ডিলান এপ্রিল এপ্রিল দ্বারা এমারডালে বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে ধ্বংসস্তূপের সাথে এভিল রশ্মি বন্ধ হয়ে যায় | সাবান

এমারডেলের ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) ড্রাগ লর্ড রে ওয়াল্টার্সের (জো অ্যাবসোলম) খপ্পরে রয়েছেন এবং রায় তার নখর আরও গভীরভাবে ডুবে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
ডিলান এবং এপ্রিল উইন্ডসর (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) এর পক্ষে এটি একটি কঠিন শুরু ছিল কারণ ডিলান তার বন্ধুর সাথে যা ঘটেছিল তা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণে সত্যবাদী হওয়ার জন্য লড়াই করেছিলেন।
এপ্রিল যখন ডিলানকে রায়ের পক্ষে কাজ করার বিষয়ে জানতে পেরেছিল, তখন এটি তাদের সম্পর্ক প্রায় শেষ করে দেয় এবং তারপরে ডিলান একটি বড় বোম্বশেল ফেলেছিল – রায় এপ্রিলকে ড্রপটি করতে চেয়েছিল।
ডিলান মানে এপ্রিল থেকে এতটাই যে তিনি ডিলান তাকে বোঝানোর চেষ্টা করার সাথে সাথে এটি একজন হিসাবে এটি করতে রাজি হয়েছিলেন যে রায় তার সন্ধানকারী একজন ভাল লোক।
তবে সেই ভাল লোকটি ডিলান যা ভাবেন এবং যা কিছু করেন তা হেরফের করছে। তিনি ডিলানের মনে একটি বীজ বপন করেন যে প্যাডি কার্কের (ডমিনিক ব্রান্ট) সহায়তা যতটা নির্দোষ বলে মনে হয় ততটা নির্দোষ নয় এবং ডিলানকে আশ্বাস দেয় যে তিনিই একমাত্র তাঁর সন্ধান করছেন।
পরের দিন, এপ্রিল দেখেছে ডিলান একটি অপরিচিত গাড়িতে উঠছে এবং উদ্বেগের সাথে তার মন হারিয়ে ফেলেছে। মারলন তার মেয়ের পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এবং বুঝতে পারছেন না যে ডিলানকে কেন কাজ করতে দেখানো এমন সমস্যা। মুখ বন্ধ রাখতে খুব চাপে এপ্রিল মারলনকে ডিলানের যৌনকর্মের অতীত সম্পর্কে বলে এবং মনে করে যে সে আবার এটি করছে। মারলন আতঙ্কিত।
এপ্রিল এই অপরাধবোধের সাথে ছেড়ে গেছে যে তার বাবাকে বলা উচিত ছিল না, যিনি এখন প্যাডি বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
এপ্রিল স্পটস ডিলান একটি অপরিচিত ব্যক্তির গাড়ির বাইরে ঝুলন্ত এবং তার মুখোমুখি হয় তবে এটি কেবল একটি ড্রাগ ড্রপ, কোনও যৌন কাজ ছিল না তা শিখতে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তবে ক্ষতিটি সম্পন্ন হয়েছে – এখন মারলন এবং প্যাডি শব্দ চায়।
ডিলান গুট্ট এবং অপমানিত যে তিনি তাদের তাঁর গভীরতম, অন্ধকার রহস্যগুলি বলেছিলেন। এপ্রিল নিজের পাশে এবং তাদের সম্পর্ক বাঁচাতে মরিয়া বিডে, ডিলানকে বলে যে সে তাকে ভালবাসে। তিনি পিছনে ফিরে এসেছেন এবং অভিভূত করেছেন, যে কেউ তাকে ভালবাসে সে কীভাবে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা প্রক্রিয়া করতে অক্ষম।
প্যাডি ডিলানকে একদিকে নিয়ে যাওয়ার এবং তার অতীতকে কিছু যায় আসে না বলে একটি সুযোগ নেয়, সে তার কিছুটা বিচার করে না। এটি ডিলানকে সোজা হয়ে যায় এবং রায়কে জানায় যে সে বাইরে আছে, কমপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য।
তবে কিছু আমাদের বলে যে রায় কেবল তাকে যেতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে না। রায় তাকে তার খপ্পরে রাখতে কী করবে?
তবে রায় যতটা ভীতিজনক হতে পারে, তিনি ডিলানের একমাত্র সমস্যা নন। ডিলান যখন গ্রামে চলে যাচ্ছে, কাইল তাকে চিনতে পারে।
তিনি এটিকে তার মায়ের কাছে ফিরে পা রাখেন এবং তাকে জানান যে তিনি সবেমাত্র কে দেখেছেন – তিনি যে লোকটিকে শস্যাগারে ছুরিকাঘাত করেছিলেন। তাত্ক্ষণিকভাবে মাইরার মনে একটি পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, ডিলানকে তার কৌতুক দরকার।
যা চলছে তা সম্পর্কে অজানা, চাস (লুসি পারগেটার) ডিলানকে কাজের জন্য মাইরা (নাটালি জে রব) কে জিজ্ঞাসা করতে রাজি করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যখন মাইরা পরবর্তী ডিলানকে দেখেন তখন তিনি কী ঘটেছিল তার বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ডিলানকে তার উপলভ্য কী কাজ সম্পর্কে কথা বলতে তার সাথে ফার্মে আমন্ত্রণ জানান।
এপ্রিল পরে যখন চাসের কাছ থেকে শুনে যে মাইরা ডিলানকে একা খামারে নিয়ে গেছে, অ্যালার্মের ঘণ্টা বাজায় এবং সেই মুহুর্তে, মাইরা ডিলানকে তার নিজের ওষুধের স্বাদে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
এপ্রিল কি ডিলানকে মাইরা এবং রে থেকে বাঁচাতে পারে?
