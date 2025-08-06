You are Here
ডিজনি (ডিস) উপার্জন Q3 2025
ডিজনি (ডিস) উপার্জন Q3 2025

ডিজনি সিএফও হিউ জনস্টন কিউ 3 তে ফলাফল: আমাদের গ্রাহক খুব, খুব ভাল করছেন

ডিজনি বুধবার তার অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকের জন্য ফলাফলগুলি প্রতিবেদন করা হয়েছে – প্রত্যাশিত উপার্জন পোস্ট করা যা বিশ্লেষক অনুমানগুলির মধ্যে কেবল লজ্জাজনকভাবে আগত উপার্জনকে শীর্ষে রেখেছিল – যেমনটি সংস্থার স্ট্রিমিং ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর থিম পার্কগুলি গ্রাহকদের কাছ থেকে উচ্চ ব্যয় দেখেছিল।

সিএফও হিউ জনস্টন এর ফ্ল্যাগশিপ সার্ভিস, ডিজনি+দ্বারা নোঙ্গর করা ডিজনির স্ট্রিমিং ইউনিটের সাফল্যের অংশে কোয়ার্টারের কৃতিত্ব দিয়েছিল।

জনস্টন বুধবার সিএনবিসির “স্কোয়াউক বক্স” কে বলেছেন, “ঠিক যেমন একটি অনুস্মারক হিসাবে, এটি কয়েক বছর আগে আমরা সেই ব্যবসায়টিতে এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ হারাচ্ছিলাম।” “এটি আর্থিক ফলাফলগুলিতে নয়, সাবসিতে খাঁটিভাবে বাণিজ্য করছিল। আমাদের এখন সত্যিই একটি দৃ foundation ় ভিত্তি রয়েছে।”

স্ট্রিমিংয়ের প্রবৃদ্ধি সম্প্রতি নগদ গাভী traditional তিহ্যবাহী টিভি ব্যবসায়ের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করতে শুরু করেছে, যা এখন বছরের পর বছর ধরে গ্রাহকদের রক্তপাত করে আসছে।

বুধবার প্রিমার্কেটিং ট্রেডিংয়ে ডিজনি শেয়ারগুলি 2% হ্রাস পেয়েছে।

ডিজনি এর জন্য যা রিপোর্ট করেছে তা এখানে কোয়ার্টার 28 জুন শেষ হয়েছে ওয়াল স্ট্রিট যা প্রত্যাশা করেছিল তার সাথে তুলনা করে, এলএসইজি অনুসারে:

  • শেয়ার প্রতি আয়: 61 1.61 অ্যাডজাস্টেড বনাম $ 1.47 প্রত্যাশিত
  • উপার্জন: $ 23.65 বিলিয়ন বনাম $ 23.73 বিলিয়ন প্রত্যাশিত

ত্রৈমাসিকের জন্য নিট আয় ছিল $ 5.26 বিলিয়ন বা শেয়ার প্রতি 2.92 ডলার, এটি 2.62 বিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণ বা একটি শেয়ার $ 1.43 এরও বেশি, যা সংস্থাটি গত বছরের একই সময়ের জন্য রিপোর্ট করেছে। মূলত ডিজনির কমকাস্টের হুলু স্টেক কেনার সাথে সম্পর্কিত ট্যাক্স বেনিফিটের সাথে সম্পর্কিত এককালীন আইটেমগুলির জন্য সামঞ্জস্য করা, ডিজনি শেয়ার প্রতি আয় $ 1.61 এর আয়ের প্রতিবেদন করেছে।

ডিজনির সামগ্রিক আয় 2% বেড়ে 23.65 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, 2024 সালের মে মাসের পর প্রথমবারের মতো বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা অনুপস্থিত।

সংস্থাটি traditional তিহ্যবাহী টিভি বান্ডেলে হেডউইন্ডস থাকা সত্ত্বেও তার স্ট্রিমিং ব্যবসায় অব্যাহত প্রবৃদ্ধির কথা জানিয়েছে, যা গ্রাহকদের ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়েছে।

