ডিজেনারেটিভ নার্ভ ডিজিজের সাথে যুদ্ধের কারণে অ্যালান জ্যাকসন ট্যুরিং ক্যারিয়ার শেষ করেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

অ্যালান জ্যাকসনের জীবনের তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রাস্তায় “ভাল সময়” ছিল।

কান্ট্রি মিউজিক কিংবদন্তি ভালোর জন্য তার কাউবয় টুপি ঝুলিয়ে দিচ্ছে এবং শনিবার মিলওয়াকিতে তার চূড়ান্ত ট্যুর শো পরিবেশন করছে।

জ্যাকসন (, 66) গত বছর ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বড় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করার সময় তিনি মঞ্চ থেকে অবসর নেবেন এবং তার “শেষ কল: আরও একটি রোড সফরের জন্য” শুরু করেছিলেন।

বড় স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে অ্যালান জ্যাকসন বিদায় ভ্রমণ প্রসারিত করেছেন: ‘আমি তাদের সেরা অনুষ্ঠান দিতে যাচ্ছি’

জ্যাকসন অনলাইনে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে জ্যাকসন ভিড়কে বলেছেন, “আপনি হয়ত শুনেছেন যে আমি দয়াবান হয়ে যাচ্ছি। আসলে এটি আমার ক্যারিয়ারের শেষ রোডশো।” “তুমি আমাকে এখানে ছিঁড়ে ফেলবে।

“আমি বলব যে এটি এখানে আমার শেষ রোড শো আউট, তবে আমরা পরের গ্রীষ্মে ন্যাশভিলে একটি বড় ফিনাল শো করার পরিকল্পনা করছি I

অ্যালান জ্যাকসন বড় স্বাস্থ্য সমস্যা সত্ত্বেও নতুন সংগীত প্রকাশের আশা করছেন

“চত্তাহোচি” গায়ক যোগ করেছেন, “এটি একটি দীর্ঘ, মিষ্টি যাত্রা হয়েছে It এটি এই সেপ্টেম্বরে 40 বছর আগে শুরু হয়েছিল। আমার স্ত্রী এবং আমি একটি ওল ‘উহুল ট্রেলার নিয়ে ন্যাশভিলে চলে এসেছি এবং এই স্বপ্নটি তাড়া করেছি। এটি একটি পাগল যাত্রা হয়েছে I আমি আমেরিকান স্বপ্নকে নিশ্চিতভাবেই বেঁচে রেখেছি।

“আপনি হয়ত শুনেছেন যে আমি দয়ালু হয়ে যাচ্ছি। বাস্তবে, এটি আমার ক্যারিয়ারের শেষ রোডশো You আপনি আমাকে এখানে ছিঁড়ে ফেলবেন।” – অ্যালান জ্যাকসন

জ্যাকসনের প্রতিনিধিরা তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

জ্যাকসন ঠিক এক বছর পরে এই সফরটি শুরু করেছিলেন তাঁর যুদ্ধ প্রকাশ চারকোট-মেরি-দাঁত রোগের সাথে, একটি ডিজেনারেটিভ স্নায়ু শর্ত যা তার মোটর দক্ষতাগুলিকে প্রভাবিত করে। ২০১১ সালে তিনি নির্ণয় করেছিলেন।

জ্যাকসন এ চলাকালীন বলেছিলেন, “আমার এই নিউরোপ্যাথি এবং স্নায়বিক রোগ রয়েছে” “আজ” শো এ সময় সাক্ষাত্কার। “এটি জেনেটিক যে আমি আমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এর কোনও নিরাময় নেই, তবে এটি বছরের পর বছর ধরে আমাকে প্রভাবিত করে চলেছে And এবং এটি আরও বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।”

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

“লাইভিন” অন লাভ “সংগীতশিল্পী বলেছিলেন যে তিনি মঞ্চে” স্ব-সচেতন “ছিলেন কারণ এটি তার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত একটি ভিড়ের সামনে এবং মাইক্রোফোনের সামনে।

“এটি একটি পাগল যাত্রা ছিল। আমি নিশ্চিতভাবে আমেরিকান স্বপ্নকে বেঁচে রেখেছিলাম। তাই ধন্য।” – অ্যালান জ্যাকসন

“আমি জানি আমি এখন মঞ্চের আশেপাশে হোঁচট খাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “মাইক্রোফোনের সামনে এমনকি ভারসাম্য বজায় রাখতে আমার কিছুটা সমস্যা হচ্ছে I আমি কেবল খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

“কিছু উপায়ে এটি একটি স্বস্তি [to talk about it] কারণ আমি চারপাশে হোঁচট খাওয়ার বিষয়ে এতটা আত্মসচেতন হতে শুরু করেছিলাম। আমি মনে করি এটি এখন খোলা জায়গায় বের করা আমার পক্ষে ভাল হবে। আমি কেন ঠিক না কেন কারও কৌতূহলী হয় তবে সে কারণেই “”

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

2023 সালে, দ্বি-সময় গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী তার ব্যক্তিগত ধাক্কা সত্ত্বেও নতুন সংগীত প্রকাশের পরিকল্পনা সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছিলেন।

“আমি সবসময় ধারণাগুলি লিখে ফেলছি এবং সুরগুলি নিয়ে ভাবছি … আমার মনে হচ্ছে আরও কিছু সংগীত আসবে, হ্যাঁ,” জ্যাকসন তার মেয়ে ম্যাটি জ্যাকসনের “ইন জয় লাইফ” পডকাস্টের উপস্থিতির সময় বলেছিলেন।

জ্যাকসন বলেছিলেন, “আমি খুব বেশি পরিদর্শন করতে পারি নি, তবে আবার … যেমন আমি বলেছিলাম, সৃজনশীল অংশটি এখন থেকে লাফিয়ে উঠেছে,” জ্যাকসন বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

“[Writing songs] যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। এটি এর মতো, আপনি একজন গায়ক হতে পারেন এবং বাইরে গিয়ে ভ্রমণ করতে পারেন… তবে এটি এমন একরকম যে আপনি কেবল একই জিনিসটি বারবার করছেন “”

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রিস্টিনা ডুগান রামিরেজ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।