনও মানুষকে ছাড়াই বিমানগুলিকে যুদ্ধে স্থাপন করবে।

এই সপ্তাহের শুরুতে ঘোষিত চুক্তিটি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল সিস্টেম এবং প্রযুক্তি গবেষণাএকটি বাস্তব সংস্থা এবং কল্পনাযোগ্য সবচেয়ে অস্পষ্ট নাম সহ একটি ফ্রন্ট নয় এবং ডার্পার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুনর্বহাল (এআইআর) প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য সংস্থাটিকে 11.3 মিলিয়ন ডলার সরবরাহ করবে। চুক্তিটি প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের জন্য, যা ডারপা বর্ণনা “এআই-চালিত অ্যালগরিদমিক পদ্ধতির বিকাশ যা অনিশ্চিত, গতিশীল এবং জটিল অপারেশনাল পরিবেশের মধ্যে রিয়েল-টাইম বিতরণ স্বায়ত্তশাসিত কৌশলগত সম্পাদনকে সক্ষম করে।” যা মনে হয় এটি সম্ভবত “বাতাসে অপারেটিং” বলার একটি খুব প্রযুক্তিগত উপায়।

এজেন্সিটির প্রত্যাশা হ’ল সিস্টেম এবং প্রযুক্তি গবেষণা এবং প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া অন্য কোনও ঠিকাদার বিদ্যমান সেন্সর এবং অস্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সিস্টেমগুলি বিকাশ করে। তাদের অবশ্যই একাধিক পরীক্ষা এবং সিমুলেশনগুলির মাধ্যমে প্রয়োজন হবে, শেষ পর্যন্ত কিছু বর্তমানে অপরিবর্তিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করার জন্য যা “একটি অবরুদ্ধ যুদ্ধের বিমান বাহন” উত্পাদন করার ক্ষমতা দেখায়।

দরপা মতেএয়ার প্রোগ্রামটির লক্ষ্য “এআই-চালিত কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন” বিকাশ করা যা শেষ পর্যন্ত এয়ার কম্ব্যাট মিশনের অংশ হিসাবে মানহীন যুদ্ধবাজ বিমানীয় যানবাহন (ইউসিএভি) মোতায়েন করতে পারে। প্রোগ্রামটি এজেন্সিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু এয়ার কম্ব্যাট বিবর্তন উদ্যোগযা আগে পরিচালিত হয়েছিল এআইকে এফ -16 মিড-ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ নিতে অনুমতি দিন এবং মানব পাইলটদের বিরুদ্ধে ডগফাইটে জড়িত। একটি এআই সিস্টেম পূর্বে এসের অংশ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল ভার্চুয়াল ডগফাইটে মানব পাইলটদের বীট করুনপাশাপাশি।

সিস্টেমস এবং প্রযুক্তি গবেষণাটি প্রথম সংস্থা হিসাবে উপস্থিত বলে মনে হয় যে ডিআরপিএর প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ধাপে একটি আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হয়েছে, এটি পরামর্শ দিয়েছিল যে এটি ইতিমধ্যে “দ্রুত এবং নির্ভুল মডেলগুলি তৈরি করার প্রথম বর্ণিত লক্ষ্যটি সম্পন্ন করেছে যা অনিশ্চয়তা ক্যাপচার করে এবং আরও ডেটা দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নতি করে।” রেজিস্টার অনুসারে, প্রতিরক্ষা চুক্তি জায়ান্টস লকহিড মার্টিন এবং বিএই সিস্টেমগুলিও এই প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়ে জড়িত ছিল, তবে দ্বিতীয় ধাপের অংশ হিসাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, যা দেখবে যে ডারপা তার সম্ভাব্য ঠিকাদারদের গ্রুপকে ছয় থেকে চার পর্যন্ত সঙ্কুচিত করে দেখবে।

এই প্রোগ্রামটি নিয়ে ডারপা আকাশে চোখ রেখেছেন, তবে এটি সমুদ্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিতও চলছে। এই সপ্তাহের শুরুতে, এটি নামকরণ ঘোষণা করেছে ইউএসএক্স -1 ডিফিয়ান্টএকটি প্রথম ধরণের স্বায়ত্তশাসিত, মানহীন পৃষ্ঠতল জাহাজ এবং ঘোষণা করেছে যে এটি এটি প্রথম এটি-সমুদ্রের বিক্ষোভের সূচনার জন্য প্রস্তুত করছে।

