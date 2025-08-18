ডিজনি এমি মরসুমের জন্য একটি দুর্দান্ত ‘অ্যান্ডোর’ জিন পেয়েছে

এম্মির সামনে যাওয়ার এক মাসেরও কম সময় নিয়ে, ডিজনি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত স্টপগুলি টানছে আন্ডোর বাড়িতে কিছু সোনার বাড়িতে নিয়ে যায়। এটি কেবল “ওয়েলকাম টু দ্য বিদ্রোহ” এর জন্য স্ক্রিপ্টটি প্রকাশ করেনি, এর সেরা মরসুমের দুটি পর্বের একটি, এটি প্রেসের পাওয়ারের মাধ্যমে শব্দটিও প্রকাশ করছে।
যেমন ডিজনি এটি বর্ণনা করেছেন, রেবেলিয়ান জিন উদযাপন করেছেন “আমাদের 14 এমি ® মনোনীত, চলচ্চিত্র নির্মাতারা, প্রতিভা এবং অবিশ্বাস্য কারিগর যারা এই শোটি প্রাণবন্ত করার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন,” এবং ইতিমধ্যে প্রেস এবং ভোটারদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন-মিনতিযুক্ত টুইট অনুসারে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দারা অ্যাটওয়াটার ভিলেজের সিক্রেট সদর দফতর, ইকো পার্কের গল্প এবং ভারী শিষ্টা এখানে।
এর পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে রয়েছে পিচ অ্যান্ডোর দ্বিতীয় মরসুম, ক্যাসিয়ান, সোম মথমা এবং ঘোর, মূল সাম্রাজ্যের চরিত্রগুলির শট এবং মরসুমের জন্য ধারণা শিল্পের বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রচার পোস্টার। শোরুনার টনি গিলরোও সম্প্রতি ওয়েস্ট হলিউডের কিওস্ক-ও-থেকোর একটি পপ-আপ ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছিল, যা আপনি নীচে দেখতে পারেন।
অ্যান্ডোরের স্রষ্টা টনি গিলরোয় এবং কিওস্ক-ও-থাইকের সাথে একটি সিক্রেট এমি® এফওয়াইসি পপ-আপের সাথে বিশেষ অতিথিদের সাথে আমরা কি এয়ার অন এয়ার? বিদ্রোহ বন্ধ করে এবং যোগদানের জন্য আমাদের উপস্থিতদের ধন্যবাদ 📷 #ফাইসি pic.twitter.com/ldupgt3pny
– অ্যান্ডোর | একটি স্টার ওয়ার্স অরিজিনাল সিরিজ (@অ্যান্ডোরঅফিশিয়াল) আগস্ট 16, 2025
রেবেলিয়ান শেষ কিছু আন্ডোর মিডিয়া আমরা সম্ভবত পেতে পারি; সিজন টু সম্ভবত একটি শারীরিক মুক্তি পাচ্ছে, তবে 2026 সালের মে মাসে সিরিজের আর্ট বুক আসছে এমন একমাত্র পরিচিত কাজ। যে কেউ লেখার স্তরে অনুষ্ঠানটি বুঝতে চাইছেন তা ভাগ্যের বাইরে, যেহেতু গিলরোয় আগে বলেছিলেন যে জেনারেট এআইয়ের বিরুদ্ধে শো সুরক্ষার উপায় হিসাবে সিরিজের সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্টগুলি প্রকাশের কোনও পরিকল্পনা নেই। খুব খারাপ এটি শারীরিক সংস্করণ সবার জন্য নয়।
এম্মিস 14 সেপ্টেম্বর রবিবার প্রচারিত হবে, যেখানে আমরা দেখতে পাব কিনা আন্ডোর এর শেষ মরসুমের জন্য কোনও স্বর্ণ বাড়িতে নিয়ে যায়।
