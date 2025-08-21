ডিওডি আইসিই এবং সিবিপি এজেন্সিগুলির সাথে বেসামরিক কর্মচারীদের স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা সরবরাহ করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রতিরক্ষা অধিদফতর তার বেসামরিক কর্মীদের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে স্বেচ্ছাসেবীর সুযোগ দিচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউনের সামনের লাইনে আইসিই এবং শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) এজেন্টদের সাথে সরাসরি কাজ করছে।
একজন মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবীরা একটি আইসিই বা সিবিপি সুবিধায় 180 দিন পর্যন্ত সমালোচনামূলক সমর্থন ভূমিকা পালন করবেন।
“প্রার্থীদের ফেডারেল সরকারের দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, আমাদের আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে উত্সাহী এবং আইনের শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” ইউএসএ জবস, একটি সরকারী সরকারী ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি তালিকা অনুসারে।
তালিকা অনুসারে ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং প্রতি ডাইম প্রতিদান প্রদান করা যেতে পারে এবং বেতনটি প্রতি বছর 25,684 ডলার থেকে 191,900 ডলার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়।
ডিএইচএস বলেছেন
স্থানান্তরের ব্যয়গুলি পরিশোধ করা হয় না এবং অনুমোদনের 96 ঘন্টার মধ্যে অ-আলোচনাযোগ্য অবস্থানগুলিতে মোতায়েন করতে বলা যেতে পারে।
তালিকা অনুসারে তথ্য এন্ট্রি, আইসিই এবং সিবিপি অভিযান পরিকল্পনা, অবৈধ অভিবাসী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং লজিস্টিকাল পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করে বিশদ বিবরণ আইন প্রয়োগকারী কার্য সম্পাদন করবে না।
ট্রাম্প প্রশাসন বড় নিয়োগের ড্রাইভে বরফের অবস্থানের জন্য বয়স ক্যাপ শেষ করে
এই কাজের আবেদনটি প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ডিওডি বেসামরিক কর্মচারীদের দক্ষিণ সীমান্তে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কার্যক্রম বিভাগকে সমর্থন করে 120 দিন পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য বা অ-পুনরুত্থিত বিবরণে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার দুই মাসেরও বেশি সময় পরে আসে।
ওয়েবসাইটটি স্পষ্ট করে যে স্বেচ্ছাসেবীর বিশদ অবস্থান কোনও প্রচারের সুযোগ নয়, “মাঝারি ঝুঁকি” বহন করে এবং “বিস্তৃত” ওভারটাইম প্রয়োজন হতে পারে।
একটি সুরক্ষা ছাড়পত্র এবং ড্রাগ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, এবং তালিকাটি অনুসারে যে কোনও গ্রেডে বর্তমান ফেডারেল বেসামরিক ডিওডি কর্মীদের জন্য সুযোগটি উন্মুক্ত।
ট্রাম্প অ্যাডমিন আইস র্যাঙ্কগুলিকে উত্সাহিত করার জন্য বিশাল বোনাস সহ গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ প্রচার চালিয়েছেন
বুধবার বিকেলে, সাইটটি এখনও অ্যাপ্লিকেশনগুলি গ্রহণ করছে।
সাইট অনুসারে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পর্যালোচনা করা হবে এবং ডিএইচএসে জমা দেওয়া হবে। সমাপ্তির তারিখ, যা তালিকাভুক্ত ছিল না, স্বেচ্ছাসেবীর কর্মীদের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে বাড়ানো যেতে পারে।
ডিএইচএস, আইসিই এবং সিবিপি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে অতিরিক্ত অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জানায় না।