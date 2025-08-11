ডিএইচএস আপনাকে ভুলে যেতে চায় যে আনাকিন স্কাইওয়াকারও ফ্যাসিবাদে নেমেছিল

ডার্থ ভাদার হলেন ভিলেন স্টার ওয়ার্স। এটা বিতর্কের জন্য আপ নয়। অবশ্যই, তিনটি সিনেমা চলাকালীন তিনি শেষ পর্যন্ত খালাস পেয়েছেন। এবং হ্যাঁ, পরবর্তী সিনেমা এবং টিভি শোয়ের মাধ্যমে, এই পছন্দগুলি কিছুটা মানবিক। তবে এগুলির কোনওটিই পরিবর্তন করতে পারে না যে ভাদর সহিংসভাবে অনেক, অনেক লোককে হত্যা করেছিল এবং তারপরে গ্যালাক্সিকে তার ইচ্ছায় বাঁকানোর বিষয়ে গণহত্যা পাগল অভিপ্রায়টির ডান হাতের মানুষ হয়ে ওঠে।
এই বছরের শুরুর দিকে, একটি শীর্ষস্থানীয় বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন শেষ থেকে দুর্বৃত্ত ওয়ান: একটি স্টার ওয়ার্সের গল্পতাঁর দলকে ভাদর হিসাবে চিত্রিত করে, প্রত্যেককে অনুভূত সমস্যা হিসাবে নামকরণ করা অসহায় বিদ্রোহীদের কেটে ফেলা: “জাল খবর,” “ফেন্টানেল,” “গ্যাং সদস্য,” ইত্যাদি। জড়িত এই সমস্ত সমস্যা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে ভাদারের মতো বর্ডার পেট্রোল। আসল সমস্যাটি অবশ্য ডার্থ ভাদার নায়ক নয়। তিনি বাস্তবে, যে চরিত্রগুলি মন্দ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের হত্যা করছেন।
এটি এই বছরের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই সপ্তাহে, একটি বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছিল জন অলিভারের সাথে গত সপ্তাহে আজ রাতে “ইমিগ্রেশন প্রয়োগকারী” সম্পর্কে। অলিভার ভিডিওটি নিয়ে কৌতুক করে বললেন, “ঠিক আছে, আমি যদি প্রথম বোমা তারিখে কোনও অপ্রয়োজনীয় লোককে উদ্ধৃত করতে পারি, ‘আপনি কি কখনও দেখেছেন স্টার ওয়ার্স? ‘ কারণ এটি বেশ বিখ্যাত খারাপ লোক। কল্পনা করুন যে সিনেমাটিক ইতিহাসের সর্বাধিক বিখ্যাত ভিলেনকে একগুচ্ছ লোককে হত্যার জন্য আপনাকে কতটা নৈতিকভাবে দেউলিয়া হতে হবে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ আক্ষরিক অর্থে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করছেন, এবং মনে করেন ‘তিনি আমাদের তাই!’ “”
তবে এটি বন্য অংশ নয়। বন্য অংশটি হ’ল অলিভারের শো ভিডিওতে মন্তব্য করার জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগে পৌঁছেছে এবং আসলে একটি প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। “প্লটটি লুণ্ঠন করার জন্য নয়, তবে কেউ হিসাবে স্টার ওয়ার্স ভক্তরা জানেন, ডার্থ ভাদারও আনাকিন স্কাইওয়াকার, “ডিএইচএসের বিবৃতিতে লেখা আছে। আপনি অলিভারকে নীচে 18:33 এ এই সংবাদটি বিতরণ করতে পারেন।
https://www.youtube.com/watch?v=dftbhrkae74
আমেরিকান জনসাধারণকে ধরে নেওয়ার বুনো প্রান্তের বাইরে বুঝতে পারে যে ডার্থ ভাদার আনাকিন স্কাইওয়াকার এবং স্কাইওয়াকার একজন নায়ক, এখানে আনপ্যাক করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। প্রথমত, আমি তাদের “স্কাইওয়ালকারের বীরত্বের উপর আমেরিকান জনসাধারণকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাই।” তিনি যখন একগুচ্ছ বাচ্চাদের হত্যা করেছিলেন তখন কি ছিল? ফোর্স তার স্ত্রীকে দম বন্ধ করে দিয়েছে? দু’জন লাইটাসবার্স দিয়ে একজনের মাথা কেটে ফেলেছেন? বা এগুলি আসলে কোনওভাবেই, তার বীরত্বপূর্ণ শোষণের কথা উল্লেখ করে ক্লোন যুদ্ধ অ্যানিমেটেড সিরিজ? সেই শোতে, হ্যাঁ, আনাকিন একজন নায়ক ছিলেন, তবে এরপরে যা ঘটেছিল তা পরিবর্তন করে না। আপনি জানেন, সন্ত্রাস ও সহিংসতার মাধ্যমে পুরো গ্যালাক্সির পরাধীনতা। এছাড়াও, আমরা বেশিরভাগ লোককে অনুমান করার উদ্যোগ চাই যারা নেই স্টার ওয়ার্স ভক্তরা এর কোনও সম্পর্কে জানেন না।
এছাড়াও, এমনকি একটি নার্দিয়ার নোটে, এটি “তারা জানে” সাম্রাজ্য ফিরে আসে রেফারেন্স? এটা নিশ্চিত যে এটি মত অনুভূত। এছাড়াও, কেন “প্লটটি নষ্ট করছে” এমন কিছু যা তারা উদ্বিগ্ন? সর্বকালের সর্বাধিক বিখ্যাত সিনেমাগুলির প্লটগুলি নষ্ট করার বিষয়ে কম চিন্তিত হতে পারে এবং আমেরিকান অভিবাসীদের কাছে ন্যায়বিচার এবং মানুষ হওয়ার বিষয়ে আরও বেশি চিন্তিত?
মার্কিন সরকারের সত্যিকার অর্থে না বোঝার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে স্টার ওয়ার্স তার প্রতিরক্ষা প্ল্যাটফর্মে রোনাল্ড রেগানের শব্দটি ব্যবহারে ফিরে যাচ্ছেন। তবে এই উদাহরণটি অন্যতম বিজোড় এবং মজাদার হতে হবে।
