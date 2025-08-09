ডিফিয়েন্ট জেলেনস্কি রাশিয়াকে জমি ছেড়ে দেয় এমন কোনও শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পরে ইউক্রেনের পিছনে ইউরোপ সমাবেশ

একজন অবজ্ঞাপূর্ণ ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করার পরে ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের সমর্থনে সমাবেশ করেছেন যে একটি শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়াকে জমি দেওয়া জড়িত থাকতে পারে।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, যিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাইলে আলাস্কায় পরের শুক্রবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করতে চলেছেন, তিনি বলেছেন যে আলোচনায় “কিছু অঞ্চল অদলবদল” অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
তবে একজন ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি শনিবার ফিরে এসে ইউক্রেনকে জোর দিয়েছিলেন যে “রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেবে না” এবং “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না”।
রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া দেশগুলির তথাকথিত জোটের সদস্যরা তাদের সমর্থন দেখানোর জন্য দ্রুত ছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে যে কোনও চুক্তিতে অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইউরোপকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, সতর্ক করে দিয়েছিল যে এর সুরক্ষা “ঝুঁকিপূর্ণ”।
শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের তড়িঘড়ি সাজানো বৈঠকের আয়োজন করায় unity ক্যের শোটি এসেছিল। ডেভিড ল্যামির সরকারী দেশের পশ্চাদপসরণ, শেভেনিং, কেন্টের বৈঠকে বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্সের সাথে রাখা হয়েছিল, “ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি সুরক্ষার দিকে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য” ডাকা হয়েছিল।
শনিবার স্যার কেয়ার স্টারমার “ইউক্রেন এবং এর লোকদের প্রতি তাঁর অটল সমর্থন” পুনর্বিবেচনা করেছিলেন, অন্যদিকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে স্যার কেয়ার এবং চ্যান্সেলর ফ্রেডেরিচ মের্জের সাথে ডাকার পরে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি “সত্যিকারের শান্তির জন্য যথাসম্ভব উত্পাদনশীল কাজ করতে প্রস্তুত ছিল”।
আলাস্কায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে পরের সপ্তাহের শীর্ষ সম্মেলন নিশ্চিত করে ক্রেমলিন বলেছিলেন যে মিঃ ট্রাম্প এবং মিঃ পুতিন একটি “দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ রেজোলিউশন” অর্জনের বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবেন।
রাষ্ট্রপতি পুতিন তার দাবি নির্ধারণের জন্য সভাটি ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, ইউক্রেন সহ দুটি পূর্ব অঞ্চল এবং ক্রিমিয়া ছেড়ে দেওয়া সহ।
শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের কাছে আলোচনার ঘোষণা দিয়ে মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন যে কোনও চুক্তিতে “অঞ্চলগুলির কিছু অদলবদল” অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: “আমরা কিছুটা ফিরে যাব। আমরা কিছুটা স্যুইচ করতে যাচ্ছি। উভয়ের উন্নতির সাথে কিছুটা অঞ্চল অদলবদল করা হবে।”
তবে মিঃ জেলেনস্কি এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর দেশটি অঞ্চলটি কেন্দ্র করে তার সংবিধান লঙ্ঘন করবে না।
“ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারদের দেবে না,” তিনি বলেছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন যে কিয়েভকে বাদ দেওয়া যে কোনও শান্তি চুক্তি “মৃত সমাধান” এর দিকে পরিচালিত করবে।
মিঃ পুতিনের সাথে সাক্ষাত করার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সিদ্ধান্তটি এই আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে যে যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টায় ইউক্রেনকে একপাশে রেখে দেওয়া যেতে পারে।
তবে মিঃ জেলেনস্কি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি কট্টর সতর্কতা জারি করেছিলেন যে ইউক্রেন ছাড়াই যে কোনও চুক্তি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে।
তিনি বলেছিলেন: “ইউক্রেন ছাড়াই যে কোনও সিদ্ধান্তই শান্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সিদ্ধান্তে রয়েছে। তারা কিছুই আনবে না। এগুলি মৃত সিদ্ধান্ত। তারা কখনই কাজ করবে না।”
স্যার কেয়ারের সাথে তাঁর আহ্বানের পরে, মিঃ জেলেনস্কি বলেছিলেন যে দু’জন লোক “সত্যিকারের স্থায়ী শান্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন” এবং অসম্ভবকে নিয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত কিছু হ্রাস করার রাশিয়ার পরিকল্পনার বিপদ সম্পর্কে।
ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “উভয় নেতা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের এই বর্বর যুদ্ধকে অবসান করার ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন যে পুতিনের উপর তার অবৈধ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের অবশ্যই চাপ বজায় রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন এবং এর লোকদের পক্ষে তাঁর অটল সমর্থন পুনর্বিবেচনা করে এই আহ্বানটি শেষ করেছিলেন।”
মিঃ ম্যাক্রন জোর দিয়েছিলেন যে “ইউক্রেনের ভবিষ্যতের ইউক্রেনীয়দের ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না” এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে “ইউরোপীয়রাও অগত্যা সমাধানের অংশ হবে, কারণ তাদের নিজস্ব সুরক্ষা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে”।
এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টেন মিশাল সমর্থনের কোরাসটিতে যোগ দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি “ইউরোপের প্রত্যেকের জন্য ইউক্রেন পদার্থের জন্য সুরক্ষার সিদ্ধান্তগুলি” একমত হয়েছিলেন। ইউক্রেনের শান্তি সুরক্ষার জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার দাবির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও যোগ করেছেন: “আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং জোর করে বর্ডার পরিবর্তন করা কখনই গ্রহণ করা যায় না।”
এটি ডেনিশ প্রধানমন্ত্রী মেট্ট ফ্রেডেরিকসেন দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যিনি এক্স -তে লিখেছেন: “যে কোনও স্থায়ী বন্দোবস্তকে অবশ্যই সংযুক্ত আরব আমিরাতের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করতে হবে – ইউএ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্পর্কে কিছুই নয়। ডি কে আমাদের অংশীদারদের সাথে ইউক্রেনীয় শক্তি এবং পশ্চিমা unity ক্য ও সংকল্পের উপর নির্মিত যুদ্ধবিরতির জন্য দাঁড়িয়ে নেই।”
এবং মিঃ জেলেনস্কির সাথে তাঁর ফোন কল করার পরে, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ বলেছেন: “আমাদের অবশ্যই একটি ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তিতে পৌঁছতে হবে যা ইউক্রেনের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে। ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেন সম্পর্কে কিছুই কিছুই নয়। আমাদের অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে।”
রাশিয়া এর আগে চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চল দাবি করেছে – লুহানস্ক, ডোনেটস্ক, জাপোরিজিয়া এবং খেরসন – পাশাপাশি ক্রিমিয়ার ব্ল্যাক সি উপদ্বীপ, যা ২০১৪ সালে সংযুক্ত ছিল।
মিঃ পুতিনের বাহিনী সেই অঞ্চলগুলির সমস্ত জমি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মস্কো দাবি করেছে যে ইউক্রেন তার সৈন্যদের এখনও যে অংশগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি করেছে।