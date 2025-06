ডিয়েগো ভালাদেস – এল ফিনান্সিরো

সরকারের কাছে মোরেনা আইনজীবী দিয়েগো ভ্যালাদেস বলেছেন, “বিচার বিভাগের কাছে তাঁর সংস্কারটি বিপরীত হবে,” বলেছেন যে ‘4 টি’ এর আন্দোলন বিশ্বাস করে যে তিনি মন্ত্রী, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন, তবে এটি সম্ভব হবে না। “

The former Minister of the SCJN – from May to December 1994 – explained that "the president of the Supreme Court will have as much power and legitimacy as the President of the Republic, perhaps with less votes, but with the same source of legitimacy of নাগরিক ভোট এবং অফিসে আরও সময় সঙ্গে। "

“সরকার বিশ্বাস করে যে নির্বাচিত মন্ত্রী, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর এর নিয়ন্ত্রণ থাকবে তবে এটি মিথ্যা; ভোটের শক্তি ও বৈধতার সাথে তাদের সিদ্ধান্তের সংকল্পে তাদের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ ও বজায় থাকবে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

এছাড়াও, মন্ত্রী, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা “ফেডারেল বিধায়কদের মতো বৈধতার একই উত্স থাকবে, যাতে তারা তাদের স্বাধীনতা তাদের স্বাধীনতা বন্ধ বা সংশোধন করতে পারে আইন এবং সংস্কার“।

প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন জেনারেল – জানুয়ারী থেকে মে 1994 পর্যন্ত – এল ফিনান্সিয়েরো টিভির ডেনড্রেসড প্রোগ্রামের একটি সাক্ষাত্কারে – এবং আজ দ্য এমেরিটাস গবেষক ইউএনএএম -এর আইনী গবেষণা ইনস্টিটিউটতিনি বলেছিলেন যে “বলা হয়েছিল যে, দুর্নীতি যেমন রয়েছে, তাদের অবশ্যই বেছে নেওয়া উচিত, যেন নির্বাচন নির্বাচিতদের সম্মানের গ্যারান্টি ছিল।”

তারা যা জানে না – তিনি বলেছিলেন – এটি হ’ল “আমরা দেশে যেমন জানি না তেমনি আমরা দুর্নীতির ঘটনাটি দেখতে পাব; এটি একটি অকল্পনীয় উপায়ে গুলি করবে”, এই প্রত্যাশা করে যে “সংস্কারটি সমস্ত কিছু রাখবে দেশের অপরাধী বিচারকস্থানীয় এবং ফেডারেল, চাঁদাবাজির করুণায় যে বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠী তাদের উপর অনুশীলন করতে চায় ”।

“বিচারকদের নির্বাচন এবং অচলতা, যারা কেবল এক জায়গায় থাকবে, চাপ, চাঁদাবাজি এবং হুমকির অধীনে থাকবে, যাতে অপরাধীরা মুক্তি পাবে; এটি স্থানীয় প্রধানরা যারা স্থানীয় এবং ফেডারেল বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, যার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক প্রভাব থাকবে,” তিনি বলেছিলেন।

অতএব, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে “বিচারকদের বেছে নেওয়া একটি ডেমোগোগিক, অ -প্রশাসনিক কাজ,” এবং এটি “কোনও কিছুর সাথে প্রতিস্থাপন না করেই সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থা শেষ করে”।

ভালাদস রিওস আফসোস করেছিলেন যে সরকারের “কী ঘটতে চলেছে তা দেখার ক্ষমতা নেই, এর প্রভাবগুলি কর্তৃপক্ষের পক্ষে হবে এবং এটি সংশোধন করতে হবে এবং স্বীকৃতি দিতে হবে যে দেশটি অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠেছে।”