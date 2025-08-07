ডিজনিল্যান্ডের ছোট্ট ওয়ার্ল্ড রাইডে পাওয়া রহস্যময় হিরোশিমা-থিমযুক্ত প্রতিবাদ পুতুলের পরে বিশদগুলি উদ্ভূত হয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“এটি একটি ছোট্ট ওয়ার্ল্ড” আকর্ষণে ডিজনিল্যান্ডের দর্শনার্থীদের এক প্রোটেস্ট ডল দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছিল একটি সাইন রিডিং “স্মরণে হিরোশিমা” পড়ার মাধ্যমে, পুতুলের স্প্রেডের ভিডিও হিসাবে অনলাইনে প্রশ্ন এবং জল্পনা কল্পনা করা।
ভিডিওগুলি টিকটোক এবং রেডডিতে সোমবার প্রচারিত হতে শুরু করে দেখায় যে একজন মহিলা একটি মহিলা পুতুল বহন করে একটি সাইন ধরে “মনে রাখবেন হিরোশিমা” পড়ার সময় ডিজনিল্যান্ডের আশেপাশে হাঁটতে হাঁটতে। অনলাইনে অন্য একটি ছবি “এটি একটি ছোট্ট ওয়ার্ল্ড” প্রদর্শনীর মধ্যে পুতুলটি দেখিয়েছে, কৌশলগতভাবে একটি টানেলের পাশে অবস্থিত যে নৌকাটি ট্র্যাফিক চালায়।
ভিডিওগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক হাজার ভিউ অর্জন করে এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারকারীরা রাজনৈতিক স্টান্টের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং অন্যরা প্রশ্ন করেছিলেন যে পুতুলটি কীভাবে পার্কের কঠোর সুরক্ষার মাধ্যমে এটি তৈরি করেছিল।
বেন অ্যান্ড জেরির সহ-প্রতিষ্ঠাতা বেন কোহেন প্রকাশ করেছেন যে তিনি বৃহস্পতিবার স্টান্টের পিছনে রয়েছেন, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি পেন্টাগনের ব্যয়ের বাজেটের বিরুদ্ধে তার “আপ ইন আর্মস” প্রচারের অংশ হিসাবে মার্কিন সরকারের শক্তিশালী অস্ত্রের মজুতের বিরুদ্ধে একটি প্রচারের মধ্যে রয়েছে। কোহেন বলেছিলেন যে এই অভিযানটি ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে বর্তমান নীতিমালাগুলিকে লক্ষ্য করে, পেন্টাগন ব্যয়ের বিষয়টি “ঘৃণ্যভাবে দ্বিপক্ষীয়” এবং বর্তমান প্রশাসনের দীর্ঘকাল ধরে প্রসারিত।
কোহেন একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “ছোট্ট ওয়ার্ল্ড প্রদর্শনীর পুরো ধারণাটি হ’ল এটি সর্বোপরি একটি ছোট্ট বিশ্ব।” “আপনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমস্ত শিশুদের একত্রিত হয়ে একে অপরকে ভালবাসেন। এবং আমরা সেখানে একটি পুতুল রেখেছিলাম যা বলে, ‘হিরোশিমা মনে রাখবেন। এবং আমরা করেছি, আমরা এটিকে উপেক্ষা করেছি। ”
বৃহস্পতিবার ১৯৪45 সালের হিরোশিমা বোমা হামলার ৮০ তম বার্ষিকীর ঠিক আগে এই রাজনৈতিক প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি শহরে একটি পারমাণবিক বোমা ১০ লক্ষেরও বেশি লোককে হত্যা করেছিল। কোহেন বিশেষত গাজায় চলমান যুদ্ধের বিষয়ে বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন, যা তিনি ফক্স ডিজিটালের সাথে কথা বলার সময়, পেন্টাগনের প্রায় 900 বিলিয়ন ডলার বাজেট হিসাবে “আমাদের সময়ের নৈতিক বিষয়” বলেছিলেন।
বিডেন প্রশাসনের পর থেকে যে যুদ্ধটি ছড়িয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “তারা আমাদের সকলকে খুনিদের মধ্যে পরিণত করেছে এবং তারা আমাদের অর্থ নিচ্ছে, এটি দিয়ে বোমা কিনে এবং ইস্রায়েলকে গাজায় মানুষকে জবাই করার জন্য দিয়েছে,” “এবং তাদের মধ্যে পুরো অনেকগুলি বাচ্চা, ঠিক সেই ছোট্ট মেয়েটির মতো যা আমরা ডিজনিল্যান্ডে রেখেছিলাম।”
কোহেন বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট এবং অস্ত্রের মজুদ তৈরির জন্য তার সমালোচনা হ’ল ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক আগে থেকেই “অসন্তুষ্ট দ্বিপক্ষীয়”।
