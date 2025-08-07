ডিএনএ পরীক্ষা লিসা মারিয়ানা প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে রিডওয়ান কামিলের পাতলা হাসি

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – পশ্চিম জাভার প্রাক্তন গভর্নর, রিডওয়ান কামিল বৃহস্পতিবার (// ৮/২০২৫) শিশুদের শিশু লিসা মারিয়ানায় ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা নেওয়ার জন্য ফৌজদারি তদন্ত পুলিশের আমন্ত্রণ পূরণের জন্য উপস্থিত ছিলেন।
এই ডিএনএ পরীক্ষাটি সিএ (3) এর সত্য প্রমাণ করার জন্য পরিচালিত হয়েছিল, লিসার সন্তান হ’ল আটালিয়া প্রারাত্য স্বামীর রক্ত।
লিসা মারিয়ানা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে একটি সন্তান থাকার দাবি করে হাজির হওয়ার পরে ফৌজদারি তদন্ত পুলিশ ইউনিটে রিডওয়ান কামিলের মানহানির প্রতিবেদনেরও এটি অংশ।
কং এমিল, তাঁর ডাকনামটি খুব সুন্দরভাবে সানগ্লাস দিয়ে সম্পূর্ণ ব্রাউন স্যুট পরেছিল।
মিডিয়া ক্রুরা যখন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুরু করেছিলেন তখন তিনি নীরব ছিলেন।
রিডওয়ান শান্ত ছিল এবং একটি ঘরের দিকে হাঁটতে থাকল।
যাইহোক, ডিএনএ পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার অভিব্যক্তিটি পরিবর্তিত হয়েছিল।
এই দুই সন্তানের বাবা হঠাৎ মিডিয়া আপনার কাছে একটি পাতলা হাসি ছুঁড়ে মারলেন।
হাসিও সত্ত্বেও, আরকে, তার ডাকনামটি এখনও মাথা নত করা হয়েছিল।
কী বলবেন সে সম্পর্কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এই 53 বছর বয়সী লোকটি এখনও নীরবতা বেছে নিয়েছে।
তাঁর পিছনে থাকাকালীন, অ্যাটর্নি, মুসলিম জয়া বুটারবুতারও কোনও কথা দেয়নি।
খুব পড়ুন: আটালিয়া প্রারাত্য রিডওয়ান কমিল ডিএনএ টেস্ট ডিএনএ কেস লিসা মারিয়ানা এর সাথে নেই, এই কারণেই মা প্রেম
লিসা মারিয়ানার সাথে একটি আইনী দলের সাথে ছিল 10.44 ডব্লিউআইবি -তে ফৌজদারি তদন্ত পুলিশে পৌঁছানোর জন্য।
রিদওয়ান কামিলের চেয়ে আলাদা, লিসা ডিএনএ পরীক্ষা করার জন্য তার প্রস্তুতিকে পার্স করেছিলেন।
দুই সন্তানের মাও মসৃণ পরীক্ষার জন্য প্রার্থনা চেয়েছিলেন।
“রেডি রেডি (ডিএনএ পরীক্ষা),” লিসা বলল।