ডিপাম্পল 17/এজেন্টগার্ড: রিয়েল-টাইম গার্ড্রেল যা টোকেন ব্যয় করে এবং কিলস রানওয়ে এলএলএম/এজেন্ট লুপগুলি দেখায়।

আপনার এআই এজেন্টের একটি বাগ রয়েছে। এটি একটি লুপে 1000 এপিআই কল করে। আপনার 2000 ডলার ক্রেডিট কার্ড চার্জ হয়ে যায়।

এটি প্রতি সপ্তাহে বিকাশকারীদের ক্ষেত্রে ঘটে:

এআই ওয়ার্কফ্লোতে অসীম লুপ

উত্পাদন এপিআই কীগুলির সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছে

এজেন্টরা যে কখন থামবে তা জানে না

একটি টাইপো = কয়েকশো ডলার চলে গেছে

বিদ্যমান সরঞ্জামগুলি কেবল আপনাকে বলুন পরে ক্ষতি হয়ে যায়।

এজেন্টগার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার প্রক্রিয়াটিকে হত্যা করে আগে এটি আপনার বাজেটের মাধ্যমে জ্বলছে।

// Add 2 lines to any AI project: const agentGuard = require ( 'agent-guard' ) ; await agentGuard . init ( limit : 50 ) ; // $50 budget limit // Your code runs normally until it hits $50, then AgentGuard stops it const response = await openai . chat . completions . create ( ... ) ;

ফলাফল: 2000 ডলার হারানোর পরিবর্তে, আপনি 50 ডলার হারাবেন এবং একটি বিশদ প্রতিবেদন পান।

graph TD A("🤖 Your AI Agent Starts") --> B("📦 AgentGuard.init( limit: $50 )") B --> C("🔍 Monitors All AI API Calls") C --> D("💰 Tracks Real-Time Costs") D --> E"💸 Cost ≥ $50?" E -->|No| F("✅ Continue Running") E -->|Yes| G("🛑 Emergency Stop") F --> C G --> H("📊 Show Savings Report") H --> I("💾 Log Final Statistics") style A fill:#e1f5fe style B fill:#f3e5f5 style C fill:#fff3e0 style D fill:#fff3e0 style E fill:#ffebee style G fill:#ffcdd2 style H fill:#e8f5e8



sequenceDiagram participant App as 🤖 Your App participant AG as 🛡️ AgentGuard participant API as 🔗 AI API participant User as 👤 Developer App->>AG: init( limit: $50, mode: "throw" ) AG->>App: ✅ Protection Active loop Every AI Call App->>API: API Request (OpenAI/Anthropic) API->>App: Response + Usage Data AG->>AG: 💰 Calculate Cost ($0.0243) AG->>AG: 📊 Update Total ($47.23 / $50) alt Cost Under Limit AG->>App: ✅ Continue else Cost Exceeds Limit AG->>App: 🛑 throw AgentGuardError AG->>User: 📱 Webhook Notification AG->>User: 💰 "Saved you ~$200!" end end



graph LR subgraph "🛠️ Protection Modes" A("mode: 'throw'<br/>🛡️ Safest") B("mode: 'notify'<br/>⚠️ Warning") C("mode: 'kill'<br/>💀 Nuclear") end subgraph "🎯 When Limit Exceeded" A --> D("✅ Throws recoverable error<br/>📝 Allows cleanup<br/>🔄 Graceful shutdown") B --> E("⚠️ Logs warning<br/>📊 Continues monitoring<br/>🚨 Sends notifications") C --> F("💀 process.exit(1)<br/>🚫 Immediate termination<br/>⚡ No cleanup") end style A fill:#e8f5e8 style B fill:#fff3e0 style C fill:#ffebee style D fill:#e8f5e8 style E fill:#fff3e0 style F fill:#ffebee



এজেন্টগার্ড বনাম অন্যান্য সরঞ্জাম কেন?