“ট্রাম্প বর্তমান রাষ্ট্রপতি। তিনি দায়বদ্ধ, তবে আমি আপনাকে বলতে পারি যে তাঁর আগে সমস্ত রাষ্ট্রপতিও দায়বদ্ধ ছিলেন,” তিনি কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।
ট্রাম্প বারবার মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য তাঁর “শান্তির মাধ্যমে শক্তি” দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন, উল্লেখ করে যে একটি শক্তিশালী মার্কিন সামরিক বাহিনী অন্যান্য দেশগুলিকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করবে।
“কমপক্ষে দুই দশক ধরে, উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সামরিক বাহিনীকে মিশনে টেনে নিয়েছেন, এটি কখনই বোঝানো হয়নি,” ট্রাম্প, মে মাসে ওয়েস্ট পয়েন্ট মিলিটারি একাডেমিতে স্নাতক শ্রেণিতে তাঁর বক্তৃতার সময় বলেছিলেন। “তারা আমাদের যোদ্ধাদের দেশ গঠনের ক্রুসেডে পাঠিয়েছিল যেগুলি আমাদের সাথে কিছুই করতে চায়নি, এমন নেতাদের নেতৃত্বে যেগুলি দূরবর্তী জমিতে কোনও ধারণা ছিল না, আমাদের সৈন্যদের এখানে এবং বাড়িতে অযৌক্তিক আদর্শিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে গালি দেওয়ার সময়।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সেই দিনগুলি সামরিক বাহিনীর জন্য শক্তি মিশনের মাধ্যমে তাঁর শান্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে, “আমার পছন্দটি সর্বদা শান্তি তৈরি করা এবং অংশীদারিত্বের সন্ধান করা হবে, এমনকি এমন দেশগুলির সাথেও যেখানে আমাদের পার্থক্য গভীর হতে পারে।”
ডিজনিল্যান্ডের এক মুখপাত্র ফক্স ডিজিটালকে বলেছিলেন, যখন প্রোটেস্ট পুতুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একজন কাস্ট সদস্য প্রথমবারের মতো চিহ্নিত হওয়ার সময় পুতুলটিকে দ্রুত যাত্রা আকর্ষণ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং পার্কের নিয়মের অতিথিকে মনে করিয়ে দেয়। ডিজনির মতে, যে কর্মী পুতুলটি আকর্ষণের মধ্যে রেখেছিল তা কোনও ঘটনা ছাড়াই রেখে গেছে।
বেন অ্যান্ড জেরি, যা কোহেন এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেরি গ্রিনফিল্ড 2000 সালে বিক্রি হয়েছিল, বামপন্থী রাজনীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সক্রিয়তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিবাদ করার জন্য ফার্স্ট স্পোর্টস-এর সাথে “পেকান প্রতিরোধ” এর মতো “পেকান প্রতিরোধ” এর মতো আইসক্রিমের স্বাদগুলি রোল আউট করা এবং “দ্য ওয়ালারিং” এর সাথে জড়িত ছিল যা প্রাক্তন এনএফএল প্লেয়ারকে ক্রেডিট করা হয়েছিল যা প্রাক্তন এনএফএল প্লেয়ারকে তৈরি করা হয়েছিল। 2016।
কোহেন, বিশেষত, গাজায় সহায়তার দিকে মনোনিবেশ করে সিনেটের শুনানিতে বাধা দেওয়ার পরে তাকে আটক করা হয়েছিল, মে মাসে সহ জনসাধারণের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া থেকে বিরত হননি।
কোহেন বলেছিলেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেটের তহবিল পাওয়ার প্রয়াসে “লোকেরা যে বিষয়গুলি সত্যই চায় তার প্রতি” জন্য “চার বছরের প্রচার শুরু করছেন।
“আমেরিকানরা সহানুভূতিশীল,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা অন্যান্য দেশে আমাদের মতো পরিবারগুলিকে হত্যা করতে চাই না, আমরা কেবল নিজের এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য একটি ভাল জীবন চাই। লোকেরা এমন একটি শালীন জায়গা চায় যা একটি হাত এবং একটি পা, ভাল স্কুল, সাশ্রয়ী মূল্যের শিশু যত্নের জন্য ব্যয় করে না, তবে তারা বলেছে যে পর্যাপ্ত অর্থ নেই, এবং তারা যা বলে না যে তারা বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করার জন্য এটি ব্যয় করছে।”