ডিওজে -র মা ill িলন এসজেএসইউ ট্রান্সজেন্ডার ভলিবল কেসকে সাড়া দেয়

এক্সক্লুসিভ: মার্কিন বিচার বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হার্মিট Hill িলন শেষ পতনের পরে সান জোসে স্টেট ইউনিভার্সিটির হিজড়া ভলিবল খেলোয়াড় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কথা বলেছেন।
ধিলন তার প্রাক্তন ট্রান্স সতীর্থ ব্লেয়ার ফ্লেমিংয়ের বিষয়ে দুর্ব্যবহার তদন্ত সম্পর্কিত প্রাক্তন এসজেএসইউ ভলিবল খেলোয়াড় ব্রুক স্লাসারের নতুন অভিযোগের সাথে ফক্স নিউজ ডিজিটালের 31 জুলাইয়ের প্রতিবেদনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে একজন বিরোধী খেলোয়াড়ের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছিল যে অক্টোবরে একটি ম্যাচের সময় স্লাসারকে মুখে ফেলেছিল।
“বিচার বিভাগ মহিলাদের খেলাধুলায় ন্যায্যতা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং জাগ্রত লিঙ্গ আদর্শের সাথে যুবতী মহিলাদের বিপন্ন করা খারাপ অভিনেতাদের অনুসরণ করবে। আমরা শিরোনাম আইএক্স প্রয়োগের জন্য উপলব্ধ প্রতিটি আইনী সংস্থানকে উপার্জন করব এবং পুরুষদের কাছ থেকে প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার জন্য নারীর প্রাথমিক অধিকার রক্ষা করব,” ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি এক্সক্লুসিভ বিবৃতিতে বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত পাবলিক রেকর্ড অনুসারে, নভেম্বরে, ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগের বিষয়ে “পর্যাপ্ত প্রমাণ” না খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটি মাউন্টেন ওয়েস্ট সম্মেলনের তদন্ত শেষ হয়েছিল।
তদন্তটি আইন সংস্থা উইলকি ফার এবং গ্যালাগার (ডাব্লুএফজি) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। স্লাসারের মামলা -মোকদ্দমার বিরুদ্ধে সম্মেলন রক্ষার জন্য ডাব্লুএফজিও মাউন্টেন ওয়েস্ট কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, এতে আইন সংস্থাটি সাফ করা ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল শো ডাব্লুএফজি অ্যাটর্নি টিম হেফির প্রাপ্ত পাবলিক রেকর্ডগুলি ফ্লেমিংয়ের কথিত দুর্ব্যবহারের তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছে। হেফির আগে January জানুয়ারির ক্যাপিটল বিক্ষোভ তদন্তের জন্য মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সিলেক্ট কমিটির প্রধান তদন্তকারী পরামর্শদাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
স্লুসার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ফ্লেমিংয়ের কথিত পরিকল্পনার বিষয়ে সম্মেলনের তদন্তের অংশ হিসাবে সাক্ষাত্কার নেওয়া একজন সতীর্থের সাথে তাঁর কথোপকথন হয়েছিল।
“আমাকে যা বলা হয়েছিল তার ভিত্তিতে, আমার সতীর্থদের মধ্যে একজন ঠিক সেই রাতে যা দেখেছিলেন – স্কাউটিং রিপোর্ট সম্পর্কে কথা বলা এবং নেট খোলা রেখে – সেই আইনজীবীদের বলা হয়েছিল। সুতরাং, এটি যথেষ্ট প্রমাণ হওয়া উচিত ছিল (ফ্লেমিংয়ের দ্বারা অভিযুক্ত পরিকল্পনার),” স্লুসার বলেছিলেন।
“লোকেরা আপনাকে এই ঘটনাটি বলছে, এবং এটি দ্বিতীয় হাতের তথ্য নয়। তিনি সেখানে বসেছিলেন এবং ব্লেয়ার এবং (প্রাক্তন কলোরাডো স্টেট ভলিবল খেলোয়াড়) মালায়া (জোন্স) এর মধ্যে কথোপকথন শুনেছিলেন। সুতরাং, আমার কাছে এই তদন্তের গভীরভাবে খনন না করেই আমি যা জানি তা থেকে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, এবং তাদের পর্যাপ্ত প্রমাণ বলা হয়েছিল।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারে না যে স্লাসারের সতীর্থ তদন্তকারীদের সাথে কথা বলার সময় ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সংশোধন করেছিলেন। ডাব্লুএফজির কোনও অ্যাটর্নিদেরই পেশাদার আচরণের কোনও প্রযোজ্য বিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগ করা হয়নি।
