ডিওগোর আশ্চর্যজনক নির্মূলের পরে, শ্রোতারা বাস্তবে কে ঘৃণা করছে তা জেনে নিন

আমাদের সাথে আসুন যারা আপনাকে সমস্ত কিছু বলে:

গ্লোবোর অভিনেত্রী সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতিত্ব অর্জন করছেন, কারও কারও সাথে তুলনা করা হচ্ছে জুলিয়েট।

“বিবিবি 25” এর শুরু থেকেই ক্যামিলা ভিক্টোরিয়াকে মিত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। যাইহোক, পুরো খেলা জুড়ে, তিনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁর পিঠে অভিনেত্রী সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এই জলবায়ু একবারে এবং সকলের জন্য যখন কক্ষে একটি খোলা ভোটের সময়, ক্যামিলা স্বীকার করেছিল যে ভোটের আদেশটি যদি আলাদা হয় তবে তিনি তার বোন থমিরিসকে বিজয়ের পরিবর্তে বাঁচাতে পারতেন।

Com উইলিয়াম গসিপটি স্ট্রাডায় নিয়ে যাওয়া এবং বাড়িতে বুলশিট বিস্ফোরিত – -ক্যামিলা তার নাম জনপ্রিয়তায় ডুবে গেছে। বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, কিছু নেটিজেন তার বিরুদ্ধে গেমের অভ্যন্তরে ভিক্টোরিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য বর্ণবাদ এজেন্ডাকে বাদ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। উত্তেজনা!

ক্যামিলা হ’ল সেই ব্যক্তি যিনি মারা যান যে তিনি কিছু বলেছেন/করেছেন তা অস্বীকার করে, কিন্তু ধরে নেন না, কে কান্নাকাটি করে কে আছেন তা হেরফের করতে পারে, ভুল মনোভাবকে সমর্থন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা ব্যবহার করে। The type of c …

আরও দেখুন