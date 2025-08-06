ডিজি আইএসপিআর ফিল্ড মার্শাল নজরদারি রাষ্ট্রপতির গুজবকে আবর্জনা দেয়

আন্তঃ-পরিষেবা পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) মহাপরিচালক লেঃ জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী দৃ ly ়ভাবে জল্পনা-কল্পনা অস্বীকার করেছেন যে আর্মি স্টাফ (সিওএএস) মাঠের মার্শাল সৈয়দ অসিম মুনির দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার লক্ষ্যে রয়েছেন।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে অর্থনীতিবিদপ্রধান সামরিক মুখপাত্র সেনাবাহিনী প্রধানকে “বাজে” হিসাবে রাষ্ট্রপতি হওয়ার এই জাতীয় প্রতিবেদন হিসাবে অভিহিত করেছেন।
যখন জানতে চাইলে পাকিস্তান কীভাবে নয়াদিল্লির ভবিষ্যতের যে কোনও সামরিক পদক্ষেপের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সামরিক মুখপাত্র বলেছেন যে এটি ভারতের অভ্যন্তরে আরও গভীরভাবে আঘাত করে শুরু হবে। “আমরা পূর্ব থেকে শুরু করব,” তিনি বলেছেন। “তাদের (ভারত) এও বুঝতে হবে যে এগুলি সর্বত্র আঘাত হতে পারে।”
জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে দৃ strongly ়ভাবে বরখাস্ত করার পরে এই পুনরায় নিশ্চিতকরণের পরে এই পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে বা সিওএএসের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে।
“নিছক জল্পনা” হিসাবে এই জাতীয় দাবিগুলি চিহ্নিত করে প্রিমিয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে গণমাধ্যমের কয়েকটি বিভাগে প্রচারিত প্রতিবেদনের কোনও সত্যতা নেই।
বিষয়টি নিয়ে এই সংবাদটির সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: “ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির কখনও রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, বা এই জাতীয় কোনও পরিকল্পনা নেই।” তিনি জোর দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি জারদারি, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ত্রয়ী এবং তিনি নিজেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একটি সাধারণ লক্ষ্য – পাকিস্তানের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির উপর নির্মিত একটি সম্পর্ক ভাগ করে নিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী শেহবাজের স্পষ্টতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলটিতে ভাগ করা এক বিবৃতিতে এসেছিলেন, তাকে “দূষিত অভিযান” বলে অভিহিত করেছেন রাষ্ট্রপতি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং সেনা প্রধানকে লক্ষ্য করে।
শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত নকভি বলেছেন, “দূষিত প্রচারের পিছনে কে রয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সচেতন। “আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল বা সিওএএসকে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের জন্য আগ্রহী হওয়ার বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি, বা এ জাতীয় কোনও ধারণা নেই।”
এদিকে, ডিজি আইএসপিআর, ভারত যদি কোনও আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি করে তবে পাকিস্তান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে, লেঃ জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী বলেছিলেন যে পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে আরও গভীরভাবে আঘাত করে শুরু করবে। “আমরা পূর্ব থেকে শুরু করব।” তাদের (ভারত) এও বুঝতে হবে যে এগুলি সর্বত্র আঘাত করা যেতে পারে, “তিনি যোগ করেন।
মে মাসে, পাকিস্তান এবং ভারত এপ্রিল মাসে ভারতীয় অবৈধভাবে দখল করা জম্মু ও কাশ্মীরের (আইওজেক) পর্যটকদের উপর আক্রমণে আক্রমণ করে সামরিক দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত ছিল যে নয়াদিল্লি ইসলামাবাদকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার আগে ইসলামাবাদকে দোষ দিয়েছিল।
ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী “অপারেশন বুনিয়ান-উম-মারসোস” নামে একটি বৃহত আকারের প্রতিশোধমূলক সামরিক পদক্ষেপ চালু করেছিল এবং একাধিক অঞ্চল জুড়ে বেশ কয়েকটি ভারতীয় সামরিক লক্ষ্য লক্ষ্য করেছিল।
পাকিস্তান তিনটি রাফেল এবং কয়েক ডজন ড্রোন সহ ছয়টি ভারতীয় যোদ্ধা জেটকে নামিয়েছে। কমপক্ষে 87 ঘন্টা পরে, দুটি পারমাণবিক-সজ্জিত জাতির মধ্যে যুদ্ধ 10 মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দালাল যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।
ওয়াশিংটন উভয় পক্ষের সাথে আলোচনার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন, তবে ট্রাম্পের দাবির সাথে ভারত পৃথক হয়েছে যে এটি তার হস্তক্ষেপ এবং বাণিজ্য আলোচনার হুমকির ফলে হয়েছিল।
তবে পাকিস্তান ট্রাম্পের প্রচেষ্টা স্বীকার করেছে এবং গত মাসে ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লির মধ্যে উত্তেজনা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা উল্লেখ করে ২০২26 সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সুপারিশ করেছে।