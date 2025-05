ফেডারেল ব্যয় বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অপব্যবহারের সাথে ছাঁটাই করা করদাতাদের জন্য বিলিয়ন ব্যয় করছে – এবং ডাঃ মেহমেট ওজ বলেছেন মেডিকেড একটি সুস্পষ্ট উদাহরণযেখানে গুরুত্বপূর্ণ যত্ন নেওয়া আমেরিকানদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে যাদের এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

ওজ এই সপ্তাহের “রবিবার সকালে ফিউচারস” এ বলেছিলেন, “আমরা প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার ডেজের সাথে চিহ্নিত করেছি, যারা মেডিকেডের জন্য একাধিক রাজ্যে যথাযথভাবে ভুলভাবে ভর্তি হন,”

“আপনি নিউ জার্সিতে থাকেন, তবে আপনি পেনসিলভেনিয়ায় চলে যান এবং কোন রাজ্যটি আপনার মেডিকেড পায়? উভয় রাজ্যই ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে।”

মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেড সার্ভিসেস সেন্টারগুলির প্রশাসক ওজেড মেডিকেডকে “ক্লিন (এডি) আপ” হতে অনুরোধ করেছিলেন যাতে এটি প্রাথমিকভাবে তাদের জীবনের ভোর বা গোধূলি, যারা “ছায়ায় বসবাস করে” এবং যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের “সিস্টেমের কাপড়ের” ক্লাউনের কারণে যত্ন নেওয়ার জন্য অ্যাক্সেস পেতে অক্ষম তাদের “তাদেরকে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এমন লোকদের সেবা করে।

আমেরিকান জনগণ মেডিকেড সংস্কারকে সমর্থন করবে।

রিপাবলিকানরা প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানিয়েছে বর্জ্য দূর করুনএই জাতীয় চিকিত্সা সহায়তা কর্মসূচিতে জালিয়াতি এবং অপব্যবহার, যারা কংগ্রেসের মাধ্যমে তার পথে “বড়, সুন্দর বিল” বলে তাদের উদ্বেগের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা হুমকি দেয়।

হাউস স্পিকার মাইক জনসন, আর-লা।, অস্বীকার করেছেন যে বিলটি এই জাতীয় কভারেজকে হুমকি দিয়েছে, গত মাসে “সানডে মর্নিং ফিউচারস” বলেছে যে মেডিকেয়ার, মেডিকেড এবং সামাজিক সুরক্ষা রক্ষা করা রিপাবলিকানদের জন্য একটি “বড় অগ্রাধিকার” হিসাবে রয়ে গেছে, কিন্তু বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অপব্যবহারকে শিকড় দেওয়া এই প্রোগ্রামগুলি সবার জন্য আরও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয়।

“আমাদের মানুষকে নির্মূল করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, মেডিকেডে যারা আসলে সেখানে থাকার যোগ্য নন। সক্ষম-দেহযুক্ত কর্মীরা … যুবক পুরুষ যারা কখনও এই প্রোগ্রামে থাকা উচিত নয়,” তিনি এ সময় বলেছিলেন।

ওজ অতিথি হোস্ট জ্যাকি ডিএঞ্জেলিসকে বলেছিলেন যে সমস্যাটি আরও এগিয়ে যায়, মেডিকেডের জন্য ফেডারেল কাজের প্রয়োজনীয়তার অভাবের দিকে ঝুঁকছে – এমন কিছু যা খাদ্য স্ট্যাম্পের মতো অন্যান্য ফেডারেল প্রোগ্রামগুলিতে বিদ্যমান।

“আসুন আমরা এর অর্থ কী তা পরিষ্কার হয়ে যাই। এর অর্থ এই নয় যে আপনার একটি চাকরি আছে It এর অর্থ আপনি একটি চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করছেন – এটি একটি ভাল জিনিস কারণ আমাদের এখনই তাদের সন্ধানকারী লোকেরা তাদের সন্ধান করছে তার দ্বিগুণ কাজ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

“তবে, আপনি যদি কোনও চাকরি না চান বা না করতে পারেন তবে আপনি কোথাও স্বেচ্ছাসেবক করতে পারেন You আপনি একটি শিক্ষা পেতে পারেন You আপনি পরিবারের অভ্যন্তরের অন্যান্য লোকদের সাথে সহায়তা করতে পারেন you আপনি চিপ করতে পারেন এমন অনেকগুলি উপায় রয়েছে” “

“স্ন্যাপ, রাইট, ফুড স্ট্যাম্পস প্রোগ্রামের জন্য একটি কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ther

ওজ আরও বলেছিলেন যে রাজ্যগুলি বর্তমানে ফেডারেল সরকারকে সহযোগিতা না করার জন্য “উত্সাহিত”। তিনি প্রোগ্রামের সম্প্রসারণের অধীনে এমন একটি বিধানের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা ফেডারেল সরকারকে অন্যদের মধ্যে 50% বা 60% এর তুলনায় কয়েকটি রাজ্যে 90% ব্যয় কভার করতে দেয়।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই অসম কাঠামোটি আরও বেশি ফেডারেল অর্থ আনতে মেডিকেডে ভর্তি হওয়া আরও সক্ষম-দেহযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের রাখার জন্য রাজ্যগুলিকে উত্সাহিত করে।

“এই মুহুর্তে, অনেক রাজ্যে, আপনি যদি হাসপাতালে যান এবং আপনি একজন সক্ষম দেহযুক্ত ব্যক্তি, আপনি যদি মেডিকেয়ার সুবিধাভোগী হন তবে হাসপাতালটি আরও বেশি (মেডিকেড সুবিধাভোগীর জন্য) বেতন পাবে Now এখন, কীভাবে এটি কাজ করে?” তিনি ড।

“লোকেরা তাদের সারা জীবন কাজ করে, মেডিকেয়ারে চিপ করে, তারা প্রোগ্রামটি পায়, তারা একটি দুর্দান্ত সিস্টেম পেয়েছে এই ভেবে অবসর নেয়, এবং হাসপাতাল তাদের বলে, ‘শোনো, আপনি ছেলেরাও মেডিকেডে সক্ষম-দেহযুক্ত লোকদের পাশাপাশি অর্থ প্রদান করবেন না যারা চাকরি পেতে সক্ষম হয় নি।’ সুতরাং, একরকমভাবে, আমরা তাদের আরও বেশি মূল্যবান বলে মনে করি এবং এটিই ঘটে যা সিস্টেমকে ব্যাহত করে। “