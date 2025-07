নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড ওয়াশিংটন পোস্ট এবং এর প্রতিবেদককে ডেকেছিলেন এবং বৃহস্পতিবার একটি এক্স পোস্টে তাদের কর্মীদের “সক্রিয়ভাবে হয়রানি” করার অভিযোগ করেছেন।

“এটি আমার নজরে এসেছে যে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদক @ন্যাকাশিমে সক্রিয়ভাবে হয়রানি করছে বলে মনে হচ্ছে [Office of the Director of National Intelligence] কর্মীরা। আমার প্রেস অফিসে পৌঁছানোর পরিবর্তে, তিনি বার্নার ফোন থেকে উচ্চ স্তরের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ফোন করছেন, নিজেকে চিহ্নিত করতে অস্বীকার করছেন, তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের পক্ষে কাজ করছেন এই বিষয়টি সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছেন এবং তারপরে তারা সংবেদনশীল তথ্য ভাগ করে নেওয়ার দাবি করছেন, “গ্যাবার্ড লিখেছেন।

পোস্টটি অব্যাহত রেখেছে, “স্পষ্টতই, ওয়াশিংটন পোস্টের পক্ষে ফাঁস শ্রেণিবদ্ধ উপাদান প্রকাশ করা যথেষ্ট ছিল না, তাই এখন তারা এটিকে সুরক্ষার জন্য গোয়েন্দা পেশাদারদের চার্জ করার পরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”

গ্যাবার্ড হ্যারিসের সমালোচনা অনুসরণ করে ‘ভয় দেখানোর’ প্রচেষ্টা হিসাবে ‘রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত’ নজরদারি স্ল্যাম করে

গ্যাবার্ড রিপোর্টার এলেন নাকাশিমাকে একই প্রতিবেদক বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যারা হাওয়াইতে তার পরিবারকে “ডালপালা” করেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি একটি রাজনৈতিক ওপির অংশ ছিল।

“এই ধরণের অবমাননাকর আচরণ একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিফলন ঘটায় @পটাসের সফল এজেন্ডা নাশকতার জন্য মরিয়া যে তারা এমনকি সাংবাদিকতার অখণ্ডতা এবং নীতিশাস্ত্রের একটি মুখোমুখিও ত্যাগ করেছে। ওয়াশিংটন পোস্টটি লজ্জা পাবে এবং তাদের অবিলম্বে এটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত,” তিনি লিখেছিলেন। “

ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট মারে পরে গ্যাবার্ডের পোস্টে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এক্স -এর একটি বিবৃতিতে নাকাশিমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

“তিন দশক ধরে, এলেন নাকাশিমা জাতীয় সুরক্ষাকে আচ্ছাদন করে সবচেয়ে সতর্ক, ন্যায্য মনোভাব এবং অত্যন্ত সম্মানিত সাংবাদিকদের একজন। জনগণের স্বার্থের বিষয়ে সরকারী সরকারী প্রেসের বিবৃতিতে নির্ভর করার পরিবর্তে সম্ভাব্য উত্সগুলিতে পৌঁছে যাওয়াও নাও হয় তাও বা হয়রানিও নয়, এটি মৌলিক সাংবাদিকতা,”

ডিএনআই তুলসী গ্যাবার্ড প্রসিকিউশনের জন্য অভিযুক্ত গোয়েন্দা ফাঁকা লোকদের উল্লেখ করেছেন; বিশদ সম্ভাব্য উদ্দেশ্যএস

তিনি গ্যাবার্ডের পোস্টকে একটি “ভিত্তিহীন ব্যক্তিগত আক্রমণ” বলেছিলেন যা “সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন করার জন্য সাংবাদিকদের ভূমিকা এবং অ্যাকাউন্টে ক্ষমতা রাখার ভূমিকা সম্পর্কে মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি প্রকাশ করেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি মন্তব্যে গ্যাবার্ডের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ আলেক্সা হেনিং ওয়াশিংটন পোস্টের বিবৃতি প্রকাশের পরে তিনি যে এক্স পোস্ট করেছিলেন তার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

“অস্বীকার নয়,” তিনি লিখেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য নাকাশিমায়ও পৌঁছেছিল।

নভেম্বরে, তার পরিচালক পদে মনোনীত হওয়ার বেশ কয়েক দিন পরে গ্যাববার্ডের প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ কাইনোয়া পেনারোজা ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদক জন সোয়েন অভিযুক্ত এক্স এ “স্ট্যাকিং” গ্যাববার্ডের প্রাক্তন কর্মচারীদের এবং তার দরজায় আসন্ন অনাবৃত।

