ডিওজে’র ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েল টেপগুলি থেকে টেকওয়েস: 10 টি জিনিস জানার জন্য

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
শুক্রবার বিকেলে জেফ্রি এপস্টেইনের সহযোগী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল এবং একজন ফেডারেল প্রসিকিউটরের মধ্যে কয়েক ঘন্টা সাক্ষাত্কারগুলি বিচার বিভাগ কর্তৃক মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
রেকর্ড করা অধিবেশনগুলির সময় যেখানে দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী, যিনি এপস্টেইনের অপরাধে তার ভূমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, তাকে অনাক্রম্যতা দেওয়া হয়েছিল, তিনি বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় দাবি করেছিলেন।
এখানে 10 টি শীর্ষ টেকওয়ে রয়েছে।
দাবি করে কোনও ক্লায়েন্টের তালিকা নেই
এপস্টেইনের প্রাক্তন আইনজীবী: গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলকে গোপনীয়তার বিনিময়ে অনাক্রম্যতা পাওয়া উচিত
ম্যাক্সওয়েল এপস্টেইনের ক্লায়েন্টদের সাথে একটি কালো বইয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন – এবং কমপক্ষে তার জ্ঞানের জন্য।
“কোনও তালিকা নেই,” তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চকে বলেছেন।
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি ২০০৯ সালে ফ্লোরিডায় ১৩ মাসের যৌন পাচারের সাজা শেষ করার পরে ২০০৯ সালে একটি তালিকা এসেছিল বলে গুজবের উত্সকে বিশ্বাস করেছিল এবং রথস্টেইন অ্যাডলারের একজন আইনজীবী তাঁর বিরুদ্ধে সিভিল স্যুটে জড়িত একজন আইনজীবী এফবিআইয়ের কাছে বলেছিলেন যে তিনি এপস্টেইনের অন্তর্ভুক্ত একটি “প্রমাণের টুকরো” বলেছিলেন।
তিনি দাবি করেছিলেন, এটি ছিল “তালিকা”, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি এফবিআইয়ের গোপনীয় তথ্যদাতা হয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি এপস্টেইনের প্রাক্তন বাটলারের সাথে জড়িত একটি স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে এই তালিকাটি পেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে তিনি “হস্তাক্ষর নোট, বা একটি জার্নাল, যাই হোক না কেন” জবানবন্দিতে বলেছিলেন।
বিশ্বাস করে না এপস্টেইন নিজেকে হত্যা করেছে
গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল ডোজকে বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না জেফ্রি এপস্টেইন ফেডারেল কারাগারে আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছিলেন
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে 2019 সালে তার নিউইয়র্ক কারাগারে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে অ্যাপস্টাইন নিজেকে হত্যা করেছিলেন।
“আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছিলেন, না,” তিনি জিজ্ঞাসা করলে ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে কে তাকে হত্যা করতে পারে সে সম্পর্কে তার কোনও জল্পনা ছিল না, তবে দাবি করেছেন যে মার্কিন ব্যুরো অফ কারাগারগুলি অব্যবস্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ে।
“যদি এটি সত্যই হত্যাকাণ্ড হয় তবে আমি বিশ্বাস করি এটি একটি অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ছিল,” তিনি আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে তাঁর মৃত্যু তাকে নীরব করার উপায়।
তিনি ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন, “এটি বিশ্বাস করার কোনও কারণ আমার নেই।” “এবং আমি এটিও হাস্যকর মনে করি কারণ যদি তা হয় – তবে আমি যদি ভাবতে চাইতাম তবে তারা যদি এটি চায় তবে তারা কারাগারে না থাকাকালীন তাদের প্রচুর সুযোগ পেত। এবং যদি তারা ব্ল্যাকমেইল বা তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে তবে তিনি খুব সহজ লক্ষ্য হয়ে যেতেন।”
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কখনও অনুপযুক্ত কিছু করতে দেখেনি
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি যখন বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প (তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন) এবং অ্যাপস্টাইন বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন, তিনি ভাবেননি যে তারা “নিকট” ছিলেন।
“আমি মনে করি তারা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন লোকেরা সামাজিক সেটিংসে থাকে I তিনি বললেন। “আমি আসলে কোনও ধরণের ম্যাসেজ সেটিংয়ে রাষ্ট্রপতিকে কখনও দেখিনি।”
”
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন কখনও এপস্টাইন দ্বীপে যান নি
ম্যাক্সওয়েল দাবি করেছিলেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, যার নাম আগে এপস্টেইনের সাথে যুক্ত ছিলেন, “একেবারে কখনও যায় নি” এপস্টেইনের ক্যারিবিয়ান দ্বীপে যেখানে যুবতী মেয়েদের যৌন পাচার হয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি কারণ তিনি যাওয়ার কোনও উপায় নেই – আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি দ্বীপে যেতেন, আমি সেখানে না থাকলে এমন কোনও উপায় আছে।
তিনি আরও বলেছিলেন যে ক্লিনটন ছিলেন তার বন্ধু, এপস্টেইনের নয়, এবং তিনি ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে তাকে চিনতেন এবং তিনি সংগঠনের সূচনার অংশ ছিলেন।
ট্রাম্প ডোজ এপস্টাইন ফাইলগুলি হাউস ওভারসাইট তদন্তকারীদের হাতে দেওয়া শুরু করবেন
এপস্টেইনকে ‘ঘৃণ্য’ বলে, তবে বিশ্বাস করে না যে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত সমস্ত কিছুর জন্য দোষী
ম্যাক্সওয়েল সাক্ষাত্কারে এপস্টেইনকে “ঘৃণ্য” বলেছিলেন তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে তিনি সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী ছিলেন।
ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে এপস্টেইন অনেক কিছু করেছিলেন, সবই করেননি, তবে তিনি যা অভিযোগ করেছেন তার মধ্যে কিছু ছিল এবং আমি এখানে কোনও দিক থেকে তাকে রক্ষা করতে এখানে নেই,” ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন। “আমি চাই না, এবং আমি মনে করি না যে তার প্রয়োজন, না কোনও ধরণের সুরক্ষা বা – আমার কাছ থেকে কোনওভাবেই, তিনি যা করেছেন বা করেননি তা সুগারকোটে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “এটি একজন মানুষ। তিনি কিছু নন – তারা তাকে এটি তৈরি করেছেন – তিনি এতটা আকর্ষণীয় নন He তিনি একজন ঘৃণ্য লোক যিনি ছোট বাচ্চাদের প্রতি ভয়াবহ কাজ করেছিলেন।”
প্রিন্স অ্যান্ড্রু কখনও অনুপযুক্ত কিছু করতে দেখেনি এবং বিশ্বাস করে যে অভিযোগকারী ভার্জিনিয়া জিফ্রে তার ছবিটি নকল
ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর সাথে থাকাকালীন প্রিন্স অ্যান্ড্রু কখনও অনুপযুক্ত কিছু করতে দেখেননি, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি 17 বছর বয়সে অভিযোগকারী ভার্জিনিয়া গিফ্রের চারপাশে তাঁর হাত দিয়ে রাজপুত্রের কুখ্যাত ছবিটি বিশ্বাস করেন।
“আমি বিশ্বাস করি এটি আক্ষরিক অর্থে একটি নকল ছবি,” তিনি তার প্রাক্তন লন্ডন টাউনহাউসে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন, ছবিটি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন। “আমি জানি না যে তাদের সাথে দেখা হয়েছিল।”
এই বছরের শুরুর দিকে আত্মহত্যার কারণে জিফ্রে মারা যান। তিনি রয়্যালকে লন্ডনের রিটিজি বেলগ্রাভিয়া পাড়ায় ম্যাক্সওয়েলের বাড়ির ভিতরে যৌনতায় বাধ্য করার অভিযোগ করেছিলেন। এই কেলেঙ্কারী থেকে ফলাফলের মধ্যে রাজপুত্র তাঁর রাজকীয় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তবে সর্বদা অন্যায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ২০২২ সালে জিফরকে একটি অঘোষিত বন্দোবস্ত প্রদান করতে এবং অপরাধের শিকারদের জন্য তার দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিতে সম্মত হন।