ডিজনি বুধবার তার আর্থিক ২০২৫ গাইডেন্সকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং এখন $ 5.85 এর সমন্বিত ইপিএসের প্রত্যাশা করেছে-২০২৪ অর্থবছরের থেকে ১৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। মে মাসে, ডিজনি প্রত্যাশিত পূর্ণ-বছরের সমন্বিত ইপিএসের জন্য $ 5.75 এর জন্য গাইডেন্স জারি করেছিলেন।

স্ট্রিমিং, পার্কস, ইএসপিএন ফলাফল

ওয়াল্ট ডিজনি এবং মিকি মাউসের একটি মূর্তি ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে 3 এপ্রিল, 2025 এ ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ম্যাজিক কিংডম পার্কে সিন্ডারেলার দুর্গের সামনের একটি বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যারি হার্শর্ন | কর্বিস নিউজ | গেটি ইমেজ

ডিজনির অভিজ্ঞতা বিভাগের জন্য উপার্জন, যার মধ্যে থিম পার্ক, রিসর্ট এবং ক্রুজ পাশাপাশি ভোক্তা পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, 8% বৃদ্ধি পেয়ে 9.09 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ঘরোয়া থিম পার্কের আয় 10% থেকে 6.4 বিলিয়ন ডলার বেড়েছে, বিশেষত যেহেতু থিম পার্কগুলিতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং যাত্রীবাহী ক্রুজের দিনগুলিতে উচ্চতর পরিমাণ এবং রিসর্ট থাকার ব্যবস্থা ছিল।

জনস্টন বুধবার “স্কোয়াউক বক্স” কে বলেছেন যে ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ডের সর্বকালের “বৃহত্তম” তৃতীয় কোয়ার্টারে রয়েছে, তিনি যোগ করেছেন যে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে ট্র্যাফিক, পার্কটি শক্ত ছিল।

“আমি জানি এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা নিয়ে অনেক উদ্বেগ রয়েছে। আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের গ্রাহক খুব, খুব ভাল করছেন,” তিনি বলেছিলেন।

আন্তর্জাতিক পার্ক এবং অভিজ্ঞতার আয় 6% বেড়ে প্রায় 1.7 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মে মাসে, ডিজনি ঘোষণা করেছে যে এটি একটি থিম পার্ক আনতে এবং আবু ধাবির অবলম্বন করার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে সম্প্রসারণটি পরবর্তী দশকে থিম পার্কগুলিতে $ 60 বিলিয়ন ব্যয় করার পূর্বের ডিজনি অঙ্গীকারের অংশ নয়।

এদিকে, ডিজনির বিনোদন বিভাগের জন্য উপার্জন, যার মধ্যে traditional তিহ্যবাহী টিভি নেটওয়ার্কগুলি, ডাইরেক্ট-টু-ভোক্তা স্ট্রিমিং এবং ফিল্মগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, 1% থেকে 10.7 বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

যদিও প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহক স্ট্রিমিং ব্যবসায়ের রাজস্ব 6% বেড়ে $ 6.18 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, সামগ্রিকভাবে বিনোদন বিভাগটি traditional তিহ্যবাহী টিভি ব্যবসায় দ্বারা ওজন করা হয়েছিল, যা উপার্জন 15% ডুবিয়ে $ 2.27 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সরাসরি থেকে ভোক্তা স্ট্রিমিং ব্যবসাটি উত্তোলন করা হয়েছিল, তবে, সংস্থার দ্বারা ফ্ল্যাগশিপ সার্ভিস, ডিজনি+, যা 1.8 মিলিয়ন গ্রাহককে যুক্ত করেছে, এটি মোট প্রায় এনে দিয়েছে 128 মিলিয়ন। মোট হুলু গ্রাহকরা 1% বৃদ্ধি পেয়ে 55.5 মিলিয়ন।

সংস্থাটি বলেছে যে এটি তার অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে তার অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে ডিজনি+ গ্রাহকদের মধ্যে একটি সামান্য বৃদ্ধি প্রত্যাশা করছে। মোট ডিজনি+ এবং হুলু সাবস্ক্রিপশনগুলি বর্তমান সময়ে 10 মিলিয়নেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিজনি তার অপারেটিং আয়ের প্রত্যাশাও সরাসরি থেকে গ্রাহক স্ট্রিমিংয়ের জন্য ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ১.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে।

