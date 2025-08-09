You are Here
ডিজাইনার বলেছেন অ্যাডিডাসের ‘বরাদ্দ’ মেক্সিকান পাদুকা অনুশোচনা

মেক্সিকো সিটি (এএফপি) – মার্কিন ফ্যাশন ডিজাইনার উইলি চাভারিয়া শনিবার বলেছিলেন যে তিনি আক্রান্ত যে স্যান্ডেলগুলি তিনি অ্যাডিডাসের সাথে একসাথে তৈরি করেছেন “বরাদ্দ” দক্ষিণ মেক্সিকান রাজ্য ওক্সাকা থেকে একটি traditional তিহ্যবাহী নকশা।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছিল যে ওক্সাকা স্লিপ-অন স্যান্ডেলগুলি হুয়ারাচে স্যান্ডেলগুলির একটি “পুনরায় ব্যাখ্যা করা” মডেল ছিল, বিশেষত এই অঞ্চলে অনন্যভাবে পাওয়া যায়, যা দেশের সর্বোচ্চ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি।

মেক্সিকো সরকার শুক্রবার বলেছে যে এটি অ্যাডিডাসের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাইছে।

“আমি গভীরভাবে আফসোস করছি যে এই নকশাটি নামটি বরাদ্দ করেছে এবং ওক্সাকান সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যক্ষ ও অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছে না,” মেক্সিকান heritage তিহ্যের মধ্যে থাকা চাভারিয়া এএফপিকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

চাভারিয়া স্বীকার করেছেন যে স্যান্ডেলগুলি “শ্রদ্ধা ও সহযোগী পদ্ধতির সাথে বেঁচে থাকে না” ভিলা হিদালগো ইয়ালালাগের সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রাপ্য, যেখান থেকে মূল নকশাটি এসেছে বলে জানা গেছে।

মেক্সিকান সরকার শুক্রবার বলেছে যে অ্যাডিডাস ওক্সাকা কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করতে রাজি হয়েছিল।

“এটি সম্মিলিত বৌদ্ধিক সম্পত্তি। ক্ষতিপূরণ অবশ্যই থাকতে হবে। heritage তিহ্য আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে,” রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম শুক্রবার তার নিয়মিত সকালের সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।

এই বিতর্কটি হ’ল মেক্সিকান কর্মকর্তারা এই অঞ্চল থেকে অননুমোদিত আদিবাসী শিল্প বা ডিজাইন ব্যবহার করে প্রধান ব্র্যান্ড বা ডিজাইনারদের নিন্দা করার সর্বশেষ উদাহরণ, স্পেনের জারা এবং হাই-এন্ড লেবেল ক্যারোলিনা হেরেরা দ্রুত ফ্যাশন জুগারনট শেইন সম্পর্কে পূর্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল।