সরঞ্জাম এটা কি করে আপনি যখন সমস্যাগুলি সম্পর্কে সন্ধান করেন ওপেনাই ড্যাশবোর্ড এটি হওয়ার পরে ব্যবহার দেখায় ঘন্টা পরে ইমেলের মাধ্যমে ল্যাংচেইন কলব্যাকস আপনার কোডে টোকেন ট্র্যাক করে স্ক্রিপ্ট শেষ হওয়ার পরে টোকেনকোস্ট পূর্বে অনুমানের ব্যয় আপনি কল করার আগে এজেন্টগার্ড সীমা হিট হলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা বন্ধ করে দেয় তাত্ক্ষণিকভাবে, মধ্য-সম্পাদন

এজেন্টগার্ড হ’ল একমাত্র সরঞ্জাম যা প্রকৃতপক্ষে রিয়েল-টাইমে পলাতক ব্যয়কে বাধা দেয়।

const agentGuard = require ( 'agent-guard' ) ; await agentGuard . init ( limit : 50 ) ; // $50 budget // Your existing AI code works unchanged const response = await openai . chat . completions . create ( ... ) ;

🛡️ AgentGuard v1.2.1 initialized 💰 Budget protection: $50 (mode: throw) 📊 $12.34 / $50.00 (24.7%) | OpenAI API tracked 🛑 COST LIMIT EXCEEDED - Saved you ~$2000!

// Step 1: Add these two lines to your AI agent const agentGuard = require ( 'agent-guard' ) ; await agentGuard . init ( limit : 25 ) ; // $25 budget limit // Step 2: Your existing code works unchanged const response = await openai . chat . completions . create ( model : 'gpt-4' , messages : ( role : 'user' , content : 'Hello world' ) ) ; console . log ( 'Response:' , response ) ; // ← AgentGuard automatically tracks this // Real-time protection: 🛡️ $12.34 / $25.00 49.4%

try const guard = await agentGuard . init ( limit : 100 , // Budget limit in USD mode : 'throw' , // Safe error vs 'kill' (hard exit) webhook : 'https://hooks.slack.com/...' , // Slack/Discord alerts redis : 'redis://localhost:6379' , // Multi-process shared budgets privacy : true // Redact sensitive data ) ; // Your AI agent code here... catch ( error ) if ( error . message . includes ( 'AGENTGUARD_LIMIT_EXCEEDED' ) ) console . log ( 'Budget protection activated:' , error . agentGuardData ) ; // Handle gracefully: save state, notify, switch to cheaper model, etc.

-------------------------------------------------- 🛡️ AgentGuard v1.2.0 initialized 💰 Budget protection: $2 5 (mode: throw) 📡 Monitoring: console.log, fetch, axios, undici, got -------------------------------------------------- $0 .23 / $2 5.00 0.9% # Real-time cost tracking $2 .45 / $2 5.00 9.8% # Updates with each API call $2 0.10 / $2 5.00 80.4% # Warning at 80% $2 4.89 / $2 5.00 99.6% # Danger at 90% 🛑 AGENTGUARD: COST LIMIT EXCEEDED - Saved you ~ $7 5.00 💰 Total cost when stopped: $2 4.89 📊 Budget used: 99.6% 🛡️ Mode: throw - gracefully stopping with recoverable error

// Protect development scripts from expensive mistakes await agentGuard . init ( limit : 10 , mode : 'throw' ) ; // Safely experiment with AI without surprise bills

// Multi-process protection with Redis await agentGuard . init ( limit : 1000 , mode : 'throw' , redis : 'redis://production:6379' , webhook : ' ) ;

< script src =" https://unpkg.com/agent-guard@latest/dist/agent-guard.min.js " > </ script > < script > AgentGuard . init ( limit : 50 , mode : 'notify' ) ; // Your browser AI agent runs with cost protection </ script >

const guard = await agentGuard . init ( limit : 100 ) ; // Check costs anytime console . log ( `Spent: $ $ guard . getCost ( ) ` ) ; // Adjust for high-priority tasks if ( urgentTask ) guard . setLimit ( 500 ) ; // Reset for new session await guard . reset ( ) ;