ইএসপিএন -এর গার্হস্থ্য উপার্জন 1% বৃদ্ধি পেয়ে $ 3.93 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যখন এর দেশীয় অপারেটিং আয় 7% হ্রাস পেয়ে 1.01 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই ফলাফলগুলি উচ্চতর প্রোগ্রামিং এবং উত্পাদন ব্যয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষত এনবিএ এবং কলেজের ক্রীড়া অধিকারের কারণে।

মঙ্গলবার ইএসপিএন এনএফএল -এর সাথে একটি চুক্তি ঘোষণা করেছে যেখানে প্রো ফুটবল লীগ কোম্পানির 10% অংশ নেবে।

এবং পৃথকভাবে বুধবার, ইএসপিএন ঘোষণা করেছে যে এর আসন্ন পূর্ণ-পরিষেবা স্ট্রিমিং অ্যাপটি 21 আগস্ট চালু হবে এবং ডাব্লুডব্লিউই লাইভ ইভেন্টগুলি অ্যাপটিতে আসবে এবং কিছু ক্ষেত্রে লিনিয়ার ইএসপিএন নেটওয়ার্কে আসবে।

জনস্টন বলেছিলেন যে তিনি নতুন স্ট্রিমিং পরিষেবাটি “সামগ্রিক উপার্জন বৃদ্ধির সাথে সম্মতিযুক্ত” হওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

Traditional তিহ্যবাহী টিভি ব্যবসা আবারও বিনোদন ইউনিটকে টেনে নিয়ে যায়। মোট লিনিয়ার নেটওয়ার্কগুলির জন্য অপারেটিং ইনকাম – যার মধ্যে ব্রডকাস্টার এবিসি পাশাপাশি এফএক্সের মতো বেতন টিভি চ্যানেলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – ২৮% হ্রাস পেয়ে $ 697 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, কম ভিউয়ারশিপ এবং হারের কারণে বিজ্ঞাপনের আয়ের হ্রাস দ্বারা প্রভাবিত।

কন্টেন্ট বিক্রয় এবং লাইসেন্সিং নিয়ে গঠিত ডিজনির নাট্য ইউনিটটি বছরের প্রারম্ভিক সময়ের সাথে কঠোর তুলনা করে ভুগেছে, যা “ইনসাইড আউট 2” প্রকাশের বিষয়টি দেখেছিল। পিক্সার মুভিটি ডিজনির “ফ্রোজেন II” কে ছাড়িয়ে সর্বকালের সর্বাধিক উপার্জনকারী অ্যানিমেটেড সিনেমা ছিল।

বিভাগটি সাম্প্রতিক সময়ের জন্য 21 মিলিয়ন ডলার অপারেটিং লোকসানের কথা জানিয়েছে, গত বছরের একই সময়ে 254 মিলিয়ন ডলার অপারেটিং আয়ের তুলনায়।

এই প্রান্তিকের সময় ইউনিটের আয় %% বেড়ে ২.২26 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল, কারণ ডিজনি “এলিও,” “থান্ডারবোল্টস*” এবং “লিলো অ্যান্ড স্টিচ” প্রকাশ করেছে। মূল অ্যানিমেটেড ফিল্ম “এলিও” পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিওর জন্য একটি রেকর্ড কম সেট করেছে, থিয়েটারে প্রথম তিন দিনের সময় টিকিট বিক্রয়ে মাত্র 21 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

– সিএনবিসির রবার্ট হাম এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

প্রকাশ: কমকাস্ট সিএনবিসির মূল সংস্থা।

সংশোধন: এই গল্পটি সংশোধন করার জন্য আপডেট করা হয়েছে যে ডিজনি তার অপারেটিং আয়ের প্রত্যাশা প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহক স্ট্রিমিংয়ের জন্য ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ১.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। পূর্ববর্তী সংস্করণ গাইডেন্সকে ভুল করে তুলেছিল।

