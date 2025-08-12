ডিম ছাড়াই কীভাবে নিখুঁত কুকিজ তৈরি করবেন: 7 সহজ বিকল্প

ডিম ছাড়াই কুকিজ বেকিং: সৃজনশীল বিকল্প যা আশ্চর্য কাজ করে
ফ্রিজে ডিম না থাকা বাড়ির তৈরি কুকিজ বেক করার ধারণাটি ত্যাগ করার কোনও কারণ নয়। প্রচুর সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প রয়েছে যা মিষ্টান্নের স্বাদ এবং টেক্সচার সংরক্ষণ করবে – এবং কখনও কখনও এটিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে।
বিকল্প হিসাবে বীজ, ফল এবং বেরি
গ্রাউন্ড শণ বা চিয়া বীজ, যখন জলের সাথে মিশ্রিত হয়, দ্রুত একটি ঘন জেলটিতে পরিণত হয়। স্বাস্থ্যকর ওমেগা ফ্যাটগুলির সাথে কুকিজকে সমৃদ্ধ করার সময় এটি ডিমের মতো কার্যকরভাবে ময়দার উপাদানগুলিকে আবদ্ধ করে। আপেল বা কলা পুরী নরমতা, সামান্য আর্দ্রতা এবং একটি মনোরম প্রাকৃতিক মিষ্টি যুক্ত করে, যা আপনাকে আপনার রেসিপিটিতে চিনির পরিমাণ হ্রাস করতে দেয়।
দুগ্ধজাত পণ্য এবং অ্যাকোয়াফাবা
প্রাকৃতিক দই বা কেফির দুটি উপায়ে কাজ করে: এটি ময়দা আর্দ্র করে এবং এটি বেকিং সোডা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে উঠতে সহায়তা করে। আরেকটি অনন্য বিকল্প হ’ল অ্যাকোয়াফাবা – ক্যানড ছোলা থেকে তরল। এটি সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে বা ময়দার স্বল্পতা এবং স্বচ্ছলতা দিতে চাবুকযুক্ত হতে পারে।
স্টার্চ এবং উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ
জলের সাথে মিশ্রিত কর্নস্টার্চ বা আলু স্টার্চ কুকিজকে ঘন এবং ক্রাম্বলিয়ার করে তোলে – যারা ক্রিস্পি ট্রিটস পছন্দ করেন তাদের জন্য একটি উপযুক্ত পছন্দ। অন্যদিকে অল্প পরিমাণে ভিনেগার বা লেবুর রস সহ উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধের মিশ্রণটি ময়দার স্বল্পতা এবং বায়ুতা দেবে।
রান্নার টিপস
গড়ে একটি ডিম নির্বাচিত বিকল্পের 2-3 টেবিল চামচ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। ডিম-মুক্ত ময়দা কিছুটা কম স্থিতিস্থাপক হতে পারে তবে স্বাদটি অকার্যকর থাকে। উচ্চতর আর্দ্রতার মাত্রার কারণে বেকিংয়ের সময় কিছুটা বাড়তে পারে যদিও স্ট্যান্ডার্ড তাপমাত্রায় বেক করুন।
কেন আপনার চেষ্টা করা উচিত
ডিম-মুক্ত কুকিগুলি কেবল একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা নয় যখন ডিমগুলি স্টকের বাইরে থাকে-এগুলি অ্যালার্জিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বা ভেজান ডায়েট অনুসরণকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প। বিভিন্ন বিকল্পগুলি আপনার নিজের রান্নাঘরে নতুন রন্ধনসম্পর্কীয় আবিষ্কার তৈরি করে স্বাদগুলির সাথে পরীক্ষার জন্য দরজা খুলে দেয়।