ডিভন আছানের আঘাত ডলফিনস অপরাধের জন্য উদ্বেগকে যুক্ত করে

মিয়ামি ডলফিনস অপরাধকে এনএফএল অফসেসন জুড়ে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন হিসাবে দেখা হয়েছে। কোয়ার্টারব্যাক তুয়া তাগোভাইলোয়ার আঘাতের ইতিহাস সম্পর্কিত, ওয়েডল এবং টাইরিক হিল উভয়েরই অসামঞ্জস্যপূর্ণ খেলার সাথে মিলিত হয়ে উত্তরগুলির সন্ধানে এই একসময় হুমিং ‘ফিনস অপরাধ রয়েছে। যদিও এখন, ফ্র্যাঞ্চাইজির পাসিং গেমের বাইরেও উদ্বেগ থাকতে পারে।
মায়ামির অপরাধের সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কগ, তৃতীয় বর্ষের দৌড়ে ডিভন আছানে ২০২৩ সালে ঘটনাস্থলে ফেটে যাওয়ার পর থেকে দলের নয়-গোপনীয় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তবে নিয়মিত মরসুমটি শীঘ্রই শুরু হওয়ার সাথে সাথে ২৩ বছর বয়সী সপ্তাহের প্রথম উপলভ্যতা হঠাৎ প্রশ্নে রয়েছে।
এনএফএল নেটওয়ার্কের মতে, প্রধান কোচ মাইক ম্যাকডানিয়েল শনিবার মিয়ামির মায়ামির পূর্বসূরী লড়াইয়ের পরে সাংবাদিকদের অবহিত করেছিলেন ক্যামেরন ওল্ফ। যদিও ম্যাকডানিয়েল ভাগ করে নিয়েছিলেন যে এই অসুস্থতা “দিন এবং সপ্তাহের মধ্যে” আছানকে সরিয়ে দেবে, তিনি এখনও ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টসের বিরুদ্ধে মিয়ামির প্রথম প্রতিযোগিতায় মামলা করার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন।
ম্যাকডানিয়েলের একটি স্পষ্ট সময়সূচীর অভাব কমপক্ষে আছানে নিয়মিত মরসুমের ক্রিয়াটি মিস করার সম্ভাবনা বিবেচনা না করা কঠিন করে তোলে। যদিও সমস্ত লক্ষণ বর্তমানে আছানকে প্রথম সপ্তাহে সুস্থ থাকার দিকে ইঙ্গিত করে, ডলফিনদের পক্ষে যদি কোনও অতিরিক্ত সময় মিস করা হয় তবে এটি বিপর্যয়কর হবে।
রহিম মোস্টার্টের দিনগুলি আছানের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য উত্পাদন সরবরাহ করে। 2025 সালে, মিয়ামির ব্যাকফিল্ড তাদের ওয়ার্কহর্সগুলির পিছনে একটি বন্ধ্যা জঞ্জালভূমি, যিনি এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো এক হাজার রাশিং ইয়ার্ড গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
আছানের পিছনে, ডলফিন্স তৃতীয় বর্ষের পিছনে জেলেন রাইটের বৈশিষ্ট্য দেখাবে, যিনি গত বছর 68 টি প্রচেষ্টায় মাত্র 249 গজ অবদান রেখেছিলেন। রাইটের পিছনে, আরও কম অভিজ্ঞতা আছে। মিয়ামি ষষ্ঠ রাউন্ডে ওকলাহোমা স্টেট স্ট্যান্ডআউট অলি গর্ডন তৃতীয় খসড়া তৈরি করেছিলেন, তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্ভবত এই বছর তাকে খুব বেশি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেনি। আলেকজান্ডার ম্যাটিসনের সাথে মরসুম-শেষ আইআর-তে, ডলফিনস রোস্টারের একমাত্র অন্যান্য পিঠ হলেন মাইক বুন এবং অ্যারন শ্যাম্পক্লিন, যাদের মধ্যে কেউই 2024 সালে 100 গজ শীর্ষে ছিলেন না।
এমনকি যদি ডলফিনরা তাদের পাস-হ্যাপি আক্রমণাত্মক প্রবণতাগুলি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে, দলটি এবার আছান ছাড়া বেশি দিন বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে না। রাইট একটি পরিবর্তন-গতির ব্যাকআপ হিসাবে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিল, তবে এর চেয়ে বেশি কিছুই নয়। যদি তিনি এই মরসুমে যে কোনও পর্যায়ে প্রারম্ভিক রেপগুলি নিতে নির্ভর করেন তবে মিয়ামি সমস্যায় পড়তে পারেন।
আছানে ২০২৪ সালে সমস্ত 17 টি গেম খেলতে সক্ষম হয়েছিল, তবে আঘাতের উদ্বেগগুলি তার জন্য নতুন কিছু নয়। হাঁটুর চোটের পরে তিনি ২০২৩ সালে ছয়টি প্রতিযোগিতা মিস করেছিলেন, তবে মোস্টার্ট প্রশংসনীয়ভাবে পূরণ করার জন্য উপলব্ধ ছিলেন। এই বছর, ডলফিনগুলি দ্বিতীয় পিছনে খুঁজে পেতে কঠোর চাপ দেওয়া হবে যিনি 33 বছর বয়সী এই যুবকটির অর্ধেকও উত্পাদন করতে পারেন।
আছানের চোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই অনিশ্চয়তা ‘ফিনস অপরাধকে ঘিরে রেখেছে। তবে যদি তার অসুস্থতা প্রাথমিকভাবে রিপোর্টের চেয়ে আরও গুরুতর প্রমাণিত হয় তবে ডলফিন সম্পর্কে কিছুই অনিশ্চিত হবে না; প্রত্যেকেই জানতে পারবে যে তারা একটি গড় গড় দল।