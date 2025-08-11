ডিজি ফায়ার ফায়ার ফাইটারদের আগুনের পরামর্শ দেয় আগুন

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সারা দিন পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণের পরামর্শ দেয়, যা দীর্ঘায়িত আগুনের লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে আরও শক্তিশালী করা উচিত এবং যখনই সম্ভব জল পান করা উচিত।
হেলথ ফর ডিরেক্টর-জেনারেল (ডিজিএস) দমকলকর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট পুষ্টির সুপারিশ সহ একটি গাইড চালু করেছে, শারীরিক ও মানসিক চাহিদা সহ যথাযথ ডায়েটের গুরুত্বকে আরও শক্তিশালী করে, বিশেষত ফায়ারফাইটিংয়ের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে।
“তাদের পেশাদার ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক এবং মানসিক দাবির কারণে, দমকলকর্মীরা প্রায়শই বিরূপ এবং অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়,” যার জন্য “শক্ত শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি” এবং সঠিক ডায়েট প্রয়োজন, ডিজিএসকে বোঝায়।
দ্বারা প্রকাশিত স্বাস্থ্যকর খাওয়ার প্রচারের জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম (পিএনপিএ) ডিজিএসের, গাইডটি একটি সহজ উপায়ে, খাদ্য সুপারিশগুলি উচ্চতর শারীরিক প্রয়োজনীয়তার সময়কালে অভিযোজিত, বন আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
“এই সুপারিশগুলি লক্ষ্য করা যায় যে দমকলকর্মীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রেশন, দ্রুত শোষণ কার্বোহাইড্রেটের নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তি গ্রহণ এবং একই সাথে একটি হ্রাসযুক্ত চর্বি গ্রহণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা,” গাইডটি পড়ে যা পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে সাইট ডিএ ডিজিএস।
স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সারা দিন পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণের পরামর্শ দেয়, যা দীর্ঘায়িত আগুনের লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে আরও শক্তিশালী করা উচিত এবং যখনই সম্ভব জল পান করা উচিত, ডিহাইড্রেশনকে উত্সাহিত করে এমন পানীয় এড়ানো।
এটি “যথাযথ হাইড্রেশন এবং ইলেক্ট্রোলাইটিক ভারসাম্য নিশ্চিত করতে” ক্রীড়া পানীয়/জেলগুলি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।
শক্তির প্রয়োজন নিশ্চিত করার জন্য কার্বোহাইড্রেট (রুটি, সিরিয়াল, ফল) সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করাও সুপারিশগুলির একটি অংশ।
ডিজি জোর দেয় যে এই সুপারিশগুলি বিশেষত “পরিস্থিতিতে সঠিক পারফরম্যান্স সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে স্ট্রেস শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক, এবং এটি তাই সুপারিশ নয় যা প্রতিদিন অনুসরণ করা উচিত ”।
গাইডটিতে ফায়ার ব্রিগেড, প্রতিষ্ঠান এবং পুনরুদ্ধার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এই পেশাদারদের খাবার সরবরাহ করে, যাতে তাদের মিশনের জন্য খাদ্য কার্যকর সমর্থন রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য।
“এই মুহুর্তগুলির নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করা খাদ্য শারীরিক প্রতিরোধের, কার্যকরী ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং তীব্র প্রচেষ্টার পরে কার্যকর পুনরুদ্ধারের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয়, ক্লান্তি এবং আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করতে অবদান রাখে De
আগুনের ঝুঁকির কারণে পর্তুগাল সতর্কতা অবলম্বনে রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে দেশের উত্তর এবং কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড শুরু করেছে যা ৪৫,০০০ হেক্টরও বেশি অঞ্চল গ্রাস করেছে।