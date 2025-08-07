ডিডি ক্ষমা করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পৌঁছেছেন

অক্টোবরে তার সাজা দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করার চেষ্টা করার জন্য ডিডি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পৌঁছেছেন।
যদিও যৌন পাচার এবং র্যাটারিংয়ের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগের জন্য দোষী না বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে একটি জুরি এখনও পতিতাবৃত্তি সম্পর্কিত অপরাধের জন্য দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
পতিতাবৃত্তির জন্য পরিবহণে জড়িত থাকার দুটি গণনা প্রতিটি সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ডে কারাদণ্ড বহন করে।
ডিডির একটি প্রতিরক্ষা দল নিকোল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেছিল সিএনএন রাষ্ট্রপতির কাছে ওভারচারস করা হয়েছিল।
ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেছে, “এটি আমার বোঝা যে আমরা ক্ষমা করার প্রসঙ্গে পৌঁছেছি এবং কথোপকথন করেছি।”
ট্রাম্প এর আগে অবহিত করেছিলেন যে তিনি দিদিকে ক্ষমা করতে রাজি হবেন না, মূলত তাঁর রাষ্ট্রপতির সমালোচনা নিয়ে।
ট্রাম্প বলেছিলেন: “আমি তার সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলাম, আমি তার সাথে দুর্দান্ত হয়েছি এবং তাকে খুব ভাল লোকের মতো মনে হয়েছিল। আমি তাকে ভাল করে চিনি না।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ক্ষমা করা ডিডিকে “কঠিন” হবে।
বিচারক কর্তৃক জামিনের আবেদন বন্ধ করে দেওয়ার পরে অক্টোবরে সাজা দেওয়ার আগ পর্যন্ত ডিডি কারাগারে থাকবেন।
তদারককারী বিচারক দাবি করেছেন যে রেকর্ড এক্সিকিউটিভ কেন তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত তার “ব্যতিক্রমী” কারণ রয়েছে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ডিডির ঘরোয়া সহিংসতার ইতিহাস তাকে জামিন অস্বীকার করার পিছনে যুক্তিতেও উদ্ধৃত করা হয়েছিল।
একজন ব্যক্তি যিনি র্যাপারের মুক্তি সমর্থন করেছিলেন তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়া হুইনহ নামে একজন প্রাক্তন বান্ধবী, যিনি মূলত যখন তাকে কেবল “ভিকটিম -3” হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল তখন তাকে বিচারের সাক্ষী বলে মনে করা হয়েছিল।
বিচারকের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে হুইন বলেছিলেন যে তাকে “তাকে তার পরিবারের যত্ন নেওয়া এবং আদালতের তত্ত্বাবধানের সাপেক্ষে তার দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।”
হুইন ডিডির সাথে তার সম্পর্কের বিশদটিও বিস্তারিত জানিয়েছিলেন: “আমাদের সম্পর্ক যেমন অনেকের মতো সর্বদা নিখুঁত ছিল না, আমরা উত্থান -পতনের অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং ভুলগুলি করা হয়েছিল তবে তিনি তার ভুলগুলি স্বীকার করতে এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “এর পরের বছরগুলিতে তিনি আরও ভাল ব্যক্তি হওয়ার জন্য এবং তার যে ক্ষতি হয়েছিল তা মোকাবেলার জন্য দৃশ্যমান প্রচেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রেম, ধৈর্য এবং নম্রতার একটি শক্তিকে মূর্ত করেছিলেন যা তার অতীত আচরণ থেকে স্পষ্টতই আলাদা ছিল।”