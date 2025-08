ডিজাইন দ্বারা বুকমার্কেবল: এইচটিএমএক্সে ইউআরএল-চালিত রাজ্য

আপনি যখন প্রতিক্রিয়া থেকে এইচটিএমএক্সে চলে যান, আপনি সার্ভার-সাইড সরলতার জন্য জটিল রাষ্ট্র পরিচালন বাণিজ্য করেন। তবে আপনাকে এখনও ফিল্টার, বাছাই, পৃষ্ঠাগুলি এবং অনুসন্ধান পরিচালনা করতে হবে। সেই রাজ্য এখন কোথায় থাকে?

উত্তরটি আশ্চর্যজনকভাবে মার্জিত: ইউআরএল নিজেই। ইউআরএল প্যারামিটারগুলিকে আপনার একক উত্স হিসাবে বিবেচনা করে, আপনি অন্য নির্ভরতা ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই বুকমার্কেবল, শেয়ারযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন অবস্থা পান।

কর্মে প্যাটার্ন

একটি url মত /?status=active&sortField=price&sortDir=desc&page=2 বর্তমান দৃশ্য সম্পর্কে আপনাকে সবকিছু বলে। এটি কেবল একটি ঠিকানা নয়: এটি একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব যা ব্যবহারকারীরা প্রসঙ্গটি না হারিয়ে বুকমার্ক, ভাগ করতে বা রিফ্রেশ করতে পারেন।

দ্রুত শুরু: তিনটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

পুরো প্যাটার্নটি প্রায় তিনটি সিঙ্ক্রোনাইজড ধাপে ঘোরে:

সার্ভার URL পরামিতি পড়ে এবং উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি রেন্ডার করে ফর্ম এবং এইচএক্স-অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাজ্য সংরক্ষণ এইচটিএমএক্স অনুরোধ করার সময় ব্রাউজার ইউআরএল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয় এইচএক্স-পুশ-ইউআরএল সহ

চলুন এই ধাপে ধাপে তৈরি করি।

পদক্ষেপ 1: সার্ভার URL স্টেট পড়েছে

আপনার সার্ভার এন্ডপয়েন্টটি ক্যোয়ারী প্যারামিটারগুলি পড়ে এবং প্রাথমিক দৃশ্যটি রেন্ডার করতে সেগুলি ব্যবহার করে:

@ Get ( "https://www.lorenstew.art/" ) @ Render ( "data-table.eta" ) async homepage ( @ Query ( "sortField" ) sortField: string, @ Query ( "sortDir" ) sortDir: "asc" | "desc" , @ Query ( "status" ) status: string, @ Query ( "page" ) page: string, )

টেমপ্লেটটি সরাসরি ডোমে এই রাজ্যটিকে এম্বেড করে (ব্যবহার করে ইটিএ টেম্পলেট এই ক্ষেত্রে):

< div id = "data-table" > <!-- Filter form with all state --> < form hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" hx-trigger = "change" > <!-- Status filter --> < select name = "status" > < option value = "" <%= it.status = == '' ? 'selected' : '' % >>All</ option > < option value = "active" <%= it.status = == 'active' ? 'selected' : '' % >>Active</ option > </ select > <!-- Hidden state fields --> < input type = "hidden" name = "sortField" value = " < %= it.sortField %>" > < input type = "hidden" name = "sortDir" value = " < %= it.sortDir %>" > < input type = "hidden" name = "page" value = " < %= it.page %>" > </ form > <!-- Sortable columns --> < th class = "sortable < %= it.sortField === 'name' ? 'sorted' : '' %>" hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" hx-include = "(name="status")" hx-vals = "sortField: 'name', sortDir: ' < %= it.sortField === 'name' && it.sortDir === 'asc' ? 'desc' : 'asc' %>', page: 1" > Name < % if (it.sortField === 'name') %> < %= it.sortDir === 'asc' ? '↑' : '↓' %> < % %> </ th > < th class = "sortable < %= it.sortField === 'price' ? 'sorted' : '' %>" hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" hx-include = "(name="status")" hx-vals = "sortField: 'price', sortDir: ' < %= it.sortField === 'price' && it.sortDir === 'asc' ? 'desc' : 'asc' %>', page: 1" > Price < % if (it.sortField === 'price') %> < %= it.sortDir === 'asc' ? '↑' : '↓' %> < % %> </ th > </ div >

মূল অন্তর্দৃষ্টি:

ইউআরএল → সার্ভার → ডোম থেকে রাষ্ট্র প্রবাহিত

লুকানো ফর্ম ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকশন জুড়ে রাজ্য সংরক্ষণ করে

সিএসএস ক্লাসগুলি বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত করে (যেমন, sorted সক্রিয় বাছাই কলামে শ্রেণি)

সক্রিয় বাছাই কলামে শ্রেণি) সার্ভার-সাইড রেন্ডারিং মানে কোনও জাভাস্ক্রিপ্ট লোডের আগে পৃষ্ঠাটি কাজ করে

পদক্ষেপ 2: ফর্ম এবং লুকানো ক্ষেত্রগুলির সাথে রাষ্ট্রীয় সমন্বয়

জটিল জাভাস্ক্রিপ্টের পরিবর্তে, আমরা রাষ্ট্রের সমন্বয় করতে এইচটিএমএল ফর্মগুলি ব্যবহার করি:

