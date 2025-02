ডিক ভ্যান ডাইকের আইকনিক টিভি শো প্রায় বাতিল হয়ে গেছে

ডিক ভ্যান ডাইক সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে তাঁর প্রিয় সিটকমের মোটামুটি শুরু হয়েছিল।

কীভাবে “দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো” তৈরি হয়েছিল জানতে চাইলে 99 বছর বয়সী এই অভিনেতা ভাগ করে নিয়েছিলেন যে হলিউডের অন্য তারকা থেকে শক্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে তিনি তার বিখ্যাত শোটি প্রায় হারিয়েছেন।

“আমি এক বছর ধরে ‘বাই, বাই বার্ডি’ করছিলাম, এবং পাইলট উঠে এসেছিলেন। “যেখানে প্রত্যেকে আপনার নাম জানে” পডকাস্ট

তিনি ব্যাখ্যা করতে থাকলেন যে “বাই, বাই বার্ডি” এ কাজ করার পরে তিনি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলেন, “এখানে উড়ে এসে কার্লের সাথে একটি পাইলট করেছিলেন [Reiner]came back . । । he called me and said it sold . । । and then the end of the first season we got canceled.”

ভ্যান ডাইক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার শো এনবিসিতে পেরি কমোর বিপক্ষে ছিল এবং “তিনি আমাদের প্রতি রাতে আমাদের মারধর করেছিলেন।”

পেরি কমো বিশ শতকের অন্যতম প্রিয় এবং সফল বিনোদনকারী ছিলেন। The American singer and actor was known for his popular songs, including the ছুটির দিন হিট, “এটি অনেকটা ক্রিসমাসের মতো দেখতে শুরু করেছে” এবং “একটি পতনশীল তারকা ধরুন”।

ভ্যান ডাইক বলেছেন, নির্বাহী নির্মাতা শেল্ডন লিওনার্ড ভ্যান ডাইকের কর্পোরেট স্পনসর, প্রক্টর এবং গাম্বলকে একটি দর্শন প্রদান করতে সিনসিনাটি ভ্রমণ করেছিলেন এবং নেটওয়ার্কটিকে “দ্য ডিক ভ্যান ডাইক” শো প্রচার চালিয়ে যেতে রাজি করেছিলেন।

লিওনার্ড “দ্য অ্যান্ডি গ্রিফিথ শো” সহ “দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো” প্রযোজনা করেছিলেন।

ডিক ভ্যান ডাইক, 99, একটি জিনিসের জন্য ভক্তদের দ্বারা স্মরণ করা হবে বলে আশাবাদী

হলিউড অভিনেতা তার অন্যতম “হিরো”, “দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো,” কার্ল রাইনারের স্রষ্টা “এর সাথে কাজ করার বিষয়েও কথা বলেছেন।

“তিনি কেবল দুর্দান্ত প্রতিভা ছিলেন না, তিনি আমার জানা সবচেয়ে ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি একজন দেবদূত ছিলেন, সেই লোক। তাকে ভালবাসতেন।”

২০২০ সালের জুনে, কিংবদন্তি অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক রাইনার 98 বছর বয়সে মারা যান। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে তাঁর বাড়িতে প্রাকৃতিক কারণে রাইনার মারা যান।

শোবিজনে তাঁর কিংবদন্তি কেরিয়ারের পুরো সময় জুড়ে, রেইনার তাদের অ্যালবাম “দ্য 2000 বছরের ওল্ড ম্যান ইন দ্য ইয়ার 2000” এর জন্য মেল ব্রুকসের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এমি এবং সেরা স্পোকড কমেডি অ্যালবামের জন্য একটি গ্র্যামি সহ অগণিত পুরষ্কার অর্জন করেছিলেন।

2019 সালে, রেইনার ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে “দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো” তে কাজ করা তাঁর প্রিয় ছিল।