বিল বার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি অ্যাপস্টেইনের ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে ‘জড়িত’ করতে তথ্য দেখেন নি, কমার বলেছেন
ম্যাক্সওয়েলস দাবি করেছেন যে 2 বছর ধরে আত্মঘাতী ঘড়িতে থাকার পরে তার স্মৃতি সমস্যা রয়েছে
ম্যাক্সওয়েল তার “স্মৃতিশক্তি যতটা ভাল নয় তেমন ভাল” ব্লাঞ্চকে দাবি করেছিলেন কারণ প্রায় দুই বছর ধরে তাকে গ্রেপ্তারের পরে ব্রুকলিনের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে সুইসাইড ওয়াচকে রাখা হয়েছিল এবং প্রতি 15 মিনিটে তিনি জেগেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তার স্মৃতিশক্তি হ্রাসের কারণে তিনি সাক্ষাত্কারের আগে নোট নিয়েছিলেন এবং পুরো সাক্ষাত্কার জুড়ে এখনও অনেকগুলি বিবরণ স্মরণে রাখতে লড়াই করেছিলেন।
দাবী এপস্টেইনের হৃদয়ের অবস্থা ছিল এবং তাকে বলেছিল যে সে প্রায়শই সেক্স করতে পারে না
ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি যখন অ্যাপস্টাইনের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন, তারা একই বিছানায় শুয়েছিলেন, তবে তিনি তাকে বলেছিলেন যে তাঁর হৃদয়ের অবস্থা রয়েছে এবং তারা ঘন ঘন যৌনতা করতে পারেন না।
“যার অর্থ হ’ল তার খুব বেশি মিলন ছিল না, যা আমার পক্ষে উপযুক্ত ছিল, কারণ আমার আসলে একটি মেডিকেল অবস্থা রয়েছে, যা আমাকে অনেকটা সহবাসের কারণে বাধা দেয়,” তিনি ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি শর্তটির সঠিক প্রকৃতিটি জানেন না, তবে তিনি “অন্যান্য যৌন ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য রূপগুলি” পছন্দ করেছিলেন।
দাবী এপস্টেইন কখনই তাকে ভালবাসেন না এবং বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ধরণ নন এবং তিনি লোকদের তার সাথে মিথ্যা বলতে বলেছিলেন
ম্যাক্সওয়েল ব্লাঞ্চকে বলেছিলেন যে তিনি এবং এপস্টেইনের সাথে তার সাথে কাজ করার সময় বেনিফিটের সম্পর্কের এক বন্ধু ছিল, তবে এক পর্যায়ে অ্যাপস্টাইন বলেছিলেন যে তাঁর এক সহযোগী তার বাবার সংস্থার আত্মসাতের অভিযোগের কারণে তার সাথে খুব বেশি দেখা করতে চান না।
তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি কেবল এপস্টেইনের সাথে ভ্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য এটি সমস্ত ব্যবহার।
“আজ – সমসাময়িকভাবে নয়, তবে আজ আমি বিশ্বাস করি না যে এটি এমনকি সত্য। আমি মনে করি এটি আমাকে ওহিও বা যে কোনও কিছুতে ভ্রমণ না করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি আমাকে পার্ক করার কেবল একটি উপায় ছিল,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে আইনী আবিষ্কারের প্রক্রিয়া চলাকালীন তাকে গ্রেপ্তারের পরে তিনি প্রমাণ দেখেছিলেন যে “তিনি সক্রিয়ভাবে অন্য লোকদের আমার কাছে মিথ্যা বলতে বা আমার কাছ থেকে জিনিস গোপন করতে বলবেন এবং তিনি আমাকে কখনও ভালোবাসতেন না এবং আমি তাঁর ধরণ নই।”
দাবী এপস্টেইন টেস্টোস্টেরন নিয়েছিল, যা তার চরিত্রকে পরিবর্তন করেছিল
ম্যাক্সওয়েল আরও দাবি করেছিলেন যে 90 এর দশকের শেষের দিকে, এপস্টাইন টেস্টোস্টেরন নেওয়া শুরু করেছিলেন, “এবং এটি তার চরিত্রটিকে পরিবর্তন করেছিল।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
তিনি যে ফ্রিকোয়েন্সিটিতে যৌন ম্যাসেজ পেয়েছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করার সময়, তিনি বলেছিলেন যে টেস্টোস্টেরন উভয়ই তাকে আরও “আক্রমণাত্মক” করে তুলেছে এবং তিনি সম্ভবত এটি “তার আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তন করেছেন” বলে মনে করেছিলেন।
ম্যাক্সওয়েল নাবালিকাদের যৌন পাচারের জন্য 20 বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড দিচ্ছেন।