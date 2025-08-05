ডিডি $ 50 মিলিয়ন জামিন অস্বীকার করেছে

পতিতাবৃত্তির জন্য পরিবহণে জড়িত থাকার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় তিনি আবারও জামিন অস্বীকার করেছেন।
গত মাসে তার উচ্চ প্রচারিত বিচারে, সংগীত মোগুলকে কম অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করার সময় যৌন পাচার এবং ছদ্মবেশের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল।
প্রতিটি গণনা 10 বছর পর্যন্ত কারাগারে বহন করে তবে বিচারক অক্টোবরের গোড়ার দিকে ডিডি ইতিমধ্যে 11 মাসের পিছনে 11 মাসের পিছনে তার গ্রেপ্তারের পর থেকে তার সাজা সিদ্ধান্ত নেবেন।
বিচারের পর থেকে ডিডি জামিনের জন্য বিড করেছেন, যার প্রত্যেককেই বিচারক দাবি করেছেন যে রেকর্ড এক্সিকিউটিভ দাবি করেছেন যে তাকে কেন মুক্তি দেওয়া উচিত তার “ব্যতিক্রমী” কারণ রয়েছে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ডিডির ঘরোয়া সহিংসতার ইতিহাস তাকে জামিন অস্বীকার করার পিছনে যুক্তিতেও উদ্ধৃত করা হয়েছিল।
ডিডি এবং তার আইনী দল এখনও তাদের সর্বশেষ ব্যর্থ বন্ড প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেনি।
একজন ব্যক্তি যিনি র্যাপারের মুক্তি সমর্থন করেছিলেন তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়া হুইনহ নামে একজন প্রাক্তন বান্ধবী, যিনি মূলত যখন তাকে কেবল “ভিকটিম -3” হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল তখন তাকে বিচারের সাক্ষী বলে মনে করা হয়েছিল।
বিচারকের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে হুইন বলেছিলেন যে তাকে “তাকে তার পরিবারের যত্ন নেওয়া এবং আদালতের তত্ত্বাবধানের সাপেক্ষে তার দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।”
হুইন ডিডির সাথে তার সম্পর্কের বিশদটিও বিস্তারিত জানিয়েছিলেন: “আমাদের সম্পর্ক যেমন অনেকের মতো সর্বদা নিখুঁত ছিল না, আমরা উত্থান -পতনের অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং ভুলগুলি করা হয়েছিল তবে তিনি তার ভুলগুলি স্বীকার করতে এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “এর পরের বছরগুলিতে তিনি আরও ভাল ব্যক্তি হওয়ার জন্য এবং তার যে ক্ষতি হয়েছিল তা মোকাবেলার জন্য দৃশ্যমান প্রচেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সম্পর্ক শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রেম, ধৈর্য এবং নম্রতার একটি শক্তিকে মূর্ত করেছিলেন যা তার অতীত আচরণ থেকে স্পষ্টতই আলাদা ছিল।”
হুইন এই বলেছিলেন: “তদন্ত এবং কার্যক্রম চলাকালীন তিনি সহযোগিতা, শ্রদ্ধাশীল এবং অনুগত হয়েছেন। তার পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, যারা তার বাড়িতে সংবেদনশীল এবং আর্থিক সহায়তার জন্য নির্ভর করে। তাকে বাড়িতে থাকতে দেয়।” জড়িত সকলের জন্যও নিরাময় প্রক্রিয়া সমর্থন করবে। “