এজেন্টগার্ড দেখুন আসল পালিয়ে যাওয়ার ব্যয়গুলি প্রতিরোধ করুন:

# Runaway loop protection (simulates infinite AI loop) node examples/runaway-loop-demo.js # Real customer workflow with budget protection node examples/real-customer-demo.js # LangChain integration example node examples/langchain-example.js # Interactive browser demo open examples/test-browser.html

আপনি কি দেখতে পাবেন: রিয়েল-টাইম কস্ট ট্র্যাকিং, স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা অ্যাক্টিভেশন এবং অর্থ সাশ্রয় করে এমন মনোমুগ্ধকর ত্রুটি পরিচালনা করে।

স্বয়ংক্রিয় এআই এপিআই ইন্টারসেপশন

কোনও কোড পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই – এজেন্টগার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে:

আনতে () – গ্লোবাল এইচটিটিপি অনুরোধ ইন্টারসেপশন

– গ্লোবাল এইচটিটিপি অনুরোধ ইন্টারসেপশন অক্ষ – স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া প্রসেসিং

– স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া প্রসেসিং এগারো/পেয়েছি – আধুনিক নোড.জেএস এইচটিটিপি ক্লায়েন্ট

– আধুনিক নোড.জেএস এইচটিটিপি ক্লায়েন্ট কনসোল.লগ () – লগগুলিতে এপিআই প্রতিক্রিয়া সনাক্তকরণ

– লগগুলিতে এপিআই প্রতিক্রিয়া সনাক্তকরণ http/https – কাঁচা নোড.জেএস অনুরোধ পর্যবেক্ষণের জন্য

রিয়েল টোকেনাইজার : ওপেনএই tiktoken + অ্যানথ্রোপিকের অফিসিয়াল টোকেনাইজার

: ওপেনএই + অ্যানথ্রোপিকের অফিসিয়াল টোকেনাইজার লাইভ মূল্য : সম্প্রদায়ের উত্স থেকে বর্তমান হারগুলি আনা

: সম্প্রদায়ের উত্স থেকে বর্তমান হারগুলি আনা স্ট্রিমিং সমর্থন : আংশিক প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে টোকেন জমা করে

: আংশিক প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে টোকেন জমা করে মাল্টিমোডাল : চিত্র, অডিও এবং জটিল সামগ্রী পরিচালনা করে

: চিত্র, অডিও এবং জটিল সামগ্রী পরিচালনা করে স্মার্ট ফলব্যাক: টোকেনাইজারগুলি অনুপলব্ধ কখন সঠিক অনুমান

রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং: প্রতিটি এপিআই কল আপডেট করে বাজেট প্রান্তিক সতর্কতা: 80% এবং 90% এ ভিজ্যুয়াল সতর্কতা সীমাবদ্ধ প্রয়োগ: বাজেট ছাড়িয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা করুণ হ্যান্ডলিং: হার্ড প্রক্রিয়া প্রস্থান বনাম ক্যাচেবল ত্রুটি ছুড়ে দেয় ব্যয় ডেটা: পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্তের জন্য বিস্তারিত ভাঙ্গন

সমস্ত বড় সরবরাহকারীকে সমর্থন করে: ওপেনই, নৃতাত্ত্বিক, ইউআরএলএস থেকে অটো-সনাক্ত করা

🛡 অসীম লুপ এআই এপিআইএসকে কল করা

এআই এপিআইএসকে কল করা 🛡 ব্যয়বহুল মডেল কল (জিপিটি -4, ক্লড ওপাস)

(জিপিটি -4, ক্লড ওপাস) 🛡 পুনরাবৃত্ত এজেন্ট কল বাগ সহ

বাগ সহ 🛡 উন্নয়ন কর্মপ্রবাহ ব্যয় তদারকি সহ

ব্যয় তদারকি সহ 🛡 পলাতক রাগ ডকুমেন্ট প্রসেসিং

await agentGuard . init ( privacy : true , // Redacts request/response content from logs silent : true // Disables cost display for sensitive environments ) ;

