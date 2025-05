ডিনো মেলাই এবং চার্লি ছেলের মধ্যে

There seems to be a brewing war of words between maverick entertainer, Charly Boy, and controversial politician, Dino Melaye, as the former took a swipe at Melaye’s lifestyle and fashion choices—only to receive a scathing clapback in return.

এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল যখন চার্লি বয়, তাঁর অভিনব ব্যক্তিত্ব এবং বিকল্প জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত, মেলাইয়ের ঘন ঘন ঝলকানো ফ্যাশনের ঘন ঘন প্রদর্শনকে প্রশ্ন করেছিলেন, তারা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা হতাশার মতো গভীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার লক্ষণীয় হতে পারে।

এই মতামত প্রাক্তন সিনেটরের সাথে ভাল বসে না, যিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে কোনও সময় নষ্ট করেননি।

একটি বিবৃতিতে যা তাকে সমালোচনা করার জন্য চার্লি বয়ের সাহসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মনে হয়েছিল, মেলাই চার্লি বয়ের মন্তব্যগুলিকে বিদ্রূপাত্মক এবং ভণ্ডামি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“এটি সত্যই আকর্ষণীয় যে কীভাবে কিছু ব্যক্তি, যার নিজস্ব অস্তিত্ব নৈতিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি অভিনয়, হঠাৎ করে তাদের নিজস্ব উদ্দীপনাগুলির সীমানা থেকে মানসিক নির্ণয় নির্ধারণের জন্য সাহসীতা অর্জন করে,” মেলায় মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি একজন বিদ্রোহী এবং পাল্টা সংস্কৃতি হিসাবে চার্লি বয়ের দীর্ঘস্থায়ী চিত্রটির সমালোচনা করেছিলেন, তাকে এমন একজন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যিনি “তার নিজের দেহকে বিশৃঙ্খলার ক্যানভাসে খপ্পর করেছেন” এবং “একটি জীবনযাত্রাকে সজ্জিত করে যা নৈতিক নৈরাজ্যের প্রিপিসে নাচায়।”

মেলাইয়ের মতে, বিনোদনকারীদের সাম্প্রতিক আক্রমণটি সত্যিকারের উদ্বেগের নয়, “এম্বারে আবৃত একটি গণনা করা উস্কানিমূলক” বলে মনে করে।

মেলাই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য চার্লি বয়ের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন, “চার্লি বয় কখন নৈতিক নির্দেশের ডিনে পরিণত হয়েছিল? ফ্যাশনের লেন্সের সাথে হতাশা নির্ণয়ের জন্য তিনি মানব আবেগের ক্লিনিকে কী শংসাপত্র রাখেন?”

তাঁর প্রাণবন্ত পোশাকের পছন্দগুলি সংবেদনশীল অশান্তির লক্ষণ, এই পরামর্শটি অস্বীকার করে প্রাক্তন আইন প্রণেতা সংস্কৃতি এবং প্রাণশক্তি উদযাপন হিসাবে তাঁর স্টাইলকে রক্ষা করেছিলেন। “হলুদ, আমার প্রিয় স্যার, কিছু সংস্কৃতিতে রয়্যালটির ভাইব্রেন্সের রঙ – এটি কোনও লক্ষণ নয়,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

মেলাই চার্লি বয়কে বৌদ্ধিক ভাষ্য হিসাবে বিদ্রূপের ছদ্মবেশে অভিযুক্ত করার অভিযোগ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্বচ্ছল সমালোচনা তার নিজের দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করার সময় “অন্য একজনের স্টাইলকে বেল্টল” করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। “আসুন আমরা ভণ্ডামির পোশাকের প্যারেড করার সময় বৌদ্ধিকতার কথা না দেখি,” তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন।

একটি আকর্ষণীয় কাছাকাছি সময়ে, মেলাই চার্লি বয়কে রায় দেওয়ার আগে কিছু স্ব-প্রতিবিম্বের সাথে জড়িত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সতর্ক করেছিলেন, “আপনি অন্য একজনের স্টাইলকে বেল্টল করার জন্য আপনার ঝলকানি অস্ত্র দেওয়ার আগে, সম্ভবত আপনার নিজের ইতিহাসের সংরক্ষণাগারগুলির সাথে পরামর্শ করুন,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।

এখন পর্যন্ত, চার্লি বয় এখনও মেলয়ের প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।