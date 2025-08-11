ডিবিয়ান 13 এর সামান্য উন্নতি কীভাবে ডিস্টোর আশ্চর্যজনকভাবে বড় লিপ এগিয়ে যায়

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- দেবিয়ান 13 (ওরফে “ট্রিক্সি”) এখন সাধারণ ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ।
- এই সর্বশেষ প্রকাশটি একটি মার্জিত, মসৃণ এবং স্থিতিশীল ওএস।
- প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন, একটি নতুন থিম এবং একটি আধুনিক কার্নেল সহ ট্রিক্সি জাহাজ।
দেবিয়ানকে প্রায়শই “সমস্ত বিতরণের মা” বলা হয় কারণ অনেকগুলি বিতরণ (যেমন উবুন্টু) এটি একটি বেস হিসাবে ব্যবহার করে। এর কারণ দ্বিগুণ: দেবিয়ান ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং একেবারে রক-সলিড। এটি একটি বিরল উপলক্ষ যা আমি একটি অপারেটিং সিস্টেমে চলে যাই যা ডেবিয়ান হিসাবে নির্ভরযোগ্য। এর কারণগুলির একটি অংশ হ’ল নতুন পুনরাবৃত্তি প্রকাশের আগে বিকাশকারীরা গ্রহণ করেন। রিলিজের মধ্যে সময় তাদের বিস্তৃত পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়, যা প্রকাশটি নিশ্চিত করে।
রিলিজে নতুন কী, আপনি ওপেন সোর্স, স্টিভেন ভন নিকোলস-এ আমার ভাইয়ের কাছ থেকে এই বিশদ বিবরণটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই টুকরোটির জন্য, আমি আপনাকে সেই লিনাক্স বিতরণের সর্বশেষ পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণাটি দিতে চাই যা আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করে।
দেবিয়ান 13।
এটি একটি কথায়… মসৃণ।
এছাড়াও: 7 টি জিনিস প্রতিটি লিনাক্স শিক্ষানবিশদের তাদের প্রথম ডিস্ট্রো ডাউনলোড করার আগে জানা উচিত
তবে অপারেটিং সিস্টেমের বিষয়ে মসৃণ কী?
এটি সহজ: আপনি যেমন দেবিয়ান 13 ব্যবহার করেন, আপনি শান্ত বোধ করেন, যেমন আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে আলাপচারিতা করছেন যিনি কোনওভাবে সর্বদা তাদের চেয়ে অনেক কম বয়সী দেখায় এবং আচরণ করে। আপনি তাদের সাথে থাকাকালীন আপনি সর্বদা শান্তিতে মনে হয়।
এটাই আমি দেবিয়ান 13 এর সাথে পেয়েছি।
এটি কোনও শোস্টোপার নয়
আমি এটি খারাপ উপায়ে বোঝাতে চাই না। আপনি যদি কোনও সময়ের জন্য ডেবিয়ান ব্যবহার করেন তবে আপনি পুরোপুরি জানেন যে প্রতিটি রিলিজ বিশাল, গভীর এবং চোখের খোলার পরিবর্তন আনবে না। এই বিতরণ সহ, এটি সমস্ত সূক্ষ্মতা সম্পর্কে।
কমপক্ষে পৃষ্ঠে।
কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন রয়েছে যা পৃষ্ঠের নীচে হাতে নেওয়া হয়েছে (যেমন নতুন /টিএমপি আচরণ, এপিটি 3.0, একটি নতুন ডিফল্ট থিম এবং আপনি যে কোনও ডেস্কটপ পরিবেশের যে কোনও ডেস্কটপ পরিবেশের সমস্ত আপগ্রেড), তবে খালি চোখ থেকে এটি “দ্বিতীয় শ্লোকের মতো দেখতে খুব বেশি দেখাচ্ছে।”