ডেটা রেডাকশন : অনুরোধ/প্রতিক্রিয়া সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত (REDACTED)

: অনুরোধ/প্রতিক্রিয়া সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত ইউআরএল ফিল্টারিং : সংবেদনশীল এপিআই শেষ পয়েন্টগুলি ally চ্ছিকভাবে লুকানো

: সংবেদনশীল এপিআই শেষ পয়েন্টগুলি ally চ্ছিকভাবে লুকানো স্থানীয় অপারেশন : বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে কোনও ডেটা প্রেরণ করা হয়নি

: বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে কোনও ডেটা প্রেরণ করা হয়নি স্মৃতি সুরক্ষা: সংবেদনশীল ডেটা স্বয়ংক্রিয় ক্লিনআপ

// Graceful degradation (recommended) mode: 'throw' // Throws catchable AgentGuardError mode: 'notify' // Warns but continues execution mode: 'kill' // Hard process termination (use sparingly)

নরম ব্যর্থতা কেন গুরুত্বপূর্ণ:

✅ ডাটাবেস লেনদেন সংরক্ষণ করে

✅ গ্রেসফুল ক্লিনআপের অনুমতি দেয়

✅ ত্রুটি পুনরুদ্ধার সক্ষম করে

Worker শ্রমিকের থ্রেড রক্ষা করে

await agentGuard . init ( redis : 'redis://localhost:6379' , // Shared budget across processes limit : 100 // Combined limit for all instances ) ;

নির্দিষ্ট বিকল্পগুলির সাথে এজেন্টগার্ডকে আরম্ভ করে।

const agentGuard = require ( 'agent-guard' ) ; const guard = await agentGuard . init ( 'notify' ) ;

// Cost monitoring guard . getCost ( ) // Current total cost guard . getLimit ( ) // Current budget limit guard . getLogs ( ) // Detailed API call history // Budget management guard . setLimit ( 200 ) // Update budget limit guard . reset ( ) // Reset costs to $0 // Configuration guard . setMode ( 'notify' ) // Change protection mode guard . updatePrices ( ) // Refresh live pricing data

আমরা অবদান ভালবাসি! বিশদ জন্য আমাদের অবদানকারী গাইড দেখুন।

git clone cd AgentGuard node verify-installation.js

এমআইটি – যে কোনও জায়গায় এমনকি বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলিও ব্যবহার করুন।

✅ রিয়েল-টাইম সুরক্ষা – স্বায়ত্তশাসিত ব্যয় প্রতিরোধ যা আসলে কাজ করে

– স্বায়ত্তশাসিত ব্যয় প্রতিরোধ যা আসলে কাজ করে ✅ উত্পাদন প্রস্তুত – টাইপস্ক্রিপ্ট সংজ্ঞা, ব্রাউজার সমর্থন, রেডিস ইন্টিগ্রেশন

– টাইপস্ক্রিপ্ট সংজ্ঞা, ব্রাউজার সমর্থন, রেডিস ইন্টিগ্রেশন ✅ লাইভ উদাহরণ – ল্যাংচেইন ইন্টিগ্রেশন, পলাতক সুরক্ষা ডেমো

– ল্যাংচেইন ইন্টিগ্রেশন, পলাতক সুরক্ষা ডেমো ✅ বিস্তৃত ডকস – এপিআই রেফারেন্স, সুরক্ষা গাইড, তুলনা বিশ্লেষণ

এজেন্টগার্ড: একমাত্র সরঞ্জাম যা এআই পালিয়ে যাওয়ার আগে তাদের ব্যয় বন্ধ করে দেয়।

রিয়েল-টাইম বাজেট প্রয়োগকারী • করুণ ত্রুটি হ্যান্ডলিং • জিরো কোড পরিবর্তন

