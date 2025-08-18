You are Here
ডিলান এপ্রিল থেকে একটি বিশাল গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখার সাথে সাথে ইমারডেল বিশ্বাসঘাতকতা | সাবান
ডিলান এপ্রিল থেকে একটি বিশাল গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখার সাথে সাথে ইমারডেল বিশ্বাসঘাতকতা | সাবান

এপ্রিল এবং ইমারডালে ভাড়াটেদের মধ্যে ডিলান
ডিলান পেন্ডার্স রে ওয়াল্টার্সের জন্য ড্রাগ ডিলার হিসাবে কাজ করছেন (ছবি: আইটিভি)

ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) এপ্রিল উইন্ডসর (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) এর কাছে এমারডালে ফিরে আসার মুহুর্ত থেকেই মিথ্যা কথা বলছেন।

ডিলান মূলত এপ্রিল থেকে একটি ফ্ল্যাট এবং একটি শালীন কাজ করার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছিল যখন সমস্ত পাশে তিনি রুক্ষ ঘুমাচ্ছেন এবং খারাপ মানুষ রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) এর জন্য চাকরি করছেন। তিনি সোজা এবং সরু থাকার বিষয়েও মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

এপ্রিল আবিষ্কার করলেন যে তিনি ক্রিকেট প্যাভিলিয়নে নেমে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর পায়ে সংক্রামিত গ্যামির ক্ষতটি মায়ারার (নাটালি জে রব) ফার্মের উপর দিয়ে যা করার চেষ্টা করেছিল তার অনুপ্রবেশকারী হওয়ার কারণে।

ঠেলাঠেলি করার সময়, ডিলান রায়ের সাথে কাজ করার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং তারপরে স্বীকার করেছেন যে রায়ও তার সাথে জড়িত ছিল। এপ্রিল ডিলানকে সুরক্ষিত রাখতে রাজি হতে বাধ্য হয়েছিল।

রে মাইরার সাথে কথা বলে ডিলান এমারডালে দেখছে
রায় জানে যে তিনি ডিলানকে অর্থ দিয়ে ফিরে প্রলুব্ধ করতে পারেন (ছবি: আইটিভি)

এই দুজনের জন্য সেরা শুরু হয় না এবং তাদের নবীন রোম্যান্সের জন্য শুরু হয় না, তবে দেখে মনে হয়েছিল যে একবারে সবকিছু খোলার বাইরে চলে গেল যে এটি সমস্ত এ-ওকে ছিল।

তবে ডিলান এখনও এপ্রিলের কাছে মিথ্যা কথা বলছেন, যিনি সততার মরিয়া প্রয়োজন। ডিলান রায়কে প্রত্যাখ্যান করে এবং চাকরীর জন্য আবেদন করে সোজা এবং সংকীর্ণের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে প্রত্যাখ্যান করার সময় তিনি একটি বড় কড়া নেন।

এপ্রিল যখন তাকে পিছনে পিছনে মোকাবেলা করতে চলেছে, ডিলান তার ফোনে রায়ের নাম দেখেছে।

তিনি মনে করেন যে তিনি রায়ের ব্যবসা থেকে নিজেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন, তবে রে আলাদাভাবে জানেন। রে তাকে কিছু সহজ অর্থের সাথে একটি গিগ সরবরাহ করে, জেনে এটি একটি মরিয়া ডিলানকে আবার টেনে নিয়ে যাবে।

অ্যামেলিয়া ইমারডালে ক্রিকেট প্যাভিলিয়নে ডিলানকে খুঁজে পেয়েছে
ডিলান যখন প্রথম ফিরে এসেছিলেন তখন রুক্ষভাবে বেঁচে ছিলেন (ছবি: আইটিভি)

এপ্রিল তার শিক্ষানবিশের সাথে বিরক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে এবং স্কুলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা ডিলানের পুরো সমর্থন দেখায়।

তিনি তার সমর্থন দ্বারা উত্সাহিত হয়েছেন তবে কোনও ধারণা নেই যে রায় তার নখরগুলি ডিলানে ফিরে এসেছে।

ডিলানকে অন্য কাজ করার জন্য ম্যানিপুলেট করা হয়েছে, এবং আবারও এপ্রিল থেকে মিথ্যা বলার সময় অপরাধবোধের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ বোধ করা হচ্ছে।

এটি কি ভুল হয়ে যায় এবং ডিলানের জন্য সমস্ত কিছু নষ্ট করে দেয়?