আবার, এটি কোনও খারাপ জিনিস নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সেই পরিচিতি যা অনেক ব্যবহারকারীকে ডিবিয়ানের সাথে লেগে রাখে। আমি এমন একটি সময় মনে করতে পারি না যখন আমি একটি নতুন ডিবিয়ান রিলিজ ইনস্টল করেছি এবং ভেবেছিলাম, “বাহ! এটি অনেক পরিবর্তন হয়েছে!” এটি সর্বদা, “এটি শেষ প্রকাশের মতো আশ্চর্যজনকভাবে দেখাচ্ছে।”
এছাড়াও: আপনি প্রথমে উইন্ডোজ খনন না করে লিনাক্স চেষ্টা করতে পারেন – কীভাবে এখানে
অবশ্যই, এটি নির্ভর করে যে আপনি কোন ডেস্কটপ পরিবেশ নির্বাচন করেন তার উপরও। আমি আমার পরীক্ষার জন্য কেডি প্লাজমার সাথে গিয়েছিলাম, এবং এটি প্রতিটি কেডি প্লাজমা-ভিত্তিক বিতরণের মতো দেখতে আমি ইদানীং চেষ্টা করেছি (কেবল কিছুটা আলাদা থিম সহ)। অবশ্যই, আমি তাত্ক্ষণিকভাবে থিমগুলি স্যুইচ করেছি (আমি গা dark ় থিমগুলির অনুরাগী নই), যা সিস্টেম সেটিংস> রঙ এবং থিমগুলিতে যাওয়া এবং বাতাস নির্বাচন করার মতো সহজ।
কার্নেল 6.12 এবং কেডি প্লাজমা সংস্করণ 6.3.6 সহ দেবিয়ান 13 টি জাহাজ। এই দু’জন একসাথে একটি উজ্জ্বল সংমিশ্রণ তৈরি করে। অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্রুত খোলা থাকে, অ্যানিমেশন এবং স্ক্রোলিং বাটরি মসৃণ হয়, ফন্ট রেন্ডারিং স্টার্লার, আপডেট/আপগ্রেডগুলি দ্রুত হয় এবং আপনি উচ্চ-পারফর্মিং ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম থেকে যেমন প্রত্যাশা করেছিলেন তেমন সবকিছু ঠিক মতো আচরণ করে।
এবং, অবশ্যই এটি কেডি প্লাজমা, সুতরাং এটি দুর্দান্ত দেখাচ্ছে এবং এটি অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য। মাত্র কয়েকটি দ্রুত ক্লিকগুলিতে, আমি ডেস্কটপের চেহারা এবং অনুভূতি পরিবর্তন করেছি (এমনকি উইজেটগুলি যুক্ত করে)।
পূর্বনির্ধারিত অ্যাপ্লিকেশন
দেবিয়ান 13 এর সাথে, আপনি প্রচুর প্রিন্সস্টল অ্যাপ্লিকেশন পাবেন। অবশ্যই, আপনার কাছে থাকা অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকা আপনার চয়ন করা ডেস্কটপ পরিবেশের উপর নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ, কেডি প্লাজমার সাথে, আপনি সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্লাজমার সাথে যুক্ত (যেমন কেমেইল, করগানাইজার, ডিসকভার, কনকিউর, ইত্যাদি) পাবেন। আপনি যদি জিনোম ডেস্কটপের সাথে যান তবে আপনি ডিফল্ট জিনোম অ্যাপ্লিকেশনগুলি পাবেন। সর্বোপরি, আপনি লিব্রেফিস, জিম্প, ফায়ারফক্স ইএসআর, ড্রাগন প্লেয়ার (ভিডিও), জুক (সংগীত) এবং প্রচুর ইউটিলিটি পাবেন। অন্য কথায়, দেবিয়ান 13 গেটের ঠিক বাইরে যেতে প্রস্তুত।
