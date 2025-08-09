You are Here
“রিয়েল টাইম” হোস্ট বিল মেহের হঠাৎ করেই তার অতিথি ডঃ ফিলকে শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের আইস অভিযানে যোগদানের জন্য হট সিটে রাখেন, যার ফলে দুটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বিনিময় হয়েছিল।

“আপনি কেন এই বরফ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন?” মাহের ডঃ ফিলকে জিজ্ঞাসা করলেন। “আমি এটা বুঝতে পারি না।”

মাহের আরও বলেছিলেন: “আপনি এমন এক ব্যক্তি যিনি আমরা এত বছর ধরে চিনি যারা পরিবারগুলিকে একত্রিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। যারা পরিবারকে আলাদা করে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের নিরাময় করতে পারেন And এবং এখন আপনি আক্ষরিক অর্থে পরিবারকে পৃথক করে এমন লোকদের সাথে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।”

বিল মাহের ট্রাম্পের উপর উদার অভিনেতার সাথে সংঘর্ষ করেছেন, অভিবাসন নীতি

ট্রাম্প প্রশাসনের আইস অভিযান এবং ডাঃ ফিলের তাদের মধ্যে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করার সময় বিল মাহের শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট তার শো “রিয়েল টাইম” এ হট সিটে অতিথি ডঃ ফিলকে হট সিটে রেখেছিলেন। (এইচবিও)

প্রাক্তন ক্লিনিকাল মনোবিজ্ঞানী কোনও রূপক ঘুষি টানেন নি।

“আচ্ছা, এখন এটি বুলশ – টি,” ডাঃ ফিল কাউন্টার করেছিলেন, তুলনা শুরু করার আগে।

“দেখুন, আপনি যদি নাগরিককে এমন কাউকে গ্রেপ্তার করেন, তবে এটি কোনও অপরাধ করেছে বা ব্যাকসেটে কোনও সন্তানের সাথে ডুয়ে ফেলেছে, আপনি কি মনে করেন যে তারা ঠিক তখনই সেই পরিবারকে আলাদা করেন না?” ডাঃ ফিল জিজ্ঞাসা করলেন। “অবশ্যই তারা করে!”

“তবে এটি যা চলছে তা নয়,” মাহের যুক্তি দিয়েছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত আগে, মাহের এই বিষয়টি “আরেকটি বিষয়” হিসাবে প্রবর্তন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন “অপ্রিয় জনপ্রিয় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছেন” বলে তিনি করছেন।

ডা। ফিল বলেছেন লিগ্যাসি মিডিয়া লা দাঙ্গা কভারেজ বিকৃত করে ‘অপরাধী তৈরি করছে’

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডার ওচোপির ডেড-কলিয়ার প্রশিক্ষণ এবং ট্রানজিশন বিমানবন্দরের সাইটে অবস্থিত “অ্যালিগেটর আলকাট্রাজ” নামে পরিচিত একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্র ভ্রমণ করেছেন। (গেটির মাধ্যমে এএফপি)

ডাঃ ফিল আরও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, মাহেরের একাকীত্বের অংশকে সম্বোধন করে যেখানে তিনি মুখোশধারী আইস এজেন্টদের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, মুখোশগুলি বিধায়কদের “ডক্সিক্সিং” অফিসারদের ফলাফল।

“(বিধায়করা) তাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পরিবারের ঠিকানাগুলি ইন্টারনেটে রাখছেন, তারা সেগুলি টেলিফোনের খুঁটিতে রাখছেন,” ডাঃ ফিল উল্লেখ করেছিলেন। “সুতরাং, অবশ্যই তারা মুখোশ পরেছে যাতে তারা বাইরে না যায়, যাতে লোকেরা তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে সহিংসতা করতে পারে।”

প্রাক্তন টক শো হোস্ট “ফাইলগুলি” উদ্ধৃত করেছেন যা তিনি যোগদান করেছেন বরফ অপারেশনগুলি ন্যায়সঙ্গত করতে দেখেছিলেন।

“তারা একটি র‌্যাপ শিট পেয়েছে, 12, 14 বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু শিকারীদের দীর্ঘ যে তারা রাস্তায় নামছে,” ডাঃ ফিল বলেছেন। “এগুলি সবচেয়ে খারাপ যে তারা রাস্তায় নামছে। তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কে তাদের আবার চাইবে?”

এমএসএনবিসি অবদানকারী দাবি করেছেন ‘ডার্ক’ ট্রাম্প সমর্থকরা ‘স্লেভ ক্যাচারারদের’ মতো আইস অভিনয় দেখে উপভোগ করছেন

ইএসপিএন ভাষ্যকার স্টিফেন এ স্মিথ, যিনি শুক্রবার মাহের শোতে অতিথিও ছিলেন, তিনি ডাঃ ফিলের সাথে কিছু সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি “সীমানা বন্ধ করে” সমর্থন করেন, তবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রশাসনের পদক্ষেপগুলি তাদের কথার সাথে মেলে না।

স্মিথ উপসংহারে বলেছিলেন, “আপনি যখন হোম ডিপোতে যাচ্ছেন, যখন আপনি মানুষের চাকরিতে যাচ্ছেন, যখন আপনাকে গীর্জার প্রবেশের এবং অন্যান্য সম্পত্তিগুলিতে প্রবেশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল … তারা কারা লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে তারা মূলত যেভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তার চেয়ে আলাদা ছিল,” স্মিথ উপসংহারে বলেছিলেন।

মাহের স্মিথের যুক্তি প্রতিধ্বনিত করে, বরফ যুক্ত করে এমন জায়গাগুলিতে যাচ্ছে যেখানে লোকেরা “ইতিমধ্যে কাজ করছে”।

“আপনি যদি লুকিয়ে আছেন বলে আপনি যদি কাজে যেতে না পারেন তবে অপরাধ ব্যতীত (অবৈধ অভিবাসী) এর জন্য অন্য কোন আশ্রয়?” মাহের জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাঃ ফিল দু’বার বরফের সাথে এসেছেন বলে জানা গেছে – জানুয়ারির শিকাগো অভিযানের সময় এবং জুনে লস অ্যাঞ্জেলেস অভিযানের সময় প্রথমে মাটিতে।

স্টিফানি সামেল ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডিজিটাল প্রযোজনা সহকারী। তিনি এর আগে ক্যাম্পাস সংস্কার এবং মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারের জন্য লিখেছেন, শিক্ষা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে আচ্ছাদন করে।

