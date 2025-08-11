ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র কীভাবে প্রক্রিয়া করবেন?

2025 আগস্ট পর্যন্ত, মেক্সিকোতে জন্ম শংসাপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্ত এটি কেবল নতুন জাতীয় সিভিল রেজিস্ট্রি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়যার জন্য একটি এমএক্স কী অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার।
যদিও এটি সাদা শীটে এটি মুদ্রণ করা এখনও আইনী, তবে ব্যয়টি রাষ্ট্র অনুসারে পরিবর্তিত হয়।
২০২৫ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত মেক্সিকো সরকার নতুন জাতীয় সিভিল রেজিস্ট্রি প্ল্যাটফর্মকে ডিজিটাল জন্ম শংসাপত্র প্রক্রিয়া করার একমাত্র অফিসিয়াল চ্যানেল হিসাবে সক্রিয় করেছে। এই পরিবর্তনটি পূর্ববর্তী সমস্ত পোর্টালগুলি প্রতিস্থাপন করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ে পরিষেবাটিকে কেন্দ্রীভূত করেছে।
অ্যাক্সেসের জন্য, কোনও অর্থ প্রদানের পদ্ধতির সাথে একসাথে কার্প বা ব্যক্তিগত ডেটা (পুরো নাম, তারিখ এবং জন্মের স্থান) সরবরাহ করার পাশাপাশি একটি এমএক্স কী অ্যাকাউন্ট থাকা অপরিহার্য।
যে নথিটি প্রাপ্ত হয়েছে তা হ’ল একটি ডিজিটাল সার্টিফাইড অনুলিপি, মুদ্রিত সংস্করণের মতো একই বৈধতা সহ, তবে এটি সাদা শীট শীটে উপস্থাপিত হয়।
প্ল্যাটফর্মটি সারা বছর যে কোনও সময় উপলভ্য, সময় সাশ্রয় করে এবং নাগরিকদের কাছে।
প্রত্যয়িত ডিজিটাল আইনের ব্যয় প্রতিটি রাজ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে কিছু সাম্প্রতিক দাম রিপোর্ট করেছে:
- মেক্সিকোয়ের সিটি: $ 94
- কুইন্টানা রু: $ 54
- জালিসকো: $ 95; হোম ডেলিভারি সহ: 205 ডলার।
- অন্যান্য উদাহরণ: আগুয়াসালিয়েন্টেস $ 100, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া $ 238, মেক্সিকো রাজ্য $ 69, ইউকাটান $ 219।
সাধারণভাবে, ব্যয়গুলি সত্তার উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি জারির জন্য ব্যয় $ 54 থেকে 200 ডলার পেসো পর্যন্ত।
আপনার অনলাইন মিনিটগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য বিশদ পদক্ষেপ
- অফিসিয়াল পোর্টালটি অ্যাক্সেস করুন: www.miregistocivil.gob.mx, আপনার এমএক্স কী অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে।
- “জন্ম শংসাপত্র” বিভাগটি সনাক্ত করুন এবং কার্প প্রবেশ করুন বা নিবন্ধকরণ ডেটা সম্পূর্ণ করুন।
- নথির পূর্ববর্তী দৃশ্যটি পরীক্ষা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে সমস্ত ডেটা সঠিক। যদি ত্রুটি থাকে তবে অর্থ প্রদানের আগে সংশোধন করুন।
- অনলাইন পেমেন্ট (কার্ড) তৈরি করুন বা অনুমোদিত ব্যাংক বা স্টোরগুলিতে অর্থ প্রদানের জন্য ক্যাপচার লাইন তৈরি করুন।
- একবার অনুমোদিত হয়ে গেলে, পিডিএফ -এ আইনটি ডাউনলোড করুন, হোয়াইট শিট লেটারে মুদ্রণ করুন এবং ডিজিটাল অনুলিপি ধরে রাখুন। কিউআর কোড এবং বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর এর সত্যতা নিশ্চিত করে।
