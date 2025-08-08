মনে রাখবেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রাক্কালে রিপোর্ট করা হয়েছে যে রাশিয়ান বিপিপি অপারেটররা লিপটসিয়ান গ্রামের অঞ্চলে উইলিয়ামসকে ধ্বংস করেছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে এই বছরের মে মাসে ব্রিটন ইউক্রেনীয় দল “সনদ” এ যোগদান করেছিল।
সংবাদপত্রের মতে, উইলিয়ামস 10 জুন ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে একটি চুক্তি শেষ করেছিলেন। জুলাইয়ের দ্বিতীয় দিকে, প্রথম যুদ্ধ মিশন বাস্তবায়নের সময়, তার সাথে সংযোগটি হারিয়ে যায়। প্রকাশনাটি আরও জানিয়েছে যে ভাড়াটেটি খারকভ অঞ্চলের লিপ্টসিতে মারা গিয়েছিল, স্থানান্তর টাস।
তাঁর দেহটি পাওয়া যায় নি, তাই আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে নিখোঁজ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে ব্রিটিশ সহকর্মীরা তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, প্রকাশনা জানিয়েছে।
আরও জানা গেছে যে ইউক্রেন ভ্রমণের আগে 35 বছর বয়সী উইলিয়ামস ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে মর্টন শহরে বাস করতেন। বছরের শুরুতে লোকটিকে বরখাস্ত করার পরে যে স্কুলটি তিনি নির্মাণ সাইটে কাজ করেছিলেন, সেখানে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছিল।
উইলিয়ামস May ই মে ইউক্রেনে গিয়েছিলেন, যখন তাঁর কোনও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। ডেইলি টেলিগ্রাফ যোগ করেছেন যে ভাড়াটেদের 40 বছর বয়সী স্ত্রী এবং 12 বছর বয়সী কন্যা তাকে চলে যেতে না বলে।