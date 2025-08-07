ডিজনির ব্যর্থ ‘লিজি ম্যাকগুইয়ার’, ‘স্যুট লাইফ’ স্পিনফস -এ সেলিনা গোমেজ

সেলিনা গোমেজ তার ডিজনি চ্যানেল যাত্রা শুরু হওয়ার প্রায় 20 বছর পরে 12 সেপ্টেম্বর অন্য মৌসুমে ওয়েভারলি প্লেসে ফিরে আসছেন।
8x গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী, যিনি ডিজনি চ্যানেলে অ্যালেক্স রুসোর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওয়েভারলি প্লেস উইজার্ডস (2007-’12) এবং বর্তমান রিবুট ওয়েভারলি প্লেস ছাড়িয়ে উইজার্ডসসম্প্রতি তাঁর দুটি পাইলটকে স্মরণ করেছেন যা এটি নেটওয়ার্কে তৈরি করে নি।
“এটি আসলে একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল কারণ আমি ডিজনি চ্যানেলের জন্য তিনজন পাইলট ছিলাম,” তিনি স্মরণ করেছিলেন থেরাপাস পডকাস্ট “একজন ছিল স্পিন অফ লিজি ম্যাকগুইয়ারএকটি ছিল স্পিন অফ জ্যাক অ্যান্ড কোডি এর স্যুট লাইফ এবং শেষটি ছিল উইজার্ডস।
গোমেজ ব্যাখ্যা করেছিলেন, “ততক্ষণে তারা সকলেই উঠেনি এবং আমি আমার বুদ্ধিমানের শেষের দিকে একরকম ছিলাম, তবে খারাপ উপায়ে নয় I
গোমেজ 2006 এর একটি পর্বে গোয়েন খেলেন স্যুট লাইফ (2005-’08), তিনি শিরোনামের একটি স্পিন অফের জন্য পৃথক চরিত্র হিসাবে একটি পাইলটকে চিত্রায়িত করেছেন আরউইন!যার মধ্যে ব্রায়ান স্টেপানেকের নামক প্রকৌশলী টিপটনকে তার বোনকে তার তিন বাচ্চা বড় করতে সহায়তা করার জন্য ছেড়ে যান, যার মধ্যে একটি গোমেজ অভিনয় করেছিলেন।
স্টিভি ভাবছেন? লিজি ম্যাকগুইয়ার (2001-’04)।
গোমেজ তার পরে “পুরো জীবন বদলেছে” বলেছিল ওয়েভারলি প্লেস উইজার্ডস এই সময়ে সেই সময়ে ‘এটি একটি তাত্ক্ষণিক অনুভূতি ছিল,’ এটি একটি তাত্ক্ষণিক অনুভূতি ছিল।
বৃহস্পতিবার, ডিজনি চ্যানেলটি সিজন 2 এর জন্য একটি টিজার আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা 12 সেপ্টেম্বর দুটি পর্বের সাথে প্রিমিয়ার করে, সমস্ত পর্বগুলি ডিজনি+এ 8 ই অক্টোবর উপলভ্য হওয়ার আগে।