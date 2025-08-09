ডিফেন্ডার হেলিটো টার্কিয়েতে থাকেন এবং ব্রাজিলিয়ানদের কাছ থেকে আগ্রহ আকর্ষণ করেন

সংক্ষিপ্তসার
হেলিটো, একজন 29 বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার, যিনি টার্কিয়েতে গজটেপের হয়ে কাজ করেন, তিনি তার পেশাদার ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করার সময় করিন্থীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্লাবগুলির কাছ থেকে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে ফুটবলে কাটিয়ে ও বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর গতিপথটি তুলে ধরেছিলেন।
“হেলিটন নাকি হেলাইট?” প্রতিবেদনের সাথে কথোপকথন শুরু করার আগে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন 1.96 মিটার ডিফেন্ডার কীভাবে তাকে ডাকা পছন্দ করেন সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি: “হেলিটো, আরও সম্মান রাখে।” ডিফেন্ডার যে মাউতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং “ধাপে ধাপে” আরোহণ করেছিলেন যতক্ষণ না এটি তুরকিয়েয়ের গজটেপে মাঠে এবং বাইরে নেতৃত্ব না হওয়া পর্যন্ত “ধাপে ধাপে” উঠেছিলেন, তবে এটি নামেই সীমাবদ্ধ নয়।
শার্ট 5 পূর্ব ইউরোপের ভক্তদের স্নেহ জিতেছিল এবং ব্রাজিল এবং বিশ্বের দলগুলির কাছ থেকে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে এমন স্তরে পৌঁছতে লড়াই করেছিল। তাঁর প্রথম কিকগুলি সাও পাওলো এবিসি অঞ্চলের লনে দেওয়া হয়েছিল, অনেকটা তাঁর পিতার প্রভাব দ্বারা, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে তাকে ছেলের স্বপ্নকে জয় করতে দেখেননি।
“আমি এমন একটি স্বপ্ন বুঝতে পেরেছিলাম যা অবশ্যই আমার, তবে আমার স্বপ্নের চেয়েও বড় আমার পিতার স্বপ্ন ছিল যা আজ ইতিমধ্যে মৃত। আমার হৃদয়ের ভিতরে আমার এই ব্যথা, আমার বাবা আমাকে একজন পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে দেখতে পেলেন না। তিনি করেননি। টেরা।
যদি আজ, ২৯ বছর বয়সে, তার শারীরিক এবং প্রযুক্তিগত স্তূপগুলি লাইভ হয়, হেলিটো সান্তো আন্দ্রে থেকে শুরু হয়েছিল এবং পর্তুগালের কোভিলহ দ্বারা ইউরোপীয় ফুটবল ভ্রমণের আগে ফিগারেনেস এবং এবিসি দিয়ে পাস করেছিলেন। এই পর্বতটি বুলগেরিয়ার সিএসকেএ 1948 এবং এখন 2024 সালের শুরু থেকে গজটেপে নিক্ষেপ করা অব্যাহত ছিল।
“আমার ক্যারিয়ার সর্বদা আরও কিছু সন্ধান করে, সর্বদা একটি পদক্ষেপে আরোহণ করে।
যদিও আমি এই আরোহণ থেকে পাঠ গ্রহণ করি, ডিফেন্ডার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের ছোট বিভাগের জন্য তিনি যে সময়টি চেয়েছিলেন তার কারণে তিনি তার ক্যারিয়ারের শুরুতে একটি ‘বিলম্ব’ কোচ বেঁচে ছিলেন
