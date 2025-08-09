ডিএনএ গবেষণা অনার্থস আইরিশ ভাষার শিকড়

একজন ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন যে আইরিশ ভাষা প্রায় ৪,৫০০ বছর আগে পূর্ব ইউরোপের পন্টিক-ক্যাস্পিয়ান স্টেপ্প থেকে বসতি স্থাপনকারীদের আগমনের জন্য তার শিকড়গুলি সনাক্ত করতে পারে।
আয়ারল্যান্ড দ্বীপের জেনেটিক্স স্টাডিজের অন্যতম শীর্ষ বিশেষজ্ঞ কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমেরিটাস জিম ম্যালরি একটি কাগজ প্রকাশ করেছেন যা প্রস্তাবিত যে আইরিশ ভাষা আয়ারল্যান্ডের বিকার বেল সংস্কৃতির আগমনের দিকে তার উত্স সনাক্ত করতে পারে।
বেকার বেল সংস্কৃতি, যা বেকার-আকৃতির মদ্যপানের জাহাজকে বোঝায়, প্রায় ৩,৫০০ বছর আগে পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে প্রভাবশালী ছিল এবং ক্যাস্পিয়ান এবং কালো সমুদ্রের উত্তর তীর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।
তবে সম্প্রতি অবধি, আয়ারল্যান্ডে বিকার-আকৃতির বস্তুর অভাবের অভাব প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছিল যে সংস্কৃতি আয়ারল্যান্ডে সামান্য প্রভাব ফেলেছে।
যাইহোক, সাম্প্রতিক জেনেটিক ব্রেকথ্রুগুলি প্রকাশ করেছে যে 84% আইরিশ পুরুষের বেকার বেল সংস্কৃতির সাথে জড়িত জেনেটিক চিহ্নিতকারী রয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা তখন থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আয়ারল্যান্ডে বেকারের মতো বস্তুর অভাব এমন লোকদের ফলস্বরূপ যারা আয়ারল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতিটি পশ্চিম ইউরোপের বাকী অংশ থেকে পৃথক করে।
ম্যালোরি যোগ করেছেন যে আয়ারল্যান্ডে একটি “শ্মশান দাফনের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য” ছিল, যার অর্থ বিকার বেল সংস্কৃতির শারীরিক প্রমাণ সম্ভবত পুড়ে গেছে।
তিনি বলেছিলেন যে আইরিশ ভাষার উত্সের জন্য জড়িত বেশিরভাগ আইরিশ মানুষ বেকার বেল সংস্কৃতি থেকে অবতীর্ণ বলে অনিচ্ছাকৃত প্রমাণ রয়েছে।
আইরিশকে সাধারণত ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে প্রাপ্ত সেল্টিক ভাষাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তবে সেল্টিক ভাষা এবং সংস্কৃতিটি প্রথমে গ্রীকরা প্রায় 600 বিবিসি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, বিকার বেল সংস্কৃতির সদস্যদের প্রথম আয়ারল্যান্ডে বসতি স্থাপনের প্রায় 2,000 বছর পরে।
আইরিশ ইতিহাস ভালোবাসেন? আইরিশসেন্ট্রাল হিস্ট্রি ফেসবুক গ্রুপে অন্যান্য ইতিহাসের বাফের সাথে আপনার প্রিয় গল্পগুলি ভাগ করুন।
অনুযায়ী আইরিশ খবরম্যালোরি বিশ্বাস করেন যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভাইকিংসের আগমন না হওয়া পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডের পরবর্তী কোনও আক্রমণ বা নিষ্পত্তি হয়নি।
ম্যালোরি বলেছিলেন, “অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ আইরিশ উত্সের একটি মডেল পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবেন যা তারা অনুমান করেছিলেন যে ভাষাতাত্ত্বিকভাবে অবর্ণনীয় ছিল,” ম্যালরি বলেছিলেন।
ম্যালোরি আরও যোগ করেছেন যে আইরিশ ভাষার উত্সের জন্য কেবলমাত্র অন্য প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা হ’ল ব্রোঞ্জ যুগ বা আয়রন যুগে আইরিশদের আরও সাম্প্রতিক উত্স বিকশিত হয়েছিল।
“সংক্ষেপে, দেখে মনে হয় যে জেনেটিকরা কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকদেরই নয়, ‘আকর্ষণীয় সময়ে’ জীবনযাপনের সুযোগের সাথে ভাষাবিদদেরও উপহার দিয়েছেন,” তিনি প্রকাশনায় বলেছিলেন।
*মূলত 2023 সালে প্রকাশিত। 2025 সালে আপডেট হয়েছে।