ডিকের স্পোর্টিং গুডস আনুষ্ঠানিকভাবে কুকি জার এবং একটি ড্রিম স্টুডিও চালু করে

ইউএস স্পোর্টিং সরঞ্জাম এবং পোশাক খুচরা বিক্রেতা ডিকের ক্রীড়া সামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে তার সামগ্রী এবং প্রযোজনা স্টুডিও কুকি জার এবং একটি ড্রিম স্টুডিওগুলি তার সর্বশেষ প্রযোজনার পরের সপ্তাহে ইএসপিএন -তে প্রিমিয়ারের আগে চালু করেছে বড় স্বপ্ন: লিটল লিগ ওয়ার্ল্ড সিরিজ 2024।
পরিচালিত রুডি ভালদেজ (বাক্য, ব্রেকাওয়ে), ডকুমেন্টারিটি আমেরিকার অন্যতম আইকনিক যুব ক্রীড়া ইভেন্টের পর্দার আড়ালে চলে গেছে, দর্শকদের গ্রামীণ পেনসিলভেনিয়ার নিরবচ্ছিন্ন শহর উইলিয়ামস্পোর্টে নিয়ে গেছে যা প্রায় ৮০ বছর ধরে টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে।
এটি এমএলবি স্টুডিওসের সহযোগিতায় কুকি জার অ্যান্ড এ ড্রিম স্টুডিওগুলি ব্রায়ান গ্রাজার এবং রন হাওয়ার্ডের ইমেজিন ডকুমেন্টারিগুলির সাথে প্রযোজনা করেছেন।
কুকি জার অ্যান্ড এ ড্রিম স্টুডিওগুলি 2023 সালে চুপচাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মূল সংস্থার ক্রমবর্ধমান উত্তরাধিকার নিয়ে ক্রীড়া গল্প বলার ক্ষেত্রে তার কাজকর্মের সাথে 2014 সালে শুরু হওয়া বৈশিষ্ট্য ডকুমেন্টারি দিয়ে শুরু হয়েছিল, আমরা রাজা হতে পারে।
দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলাডেলফিয়া এরিয়া হাই স্কুল ফুটবল দলের গৌরব অর্জনের পথ অনুসরণ করে এই ডকুমেন্টারিটি বাজেট সঙ্কটের কারণে মার্জ করতে বাধ্য হয়েছিল, অসামান্য স্পোর্টস ডকুমেন্টারির জন্য এমি অ্যাওয়ার্ড জিতেছে।
সংস্থাটি এই বছর একটি দ্বিতীয় স্পোর্টস এমি জিতেছে – যা কুকি জার অ্যান্ড এ ড্রিম স্টুডিওগুলির জন্য প্রথম পুরষ্কার ছিল – সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারিটির জন্য টার্নআরউন্ড বেন প্রডফুট দ্বারা।
সংক্ষিপ্ত ডকটি কুকি জার এবং একটি ড্রিম স্টুডিওর অংশীদার মিশেল এবং বারাক ওবামার প্রযোজনা সংস্থা উচ্চতর গ্রাউন্ড, প্রডফুটের ব্রেকওয়াটার স্টুডিওস এবং মেজর লীগ বেসবলের অংশীদার।
ডকুমেন্টারিটিতে ফিলাডেলফিয়া ফিলিসের সুপারফ্যান জোন ম্যাকক্যানের গল্পটি বলা হয়েছে, যিনি ফিলিজ শর্টসটপ ট্রেয়া টার্নারের জন্য 2023 স্থায়ী ওভেশনকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়তা করেছিলেন, যা একটি বড় রোড ব্লককে আঘাত করার পরে দলকে ঘুরিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল।
সংস্থার ক্যাটালগটিতে এখন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র এবং দশটি শর্ট-ফর্ম বা এপিসোডিক ডকুমেন্টারি রয়েছে, অতিরিক্ত প্রকল্পগুলি আসন্ন।
“ডিক বিশ্বাস করেন যে খেলাধুলার জীবন পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে,” ডিকের স্পোর্টিং গুডসে ক্রিয়েটিভ, বিনোদন এবং স্পনসরশিপের ভিপি মার্ক রুকস বলেছেন
“এবং আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে দেখেছি যে এতগুলিই সত্য যে এতগুলিই যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এবং খেলাধুলায় পরাজিত হয়েছে। এখানে অনেক অবিশ্বাস্য এবং অনুপ্রেরণামূলক মানব গল্প রয়েছে যা বলার যোগ্য, এবং আমরা কীভাবে ব্যক্তি, দল এবং সম্প্রদায়গুলি একত্রিত করে এবং হাজার হাজারদের জন্য সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তা প্রদর্শন করতে আরও উত্সাহিত হতে পারি না।”
স্টুডিওর নাম, কুকি জার অ্যান্ড এ ড্রিম, ডিক্সের ক্রীড়া সামগ্রীর প্রতিষ্ঠাতা গল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল 1948 সাল পর্যন্ত, যখন একটি 18 বছর বয়সী ডিক স্ট্যাক তার ঠাকুরমার কাছ থেকে 300 ডলার ধার নিয়েছিল-তার সঞ্চয়, একটি কুকি জারে রেখেছিল-বিংহ্যাম্টনে একটি ছোট ট্যাকল-ও-ট্যাকল শপটি খোলার জন্য, যা নতুন ইয়র্ককে আজ বাড়িয়ে তোলে যা সংস্থাটি বৃদ্ধি করে।
ডিকের স্পোর্টিং গুডসের ক্রিয়েটিভ প্রযোজনা, সিনিয়র ডিরেক্টর রেবেকা কোভিংটন, আসন্ন ডকুমেন্টারি বলেছেন বড় স্বপ্ন কুকি জার অ্যান্ড এ ড্রিম স্টুডিওগুলি যে ধরণের প্রকল্পগুলি উত্পাদন করার লক্ষ্য নিয়েছে তার প্রতীকী ছিল।
“ভক্তদের সাথে বড় খেলাধুলার মুহুর্তগুলি ভাগ করে নিতে সক্ষম হওয়া এমন একটি বিষয় যা আমাদের দলকে চালিত করে এবং আমরা আসন্ন বছরগুলিকে প্রচুর উত্তেজনার সাথে দেখি কারণ আমরা জানি যে স্পটলাইটের প্রাপ্য অনেক অবিস্মরণীয় গল্প থাকবে,” তিনি বলেছিলেন।
জন্য ট্রেলার দেখুন বড় স্বপ্ন নীচে: