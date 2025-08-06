নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড ট্রাম্প-রাশিয়া জোটের আখ্যান সম্পর্কে গ্র্যান্ড জুরি তদন্তের উদ্বোধনকারী ডিওজে জবাবদিহিতার দিকে এক ধাপ।
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি তার প্রথম সাক্ষাত্কারের জন্য মঙ্গলবার গ্যাবার্ড “দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল” এ যোগ দিয়েছিলেন, জুলাইয়ের শেষদিকে ডিএনআই প্রধানকে তার অফিসে পাঠানো ডিএনআই প্রধানকে একটি ফৌজদারি রেফারেল নিয়ে কাজ করার জন্য তার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
“আমি আজ বিচারপতি বিভাগের প্রসিকিউটরদের সাথে সাক্ষাত করেছি এবং হ্যাঁ, তারা এই গ্র্যান্ড জুরির তদন্ত পরিচালনা করে এবং সত্যটি খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে তারা কোনও পাথর ছাড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” গ্যাবার্ড বলেছেন।
“তাদের আরও প্রশ্ন রয়েছে, এবং তারা সত্যটি সন্ধান করতে এবং এই অত্যন্ত গুরুতর তদন্ত পরিচালনা করার জন্য আবারও সর্বত্র সন্ধান করবে, তারা আবার এটিতে গভীর ডুব দিচ্ছে।”
হোয়াইট হাউস রাশিয়ার ‘প্রতারণা’ দোষের গেমটিতে মিশ্র সংকেত প্রেরণ করে
ফক্স নিউজ সোমবার রিপোর্ট বন্ডি একটি নামহীন ফেডারেল প্রসিকিউটরকে আইনী কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন, একটি সম্ভাব্য অভিযোগের জন্য একটি গ্র্যান্ড জুরির কাছে প্রমাণ উপস্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে, বন্ডির একটি চিঠি এবং তদন্তের সাথে পরিচিত একটি সূত্র অনুসারে।
অ্যাটর্নি জেনারেলের পরে ঘোষণাটি আসে সৃষ্টি ঘোষণা গ্যাবার্ড এবং তার দল জড়ো হওয়া প্রমাণগুলি অনুসন্ধান করার জন্য একটি “স্ট্রাইক ফোর্স”।
গ্যাবার্ড অভিযোগ করেছেন যে ওবামা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গোয়েন্দা রাজনীতি করেছেন এবং ২০১ 2016 সালের নির্বাচনে জয়ের পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে “বছরব্যাপী অভ্যুত্থানের” ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।
তিনি এক্স -এর একটি পোস্টে দাবি করেছিলেন, পূর্বে টুইটার, সেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এবং তৎকালীন সিআইএর পরিচালক জন ব্রেনান এবং তৎকালীন-ডিএনআই জেমস ক্ল্যাপার সহ তাঁর জাতীয় সুরক্ষা দলের মূল সদস্যরা ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদকে নষ্ট করার জন্য ২০১ 2016 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাশিয়ান হস্তক্ষেপ সম্পর্কে একটি বিবরণ বানিয়েছিলেন।
গ্যাবার্ড ফক্স নিউজের হোস্ট লরা ইনগ্রাহামকে বলেছিলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি অনাক্রম্যতা রায় দেওয়ার কারণে ওবামার গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি জাতির “সততা” রক্ষার জন্য ঘোষিত দলিলগুলি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।
প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস মহিলা বলেছেন, “আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অখণ্ডতা আমেরিকান জনগণের উপর নির্ভর করে আসলে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে সত্য জেনে এবং সেই জবাবদিহিতা সন্ধান করে, সেই জবাবদিহিতা নিয়ে আসে,” প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস মহিলা বলেছেন।
“এটি কোনও এক-অফ জিনিস ছিল না This এটি ঠিক ছিল না, ‘ওহ, ভাল, তারা লাইনগুলি খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল।’ আমেরিকান জনগণ আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে বেছে নিয়েছিল এমন ব্যক্তিকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করার জন্য তারা একটি মিথ্যা তৈরি করেছিল এবং সেই মিথ্যা প্রচার করেছিল। “
ওবামার এক মুখপাত্র গ্যাববার্ডের “আপত্তিজনক” এবং “উদ্ভট” অভিযোগের দিকে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন জুলাইয়ে বিরল বিবৃতিতে বিঘ্নের চেষ্টা করার কারণে।
“গত সপ্তাহে জারি করা নথির কোনও কিছুই ব্যাপকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কমিয়ে দেয় না যে রাশিয়া ২০১ 2016 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উপর প্রভাব ফেলতে কাজ করেছে তবে কোনও ভোট সফলভাবে হেরফের করেনি। তত্কালীন চেয়ারম্যান মার্কো রুবিওর নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় সিনেট গোয়েন্দা কমিটির ২০২০ সালের প্রতিবেদনে এই অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করা হয়েছিল,” এই মুখপাত্র বলেছেন।
আমেরিকানদের 2016 সালের নির্বাচনের সংশোধনবাদী ইতিহাসের সাথে গ্যাববার্ডের ‘বিপজ্জনক বিভ্রান্তি’ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত
তৎকালীন সেন দ্বারা সমর্থিত একটি 2020 দ্বিপক্ষীয় সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রতিবেদন। মার্কো রুবিও, আর-ফ্লা।, আবিষ্কার করেছেন যে রাশিয়া নির্বাচনের অবকাঠামোকে “হ্যাক” করেনি, যেমন ভোট পরিবর্তন করা বা ভোটদানের মেশিনগুলি পরিচালনা করে।
এটি অবশ্য করেছে উপসংহারে যে রাশিয়ান সরকার মার্কিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং ভোটদানের প্রক্রিয়াগুলিতে আস্থা হ্রাস করার জন্য কাজ করেছেন।
রুবি, এখন সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি, ২০২০ সালের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন যে কমিটির তদন্তে তত্কালীন প্রার্থী ট্রাম্প বা তার প্রচার রাশিয়ার সরকারের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
ফক্স নিউজ ‘ডেভিড স্পান্ট এবং জ্যাক গিবসন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।