“আমার চলে যাওয়ার কিছু সম্ভাবনা ছিল [do Santo André]অভিজ্ঞতা নিতে, আমার ক্যারিয়ারে অন্যান্য জীবনবৃত্তান্ত, অন্যান্য ফুটবল উদ্দীপনা, অন্যান্য ধারণাগুলি। যে এবিসি চক্রের বাইরে। এবং তারা আমাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি। এটির সাথে, ফুটবল পুনর্নবীকরণ করছে, আপডেট হচ্ছে এবং আপনি সময় নষ্ট করবেন, অনেক কিছুর ছন্দ নষ্ট করবেন। এই বিলম্বের মধ্যে, পর্তুগালে আমার আগমন অনেক কিছুর জন্য খুব দেরি করেছিল। আমার ডিফেন্ডিংয়ের উপায়, আমার স্থান দখল, এই জিনিসগুলির মতো। আমি এমন একটি চক্রে থাকতাম যা বেশি কিছু শিখেনি। আমি চলে যাওয়ার মুহুর্ত থেকেই আমি আমার ফুটবল প্রসারিত করতে শুরু করি, “অতীত সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি স্বীকার করেন।
আজ শারীরিক ও লড়াইয়ের তুর্কি ফুটবলে হেলিটো বাড়িতে অনুভব করে। যাইহোক, শারীরিক শক্তি এবং এয়ার প্লে ছাড়াও, ডিফেন্ডার নিজেকে “প্রযুক্তিগতভাবে এবং একটি ভাল বল আউটপুট সহ” খুব ভাল খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচনা করে।
গজটেপে, ব্রাজিলিয়ান তিনটি ডিফেন্ডারদের একটি স্কিমে কেন্দ্রীয় ডিফেন্ডার হিসাবে কাজ করে। তিনি যে অবস্থানগুলিতে অভিনয় করতে পারেন সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্মরণ করেছিলেন যে তিনি বাম দিকে কাজ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি স্টিয়ারিং হুইল হিসাবে ঝুঁকি নিতে পারেন, যদিও তিনি কখনও এই কাজটি করেননি।
তুর্কি দলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা তাঁর ভাল পারফরম্যান্স তাকে গজটেপ ভক্তদের স্নেহ জিতিয়ে তোলে: “ছেলেরা আমাকে কিং বলে [Rei, em tradução livre]। এটি এখানে তাদের একটি উপায়। তারা সবাইকে রাজা বলে, যাকে তারা সত্যই পছন্দ করে। কখনও কখনও তারা দেখতে পান যে তাদের দলের ভিতরে নেতৃত্ব রয়েছে। “
এই প্রশংসা, যাইহোক, ব্রাজিলিয়ান এবং তুর্কিদের মধ্যে পারস্পরিক। ডিফেন্ডার স্মিরের গারসেল আকসেল স্টেডিয়ামে দলের গেমসের পরিবেশকে বিবেচনা করে, যা তিনি যে দলগুলি খেলেছেন তার মধ্যে অনন্য কিছু।
“এটি একটি উদ্ভট জিনিস, মানুষ, আমি বলতে পারি, কারণ এটি একটি ধর্মান্ধ ভিড়।
এমনকি ভক্তদের স্নেহের সাথেও, বিশ্বের অন্যদিকে থাকা এর ছোট ছোট বাধা রয়েছে। সেখানে, শার্ট 5 যোগাযোগের মূল মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে ব্যবহার করে, তবে এমনকি ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধার আকারেও তুর্কি ভাষায় কয়েকটি শব্দ শেখার একটি বিষয় তৈরি করেছিল।
বাড়িতে আরও অনুভব করার জন্য, হেলিটোর দলে ছয়টি ব্রাজিলিয়ান সাহাবী রয়েছে: রোমুলো, জুয়ান, এমারসন, অ্যালান গডাই, জালমা সিলভা, জ্যান্ডারসন এবং রুয়ান টিক্সিরা। এই সহাবস্থান এমনকি পিচে জিনিস সহজ করে তোলে।
“বৃদ্ধি [o entrosamento]কারণ, সাধারণত, যখন আপনার পিচে যোগাযোগ থাকে তখন জিনিসগুলি দ্রুত এবং আরও ভাল হয়। তুর্কি ভাষার প্রশ্ন, ইংরেজির প্রশ্ন। এখন, সমস্ত ব্রাজিলিয়ান ইংরেজী কথা বলে না এবং যখন আপনার পিচে কোনও যোগাযোগ নেই, কখনও কখনও এক সেকেন্ড হেরে যায়, যখন প্রতিপক্ষ কয়েক সেকেন্ড উপার্জন করে। সমস্ত ব্রাজিলিয়ান যদি ধারকদের হয়ে খেলেন তবে জিনিসগুলি আরও ভাল চলতে পারে। তবে তার জন্য যারা কথা বলেন না [inglês]আপনাকেও কথা বলতে শিখতে হবে। যেহেতু আমরা একটি দল, আমরা কেবল সাতজন খেলোয়াড়ই নই, “ডিফেন্ডার ব্যাখ্যা করেছেন।
