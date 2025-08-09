ডিজেআই রোবট ভ্যাকুয়ামগুলির জন্য তার ড্রোনগুলির বাধা সনাক্তকরণ প্রযুক্তি পুনর্নির্মাণ করেছে

ডিজেআইয়ের বাধা এড়ানোর ব্যবস্থাটি বাতাসের মতো জমিতে ঠিক তেমন কার্যকর হতে পারে। ড্রোন বাজারে আধিপত্যের জন্য পরিচিত ডিজেআই স্মার্ট হোম ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করেছে যার নাম রোবট ভ্যাকুয়াম রয়েছে রোমো। এর ড্রোন, জিম্বলস এবং অ্যাকশন ক্যামেরাগুলি ছাড়িয়ে, চীনা সংস্থাটি পূর্বে পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন এবং ই-বাইকগুলি সহ অন্যান্য পণ্য বিভাগগুলিতে শাখা করেছিল।
যারা ভাবছেন যে ডিজেআই তার পরবর্তী উদ্যোগ হিসাবে রোবট ভ্যাকুয়ামগুলিতে কেন স্থায়ী হয়েছে, তাদের ড্রোনগুলিতে পাওয়া সংস্থার “সর্বজনীন বাধা সংবেদন” বিবেচনা করে এটি বোধগম্য হয়। সিনেমাটিক ফুটেজ ক্যাপচার করার সময় ডিজেআই ড্রোনগুলি ক্র্যাশগুলি এড়াতে সহায়তা করে এমন একই সিস্টেমটি সহজেই একটি রোবট ভ্যাকুয়ামে অনুবাদ করে যা আসবাবের দিকে না গিয়ে কোনও বাড়িতে নেভিগেট করতে পারে। বাধা সনাক্তকরণের পাশাপাশি যা মিলিমিটারে পরিমাপ করতে পারে, ডিজেআই তার রোমো মডেলগুলি দুটি নমনীয় পরিষ্কার বাহিনী, একটি অত্যন্ত উচ্চ 25,000 পিএ সাকশন এবং একটি বেস স্টেশন সহ তৈরি করেছিল যা ভ্যাকুয়াম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডক এবং নিজেকে পরিষ্কার করে দেবে।
এটিকে আরও দক্ষ করার জন্য, ডিজেআই মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলিতে প্যাকড যা রোমো ভ্যাকুয়ামগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য সেরা রুটটি বের করতে সহায়তা করে। অনবোর্ড বুদ্ধি এমনকি সনাক্ত করতে পারে যে কোনও অঞ্চল বিশেষত নোংরা এবং সেখানে আরও বেশি সময় ব্যয় করে। এটিকে উপদ্রব কম করার জন্য, রোমো শূন্য করার সময় একটি শব্দ হ্রাস সিস্টেম ব্যবহার করে এবং আপনি ভয়েস কমান্ডের সাহায্যে এটি হ্যান্ডস-ফ্রি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
ডিজেআই তিনটি মডেলটিতে রোমো সরবরাহ করছে: এন্ট্রি-লেভেল রোমো এস যা প্রায় $ 650 থেকে শুরু হয়, স্বচ্ছ ভ্যাকুয়াম ডিজাইনের সাথে মিডরেঞ্জ রোমো এ যা প্রায় $ 750 এবং শীর্ষ-লাইন রোমো পি যা কমপক্ষে $ 950 এর জন্য স্বচ্ছ ভ্যাকুয়াম এবং বেস স্টেশন উভয়ই রয়েছে। ডিজেআই প্রথমে রোমোকে চীনে ছেড়ে দিচ্ছে, তবে বলেছে যে বিদেশী প্রাপ্যতা এই বছরের শেষের দিকে আসছে। যদিও রোবট ভ্যাকুয়ামগুলি ড্রোনগুলির মতো সুরক্ষার ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ায় না, ডিজেআই বর্তমানে এই বছরের শেষের দিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা অনুমোদন আইন কার্যকর হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা করছে। ততক্ষণে ডিজেআইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সুরক্ষা সংস্থাগুলির মধ্যে একটির দ্বারা নিরীক্ষণ ও সাফ না করা হলে, কোনও নতুন ডিজেআই ড্রোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি বা বিক্রি থেকে অবরুদ্ধ করা হবে।