<!-- Form captures all filter state --> < form hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" hx-trigger = "change" > < select name = "status" > < option value = "" >All</ option > < option value = "active" >Active</ option > </ select > <!-- Preserve other state as hidden fields --> < input type = "hidden" name = "sortField" value = " < %= it.sortField %>" > < input type = "hidden" name = "sortDir" value = " < %= it.sortDir %>" > < input type = "hidden" name = "page" value = " < %= it.page %>" > </ form > <!-- Each sortable column uses templating for dynamic values --> < th class = "sortable < %= it.sortField === 'date' ? 'sorted' : '' %>" hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" hx-include = "(name="status")" hx-vals = "sortField: 'date', sortDir: ' < %= it.sortField === 'date' && it.sortDir === 'asc' ? 'desc' : 'asc' %>', page: 1" > Date < % if (it.sortField === 'date') %> < %= it.sortDir === 'asc' ? '↑' : '↓' %> < % %> </ th >

এই পদ্ধতির মূল সুবিধা:

এইচটিএমএক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউআরএলে সমস্ত ফর্ম স্টেট সংরক্ষণ করে

রাষ্ট্রীয় সমন্বয়ের জন্য কোনও জাভাস্ক্রিপ্টের প্রয়োজন নেই

শর্তসাপেক্ষ এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে টেমপ্লেট যুক্তিতে পরিচালিত দিকনির্দেশ টগলিং বাছাই করুন

বাছাই করার সময় ফিল্টারগুলি সংরক্ষণ করা হয়, পুনরায় সেটগুলি পৃষ্ঠাগুলি বাছাই করুন

প্রতিটি বাছাইযোগ্য কলামটি গতিশীলভাবে বাছাই করা বাছাইয়ের জন্য টেম্প্লেটিং ব্যবহার করে এবং বাছাই করুন

পদক্ষেপ 3: এইচএক্স-পুশ-ইউআরএল এর সাথে স্বয়ংক্রিয় ইউআরএল সিঙ্কিং

সঙ্গে hx-push-url="true" এবং hx-params="*" এইচটিএমএক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউআরএল আপডেটগুলি পরিচালনা করে:

<!-- All form data becomes URL parameters --> < form hx-get = "/api/data" hx-target = "#data-table" hx-push-url = "true" hx-params = "*" >

এইচটিএমএক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে:

সার্ভারে ক্যোয়ারী প্যারামিটার হিসাবে সমস্ত ফর্ম ডেটা প্রেরণ করে সেই একই পরামিতিগুলির সাথে ব্রাউজার ইউআরএল আপডেট করে ব্যাক/ফরোয়ার্ড নেভিগেশনের জন্য সঠিক ইতিহাসের এন্ট্রি তৈরি করে

ইউআরএল পরিচালনার জন্য কোনও জাভাস্ক্রিপ্ট প্রয়োজন নেই কারণ এইচটিএমএক্স ঘোষিতভাবে সমস্ত কিছু পরিচালনা করে।

উত্পাদন বিবেচনা

ইউআরএল দৈর্ঘ্যের সীমা: ব্রাউজারগুলি ~ 2000 টি অক্ষর পর্যন্ত ইউআরএল সমর্থন করে। জটিল ফিল্টারগুলির জন্য, সংক্ষিপ্ত প্যারামিটারের নামগুলি ব্যবহার করুন বা কিছু রাজ্য সার্ভার-সাইড সরানো বিবেচনা করুন।

প্যারামিটার বৈধতা: সর্বদা সার্ভারে ইউআরএল পরামিতিগুলি বৈধতা এবং স্যানিটাইজ করুন। তাদের অবিশ্বস্ত ব্যবহারকারী ইনপুট হিসাবে বিবেচনা করুন।

পরীক্ষা: প্যাটার্নটি অত্যন্ত পরীক্ষামূলক যেহেতু রাষ্ট্রটি ইউআরএল এবং ফর্ম মানগুলিতে সুস্পষ্ট; উপহাস করার জন্য কোনও জটিল জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশন নেই।

আর্কিটেকচার পেওফ

এই ইউআরএল-প্রথম পদ্ধতির ক্লায়েন্ট-সাইড স্টেট ম্যানেজমেন্ট লাইব্রেরিগুলির জটিলতা ছাড়াই একাধিক সুবিধা সরবরাহ করে। প্রতিটি ভিউ সহজাতভাবে ভাগ করে নেওয়া যায়, তাই আপনি কোনও সহকর্মীকে একটি লিঙ্ক প্রেরণ করতে পারেন এবং তারা যা দেখবে তা তারা দেখতে পাবে। ব্রাউজারের পিছনের বোতামটি পূর্ববর্তী ফিল্টার রাজ্যে ফিরে এসে প্রত্যাশিত হিসাবে কাজ করে। এসইও নির্মিত হয়েছে যেহেতু অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলি প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংমিশ্রণ ক্রল করতে পারে। এবং ডিবাগিং অভিজ্ঞতা স্বচ্ছ কারণ বর্তমান অবস্থা সর্বদা ঠিকানা বারে দৃশ্যমান।

আপনার স্টেট স্টোর হিসাবে ইউআরএলকে আলিঙ্গন করে আপনি ওয়েব প্ল্যাটফর্মের চারপাশে কাজ করছেন না; আপনি এটি নিয়ে কাজ করছেন। এই প্যাটার্নটি সাধারণ বাছাই থেকে জটিল মাল্টি-ফিল্টার ইন্টারফেসগুলিতে স্কেল করে যখন আপনাকে প্রথম স্থানে এইচটিএমএক্সে আকৃষ্ট করে এমন সরলতা বজায় রেখে।

পরের বার আপনি যখন কোনও রাজ্য পরিচালনার লাইব্রেরিতে পৌঁছান, বিবেচনা করুন যে নম্র ইউআরএল আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত হতে পারে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে, এটি কেবল পর্যাপ্ত নয়; এটা উচ্চতর।