বাড়ি থেকে দূরে স্বদেশীদের সংস্পর্শে, ডিফেন্ডার নতুনদের দেশে খাপ খাইয়ে নিতে সবচেয়ে সহজ করার চেষ্টা করে। এই সমর্থনটি দিন -দিন -আচরণগত পরামর্শের সাথে কোথায় থাকতে হবে তা বেছে নেওয়ার টিপস থেকে যায়।
“আমি সাধারণত এখানে কথা বলি, এমনকি এখানকার ছেলেদের সাথেও এটি একটি ভিন্ন উপায়। কখনও কখনও আপনার তৈরি গেমগুলি সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে You আপনি জানেন যে আমরা কীভাবে ব্রাজিলিয়ানরা,” তিনি দলের অন্যান্য ব্রাজিলিয়ানদের সাথে থাকার কথা বলেছেন।
হেলিটোর ভবিষ্যত
২০২৪ সালের গোড়ার দিকে গজটেপে পৌঁছানোর পর থেকে হেলিটো এই প্রচারের মূল খেলোয়াড় ছিলেন যার ফলস্বরূপ দেশের প্রথম বিভাগে অ্যাক্সেস এবং গত বছর সুপারলিগের অষ্টম স্থান নির্ধারণের ফলে। প্রতিরক্ষামূলক সুরক্ষার কারণে তিনি ব্রাজিলের দলগুলি থেকে আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন।
যে ক্ষেত্রে আরও প্রতিক্রিয়া অর্জন করা হয়েছে, সেই ডিফেন্ডারকে করিন্থীয়রা তদন্ত করেছিলেন এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে টিমনের ভক্তদের স্বীকৃতি অনুভব করেছিলেন।
“আমি এটি আমার ইনস্টাগ্রামে কোথাও কোথাও দেখেছি: ‘ডুড, করিন্থীয়দের কাছে আসুন।’ আমি বললাম, ‘আরে, আপনি কীভাবে করিন্থীয়দের কাছে এসেছেন?’ আমি বললাম, ‘আমি করব?’ আমি ভেবেছিলাম যে কেউ মজা করছে আমি সত্যিই জানি না কী ঘটেছে, কী হতে পারে, তবে আমার নামটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা জানতে পেরে আমি খুব খুশি।
ভক্ত এবং নির্বাচনের অনুরোধের মধ্যে, ডিফেন্ডার ভবিষ্যত উন্মুক্ত রাখে। এই মুহুর্তে, সৌদি আরবের আল ফতেহের আগ্রহ রয়েছে। গজটেপের সাথে এর বর্তমান বন্ধন 2026 জুলাই পর্যন্ত বৈধ।
“সৌদি আরব ক্লাবটি আমার কাছে এসেছিল। ছেলেরা আমার উপর নির্ভর করতে চায়, তবে গজতেপও পুনর্নবীকরণ করতে চায়। আমি এখনও জানি না কী হবে, বাজারটি এখনও খোলা আছে। এটি হতে পারে, এটিই আমি চলে যেতে পারি It এটি উভয় পক্ষের উপরও নির্ভর করে। যেখানে আমার পরিবার আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে,” ব্রাজিলিয়ান বলেছেন।
এটি গজটেপে থাকুক না কেন, ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে ফিরে আসছেন বা একটি নতুন বাজার অন্বেষণ করুন, একটি বিষয় নিশ্চিত: হেলিটো দলের পক্ষে শার্টটি পরতে গুরুত্বপূর্ণ থাকতে চান।
“এটি আমার পক্ষে ভাল হতে হবে, আমার পরিবারের পক্ষে ভাল, সুরক্ষার জন্য, ক্লাবের পক্ষে ভাল, যদি আমি সত্যিই কোনও খেলোয়াড়ই নয়, ক্লাবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠি। আমি যে মুহুর্তে বেঁচে আছি তা কীভাবে উপভোগ করতে হবে তা আমাকে জানতে হবে। যদি আমি এখানে গজটেপে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকি, কখনও কখনও এমন একটি ক্লাব, যদি আমি ব্রাজিলে যাই তবে আমাকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকতে হবে,” তিনি যোগ করেছেন।