এখন, ill িলন সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য জিওপি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলছেন।
সেন মার্শা ব্ল্যাকবার্ন, আর-টেন, এই প্রতিবেদনের সাথে এই প্রতিবেদনটি ভাগ করেছেন, “এটি অপমানজনক, এবং এই যুবতী মহিলাকে কখনও প্রথম স্থানে কোনও পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করা উচিত ছিল না।”
সেন টমি টিউবারভিল, আর-আলা।, এক্স-এর প্রতিবেদনটি ভাগ করে এনসিএএ এবং মাউন্টেন ওয়েস্টকে নতুন তদন্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
“এটি একটি অসম্মান যে আমাদের এমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা সক্রিয়ভাবে মহিলা অ্যাথলিটদের ক্ষতিগ্রস্থদের পথে রেখেছিল N টিউবারভিল লিখেছেন।
হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র গত সপ্তাহে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে প্রতিবেদনটিও সম্বোধন করে।
“জৈবিক পুরুষদের দ্বারা লঙ্ঘন ও হয়রানির ভয়ে মহিলারা খেলাধুলার যোগ্য। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নারীদের খেলাধুলায় অখণ্ডতা ফিরিয়ে দিচ্ছেন যে অবতীর্ণ বামদের নীতিমালা শেষ করে নারীদের অবহেলা ও বিপন্ন করা হয়েছে,” হোয়াইট হাউস মুখপাত্র টেলর রজার্স ড।
অন্য 10 জন বর্তমান বা প্রাক্তন মহিলা কলেজ ভলিবল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত একটি মামলায় মাউন্টেন ওয়েস্ট এবং এসজেএসইউর প্রতিনিধিরা, স্লুসার অভিযোগ করেছিলেন ফ্লেমিং এবং অন্যান্য সতীর্থরা 3 অক্টোবর কলোরাডো স্টেটের বিপক্ষে ম্যাচের আগের রাতে একটি দলের হোটেল থেকে লুকিয়ে ছিলেন এবং একজন বিরোধী খেলোয়াড়ের সাথে দেখা করেছিলেন।
নেভাদা ভলিবল খেলোয়াড়দের স্কুলের সাথে লড়াইয়ের সময় এসজেএসইউ ট্রান্স প্লেয়ার খেলতে ‘আইনী সমস্যা’ দিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল
মামলা দায়েরের অভিযোগে একজন সতীর্থ যিনি পরে ফ্লেমিংয়ের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তিনি কলোরাডো রাজ্য খেলোয়াড়ের সাথে ষড়যন্ত্রে ফ্লেমিংয়ের দ্বারা অভিযোগ করা পরিকল্পনার কোচদের বলেছিলেন, একটি ম্যাচের সময় স্লাসারকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।
মামলা ও অভিযোগ অভিযোগ করেছে যে খেলোয়াড়রা যারা লুকিয়ে আছে তারা অন্যান্য খেলোয়াড় এবং কোচদের জানিয়েছিল যে তারা ফ্লেমিংকেও কলোরাডো রাজ্যের পক্ষে ম্যাচটি ছুঁড়ে ফেলার জন্য একটি চুক্তি সহ একটি এসজেএসইউ স্কাউটিং রিপোর্টকে হস্তান্তর করেছে।
স্লুসার বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বরে এনসিএএর বিরুদ্ধে রিলে গেইনসের মামলাতে যোগ দেওয়ার পরে, ট্রান্স অ্যাথলিটদের সাথে তার কথোপকথন দ্রুত বৈরী হয়ে উঠল, ফ্লেমিংয়ের সাথে তার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে।
“আমি মামলাটিতে যোগদানের পরে, ব্লেয়ার আমাকে যা কিছু পছন্দ করেন না। এমন একটি সময় ছিল যেখানে ব্লেয়ার বলেছিলেন, ‘আমি আর কখনও আপনার সাথে কথা বলতে চাই না।’ এবং আমি বলেছিলাম, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ “স্লুসার বলেছিলেন। “আমি কেবল জানতাম যে ব্লেয়ার থেকে আমার প্রতি ঘৃণা ছিল।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল সান জোসে স্টেট অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর জেফ কোনায় সাক্ষাত্কার নিয়েছিল স্লাসারের দাবি এবং তদন্তের অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে। যাইহোক, কোনিয়া প্রায় পাঁচ মিনিটের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির পরে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন, “আমি হয়ে গেলাম।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল 15 জুলাই মাউন্টেন ওয়েস্ট মিডিয়ার দিনগুলিতে কোনায় এই অভিযোগগুলি আবৃত্তি করে স্লাসারের একটি ভিডিও ক্লিপ বাজিয়েছিল।
