ডিপ স্পেস থেকে ট্রিপ্পি চিত্রটি 180 মিলিয়ন মাইল দূরে পৃথিবী এবং চাঁদ দেখায়

সাইক স্পেসক্র্যাফ্ট একই নামে ধাতব সমৃদ্ধ গ্রহাণু পৌঁছানোর জন্য ছয় বছরের যাত্রায় রয়েছে। এর সমুদ্রযাত্রার দিকে, তদন্তটি তার হোম গ্রহের দিকে ফিরে তাকাল এবং পৃথিবীর একটি বিরল দৃশ্য ধারণ করেছিল, যার সাথে তার চাঁদ সহ, স্থানের অন্ধকার শূন্যতার দ্বারা আবদ্ধ কেবল একটি স্পেক।
নাসার সাইক মিশনটি ১৩ ই অক্টোবর, ২০২৩ এ চালু হয়েছিল এবং মূল গ্রহাণু বেল্টে একটি দূরবর্তী লক্ষ্য অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে যা একটি প্রোটোপ্ল্যানেটের উন্মুক্ত মূল বলে মনে করা হয়। এটি তার গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে, মিশনের পিছনে ইমেজিং দলটি সূর্য থেকে প্রতিফলিত আলো দ্বারা জ্বলজ্বলকারী বস্তুগুলি ক্যাপচার করার জন্য মহাকাশযানের দক্ষতার পরীক্ষা করছে। এই পরীক্ষাগুলির টার্গেট অবজেক্টগুলি অত্যন্ত পরিচিত – আমাদের নিজস্ব গ্রহ এবং চাঁদ – তবে এগুলি বরং অপরিচিত দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া হয়েছিল।
জুলাইয়ে, ইমেজিং দলের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী এবং চাঁদের একাধিক, দীর্ঘ-এক্সপোজারের ফটোগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই জুটিটি একটি অন্ধকার পটভূমির মাঝে দেখা যায় নক্ষত্রের মেষ রাশিতে বেশ কয়েকটি তারা দিয়ে আবদ্ধ। পৃথিবী একটি উজ্জ্বল বিন্দু হিসাবে উপস্থিত হয়, চাঁদ তার ঠিক উপরে বসে। চিত্রটি প্রায় 180 মিলিয়ন মাইল (290 কিলোমিটার) দূরে নেওয়া হয়েছিল এবং গভীর স্থান থেকে দেখা হিসাবে আমাদের গ্রহে একটি বিরল চেহারা সরবরাহ করে।
ছবিটি বিখ্যাত ফ্যাকাশে নীল বিন্দু মনে নিয়ে আসে, ১৯৯০ সালে ভয়েজার 1 মহাকাশযান দ্বারা বন্দী পৃথিবীর একটি চিত্র That সেই চিত্রটি 3.7 বিলিয়ন মাইল (6 বিলিয়ন কিলোমিটার) দূরত্ব থেকে নেওয়া হয়েছিল, পৃথিবী মহাজাগতিক পটভূমির মাঝে নিছক স্পেক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।
যদিও এটি একই দূরত্ব থেকে ধরা পড়েনি, সাইকির সাম্প্রতিক চিত্রটি সৌরজগতে পৃথিবীর স্থান এবং আকারের অনুরূপ অনুস্মারক। মহাকাশযানটি একজোড়া ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত, ধাতব সমৃদ্ধ গ্রহাণুগুলির রচনা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চিত্র সংগ্রহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা মানব চোখের কাছে উভয়ই দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য।
মূল গ্রহাণু বেল্টে পৌঁছানোর জন্য মনকে মোট প্রায় ২.২ বিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করতে হবে এবং জুলাই ২০২৯ এর শেষের দিকে গ্রহাণু সাইকির কক্ষপথে প্রবেশ করতে হবে The বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে স্পেস রকটি কোনও গ্রহের একটি উন্মুক্ত কোর হতে পারে, বা একটি প্রাথমিক গ্রহের বিল্ডিং ব্লক, যা সৌরজগতের প্রাথমিক গঠনের সময় তার বাইরের স্তরটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।