ডিএন্ড্রে হপকিন্সের নাম 1 টি রেভেনস ডিবি তার বিরুদ্ধে যেতে পছন্দ করে

বাল্টিমোর রেভেনস অফসিসনে তাদের ডাব্লুআর কর্পস -এ একজন প্রমাণিত প্রবীণ যুক্ত করেছেন।
ডিএন্ড্রে হপকিন্সের সেরা বছরগুলি তার চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারে তবে এখনও সমস্ত ফুটবলের সেরা হাত রয়েছে।
এমনকি যদি তিনি আর অল-প্রো-ক্যালিবার প্রশস্ত না হন তবে তিনি এখনও তরুণ ছেলেদের যেতে সহায়তা করতে পারেন।
এ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাক্তন হিউস্টন টেক্সানস তারকা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি নাট উইগগিন্সের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে পছন্দ করেন:
“আমি তাদের সবার বিরুদ্ধে যেতে পছন্দ করি, তবে আমি বলব, বিশেষত নাট উইগগিনস। আমি মনে করি নাট এমন এক যুবক, যিনি প্রতিযোগিতা পছন্দ করেন। তিনি দুর্দান্ত হতে চান। আমি নাটকে বলব, কেবল তাকে এবং আমি সত্যিই একে অপরের বিরুদ্ধে রেপস পাইনি এবং তিনি একটি তরুণ কোণ এবং তিনি দুর্দান্ত হতে চান,” হপকিন্স বলেছিলেন।
উইগগিন্স তার সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে।
আয়রন আয়রনকে তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং তিনি অবশ্যই প্রতিদিনের ভিত্তিতে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা পাস-ক্যাচারদের সাথে যুদ্ধে যেতে বা দু’জনকে বেছে নেবেন।
রেভেনসকে ক্লেমসন থেকে বেরিয়ে আসা একই সুপারস্টার হওয়ার জন্য হপকিন্সের দরকার নেই।
তাদের কেবল তাকে ঘড়িটি ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এখন এবং পরে বেশ কয়েকটি ভিনটেজ পারফরম্যান্স রয়েছে এবং জায়ে ফুল এবং মার্ক অ্যান্ড্রুজ থেকে মনোযোগ দূরে সরিয়ে দিন।
যদি তিনি তাদেরকে এন্ডজোনটিতে আরও একটি জোড়া অবিচলিত হাত দিতে পারেন এবং কানসাস সিটি চিফসকে তিনি দেওয়ার চেয়ে কিছুটা বেশি দিতে পারেন, তবে তিনি এই বছর অন্যতম প্রভাবশালী অফসন সংযোজন হতে পারেন।
যদি তা না হয় তবে তাকে বাস্তবে রাখা এবং তরুণ খেলোয়াড়দের তাদের গেমগুলিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে সহায়তা করা তার চুক্তিটি প্রতিটি পয়সা মূল্যবান হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বেশি হবে।
উইগগিন্সের ক্ষেত্রে, লিগে তার প্রথম প্রচারে প্রচুর মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে তিনি ব্রেকআউট বছরে থাকতে পারেন।