“সে সত্য বলছে কিনা তা আমার কোনও ধারণা নেই,” কোনিয়া স্লুসারের দাবি সম্পর্কে বলেছিলেন।
কোনিয়া সাক্ষীরা কেউ ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত বা অস্বীকার করবে না।
২০২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে ফ্লেমিংয়ের সাথে জড়িত বিতর্ককে পরিচালনা করেছিলেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে, কোনিয়া বলেছিলেন, “আমি মনে করি পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রত্যেকে তাদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে কাজ করেছে।”
মার্কিন শিক্ষা বিভাগ ফ্লেমিং এবং ট্রান্স অ্যাথলিটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সাথে জড়িত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ফেডারেল শিরোনাম IX তদন্ত শুরু করেছে। ডিওই সম্প্রতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে চুক্তিতে পৌঁছেছে যা পুরুষদের মহিলাদের দলগুলিতে খেলতে দেয়।
১ জুলাই, ডিওই ঘোষণা করেছিল যে এটি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে যে ২০২১-২২ মৌসুমে হিজড়া সাঁতারু লিয়া থমাসের সাথে প্রতিযোগিতা করা এবং থমাসের সমস্ত স্কুল রেকর্ড প্রত্যাহার করার জন্য সমস্ত মহিলা অ্যাথলেটদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য।
তারপরে, শুক্রবার, বিভাগটি হিজড়া ফেন্সার রেডমন সুলিভানকে মহিলাদের বেড়া দল নিয়ে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্কুলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ওয়াগনার কলেজের সাথে একই জাতীয় চুক্তি ঘোষণা করেছিল।
শিক্ষা সচিব লিন্ডা ম্যাকমাহন এর আগে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তার বিভাগ এসজেএসইউ তদন্তের সমাধানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।
“আমাদের তদন্ত অব্যাহত থাকবে,” ম্যাকমাহন বলেছিলেন।
ডিওজে ক্যালিফোর্নিয়া এবং মাইনের সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পুরুষদের মেয়েদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে একটি চুক্তিতে আসতে অস্বীকার করার জন্য মামলা শুরু করেছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল ধিলনের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ার জন্য এসজেএসইউ, মাউন্টেন ওয়েস্ট এবং ডাব্লুএফজির কাছে পৌঁছেছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল যখন এর আগে মাউন্টেন ওয়েস্টকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তদন্ত থেকে কোনও প্রমাণ প্রকাশ করবে কিনা, বিশেষত যদি সাক্ষীর মধ্যে কেউ ফ্লেমিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছিল, তবে সম্মেলনটি হ্রাস পেয়েছে।
“মামলা মোকদ্দমা চলার সাথে সাথে মাউন্টেন ওয়েস্টের আর কোনও মন্তব্য থাকবে না,” একটি সম্মেলনের মুখপাত্র বলেছেন।
সান জোসে স্টেট এর আগে স্লুসারের দাবির প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেছিল।
“চলমান মামলা মোকদ্দমা এবং ফেডারেল তদন্তের কারণে আমরা আপনার তদন্তের প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম,” বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল স্লাসারের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মন্তব্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্লেমিংয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।
