ডিএ পুলিশে অ্যাডহক কমিটির জন্য চাপ দেয় ব্যবসায়ে নামার জন্য

ডিএ বলেছে যে এটি সংসদের অ্যাডহক কমিটি দেখেছে যা পুলিশ পরিষেবায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করবে যে পরিষেবাটির শীর্ষ স্তরে পচা ও রুটকে রুট করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরল সুযোগ হিসাবে।
পুলিশ সম্পর্কিত ডিএর মুখপাত্র আয়ান ক্যামেরন শুক্রবার কমিটি বলেছেন পূর্ণ এবং সঠিক তদন্ত ঘটতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য রেফারেন্সের দৃ ust ় শর্তাদি বিবেচনা করেছে। তিনি বলেন সিওমমিটি সোমবারের মধ্যে রেফারেন্সের শর্তাদি অবলম্বন করবে বলে আশাবাদী।
তিনি বলেন, ডিএ বেশ কয়েকটি মূল পদ প্রস্তাব করেছিল এবং সুরক্ষিত করেছিল যা রেফারেন্সের শর্তে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তিনি বলেছিলেন।
এর মধ্যে শপথ করা সাক্ষ্য এবং ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি এবং পুলিশ পরিষেবার সংঘবদ্ধ অপরাধ অনুপ্রবেশ সহ জড়িত সমস্ত প্রাসঙ্গিক সাক্ষীর কাছ থেকে নথি এবং প্রমাণ প্রাপ্তি।
অন্যান্য রেফারেন্সের শর্তাদি আমিপলিটিক্যাল কিলিংস টাস্ক টিম (পিকেটিটি) ভেঙে ফেলা এবং মূল অপরাধ গোয়েন্দা শূন্যপদের হিমশীতল, সিনিয়র রাজনীতিবিদ, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, প্রসিকিউটর এবং বিচারকগণ এবং পিটিকেটিটি থেকে প্রাপ্ত 121 নিখোঁজ ডককেটস তদন্তের তদন্তের অভিযোগের তদন্তের অভিযোগগুলি তদন্তের অভিযোগগুলি তদন্ত করা সহ পুলিশিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে অবহেলা করা।
“একবার গৃহীত হয়ে গেলে, অ্যাডহক কমিটি অবশ্যই ব্যবসায়ে নামতে হবে” ক্যামেরন বলেছিলেন।
ক্যামেরন বলেছিলেন যে ডিএ নিশ্চিত করবে যে কমিটি কোনও পাথর ছাড়েনি।
“আমরা প্রতিটি প্রাসঙ্গিক এবং জড়িত ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষ্য দাবী করব এবং ডকুমেন্টগুলি যা এসএপিএসের প্রতিটি সমালোচনামূলক দুর্বলতার প্রমাণ দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা যখন তার পুলিশিং এবং ন্যায়বিচার ব্যবস্থার অখণ্ডতা ভারসাম্যের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয় তখন বিলম্ব সহ্য করতে পারে না।”
টাইমলাইভ