এছাড়াও: এই লিনাক্স ডিস্ট্রো ওপেনসুসকে সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে – এমনকি নবাগতদেরও একবার নজর দেওয়া উচিত
আমি যে জিনিসটি নিখোঁজ পেয়েছি তা হ’ল ইউনিভার্সাল প্যাকেজ ম্যানেজার, ফ্ল্যাটপ্যাক। আমি এতে সত্যিই অবাক হই না, কারণ ডেবিয়ান জিনিসগুলি ঘরে বসে রাখার ঝোঁক রাখে। আপনি অবশ্যই কমান্ডের সাথে ফ্ল্যাটপ্যাক ইনস্টল করতে পারেন (অ্যাডমিন ব্যবহারকারী হিসাবে চালান):
এপিটি-গেট ইনস্টল করুন ফ্ল্যাটপ্যাক
আপনাকে উপরের কমান্ডটি অ্যাডমিন ব্যবহারকারী হিসাবে চালাতে হবে (কমান্ড জারি করে হয় – প্রথম) হ’ল ডেবিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহারকারীদের প্রশাসনের সুবিধা দেয় না। কেন? সুরক্ষা। অবশ্যই, আপনি সর্বদা আপনার স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহারকারীদের সাথে সুডোয়ারে যুক্ত করতে পারেন (আপনার পরে হয় প্রথমে অ্যাডমিন ব্যবহারকারীর কাছে):
usermod -ag সুডো ব্যবহারকারীর নাম
এর পরে, রিবুট এবং আপনার ব্যবহারকারীর সুডো সুবিধাগুলি থাকবে।
একটি অ্যাপ্লিকেশন যা আমাকে সত্যিই অবাক করে দিয়েছিল তা হলেন কনকিউর। অবশ্যই, এটি একটি কেডি প্লাজমা জিনিস এবং কোনও ডিবিয়ান জিনিস নয়, তবে কেডি এর পুরানো বিশ্বস্ত ওয়েব ব্রাউজার (যা একবার ফাইল ম্যানেজার হিসাবেও পরিবেশন করা) আসলে বেশ ভাল। এমনকি এটি বিজ্ঞাপন ব্লকিং সহ জাহাজগুলি (আপনাকে এটি সক্ষম করতে হবে), জাভাস্ক্রিপ্ট ব্লক করার ক্ষমতা এবং এমনকি কাস্টম সনাক্তকরণ বিকল্পগুলিও। আমি কি আমার ডিফল্ট হিসাবে কনকিউরার ব্যবহার করব? না কেন? এতে কিছু গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য নেই যা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। তবে আমি অস্বীকার করতে পারি না যে ছোট্ট ব্রাউজারটি যেটি বিকশিত হতে পারে।
সামগ্রিক প্রভাব
নতুন ডেবিয়ান রিলিজ আমাকে কখনই অবাক করে না, তবে সর্বদাও করে। আমাকে স্পষ্ট করতে দিন। যদিও রিলিজগুলির মধ্যে খুব কম স্পষ্ট পরিবর্তন রয়েছে, তবে সর্বশেষতমটি কতটা উন্নত হয়েছে তা নিয়ে আমি সর্বদা অবাক হয়েছি। ডেবিয়ানের সাথে, এটি সর্বদা একগুচ্ছ ছোট ছোট পদক্ষেপের সামনে যা একত্রিত হয়ে একটি দৈত্য লাফিয়ে এগিয়ে আসে এবং ট্রিক্সি ঠিক তাই করেছে। ডেবিয়ান 13 একটি পুরানো বন্ধুর মতো বোধ করার সময় একেবারে নতুন পরিচিতির মতো অনুভব করে।
এটি দ্রুত, মসৃণ, পরিষ্কার এবং (সর্বদা হিসাবে) শক্ত রক।
যদি এটি আপনি চান এমন কোনও অপারেটিং সিস্টেমের মতো মনে হয় তবে এটিতে এগিয়ে যান পৃষ্ঠা ডাউনলোড করুনএকটি আইএসও ধরুন, এটি একটি ইউএসবি ড্রাইভে পোড়া করুন এবং দেবিয়ানের সর্বশেষ রিলিজ ইনস্টল করুন।
এছাড়াও: 2025 সালে নতুনদের জন্য সেরা লিনাক্স বিতরণ: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত এবং পর্যালোচনা