ডিওডি আইসিই এবং সিবিপি এজেন্সিগুলির সাথে বেসামরিক কর্মচারীদের স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা সরবরাহ করে

প্রতিরক্ষা অধিদফতর তার বেসামরিক কর্মীদের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে স্বেচ্ছাসেবীর সুযোগ দিচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউনের সামনের লাইনে আইসিই এবং শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) এজেন্টদের সাথে সরাসরি কাজ করছে।

একজন মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছেন, স্বেচ্ছাসেবীরা একটি আইসিই বা সিবিপি সুবিধায় 180 দিন পর্যন্ত সমালোচনামূলক সমর্থন ভূমিকা পালন করবেন।

“প্রার্থীদের ফেডারেল সরকারের দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, আমাদের আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে উত্সাহী এবং আইনের শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” ইউএসএ জবস, একটি সরকারী সরকারী ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি তালিকা অনুসারে।

তালিকা অনুসারে ভ্রমণ, থাকার ব্যবস্থা এবং প্রতি ডাইম প্রতিদান প্রদান করা যেতে পারে এবং বেতনটি প্রতি বছর 25,684 ডলার থেকে 191,900 ডলার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

ওহাইওর মিলান থেকে ১৯২ তম কোয়ার্টারমাস্টার সংস্থায় নিযুক্ত সৈন্যরা সান্তা তেরেসার নিকটবর্তী দক্ষিণ সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করে, এনএম, জানুয়ারী ২৮, ২০২৫। (প্রতিরক্ষা বিভাগ)

স্থানান্তরের ব্যয়গুলি পরিশোধ করা হয় না এবং অনুমোদনের 96 ঘন্টার মধ্যে অ-আলোচনাযোগ্য অবস্থানগুলিতে মোতায়েন করতে বলা যেতে পারে।

তালিকা অনুসারে তথ্য এন্ট্রি, আইসিই এবং সিবিপি অভিযান পরিকল্পনা, অবৈধ অভিবাসী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং লজিস্টিকাল পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করে বিশদ বিবরণ আইন প্রয়োগকারী কার্য সম্পাদন করবে না।

বাসিন্দারা ফেডারেল এবং বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টদের ঘিরে যারা আটলান্টিক বিএলভিডিতে অভিবাসী অভিযানের পরে তাদের পালানোর পরিকল্পনা করে। বেল, ক্যালিফোর্নিয়ায় 19 জুন, 2025। (জেনারো মোলিনা/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

এই কাজের আবেদনটি প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ডিওডি বেসামরিক কর্মচারীদের দক্ষিণ সীমান্তে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কার্যক্রম বিভাগকে সমর্থন করে 120 দিন পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য বা অ-পুনরুত্থিত বিবরণে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার দুই মাসেরও বেশি সময় পরে আসে।

ওয়েবসাইটটি স্পষ্ট করে যে স্বেচ্ছাসেবীর বিশদ অবস্থান কোনও প্রচারের সুযোগ নয়, “মাঝারি ঝুঁকি” বহন করে এবং “বিস্তৃত” ওভারটাইম প্রয়োজন হতে পারে।

একটি সুরক্ষা ছাড়পত্র এবং ড্রাগ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, এবং তালিকাটি অনুসারে যে কোনও গ্রেডে বর্তমান ফেডারেল বেসামরিক ডিওডি কর্মীদের জন্য সুযোগটি উন্মুক্ত।

প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ডিওডি বেসামরিক কর্মচারীদের 120 দিনের জন্য পরিশোধযোগ্য বা অ-পুনঃসংশ্লিষ্ট বিবরণে অংশ নিতে অনুমোদন দিয়েছেন। (অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র)

বুধবার বিকেলে, সাইটটি এখনও অ্যাপ্লিকেশনগুলি গ্রহণ করছে।

সাইট অনুসারে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পর্যালোচনা করা হবে এবং ডিএইচএসে জমা দেওয়া হবে। সমাপ্তির তারিখ, যা তালিকাভুক্ত ছিল না, স্বেচ্ছাসেবীর কর্মীদের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে বাড়ানো যেতে পারে।

ডিএইচএস, আইসিই এবং সিবিপি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে অতিরিক্ত অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

আলেকজান্দ্রা কোচ একজন ফক্স নিউজ ডিজিটাল সাংবাদিক যিনি ব্রেকিং নিউজকে কভার করেন, উচ্চ-প্রভাবের ঘটনাগুলিতে মনোনিবেশ করে যা জাতীয় কথোপকথনকে রূপ দেয় এবং সরকারী প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

