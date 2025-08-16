ডিলান এফ্রন ফ্লান্টস হ্যাম্পটন ছবিগুলির সিরিজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পেশীগুলি

ডিলান এফ্রন
হ্যাম্পটনগুলিকে উত্তপ্ত করে …
ক্ষুদ্র ট্যাঙ্ক শীর্ষে চকচকে
প্রকাশিত
ডিলান এফ্রন সাম্প্রতিক ভ্রমণের আগে হ্যাম্পটনের কাছে না গিয়েছিল … তবে, দেখে মনে হচ্ছে তিনি এই অঞ্চলটি পুরোপুরি ফিট করে – একটি নতুন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তার ছিঁড়ে যাওয়া বড এবং বড় হাসি দেখিয়েছেন।
ভাই জ্যাক ইফ্রন এই ফটোগুলিতে অবশ্যই তাঁর মতো অনেকটা দেখতে লাগছিল … তার মুখের উপর একটি বড় হাসি দিয়ে গোল্ডেন আওয়ারের আশেপাশে একটি নৌকায় ঝুলছে।
তিনি একটি ছোট সাদা ট্যাঙ্ক শীর্ষে কিছু রশ্মি ধরছেন … সূর্যের আলো তার মুখ ফ্রেম করতে দেয়।
অন্যান্য ছবিতে, তিনি পুরোপুরি শার্টটি হারিয়েছেন … একটি ডিপের জন্য যাচ্ছেন যা তার চিত্তাকর্ষক ছয়-প্যাকটিতে প্রতিটি এবি হাইলাইট করে।
‘বিশ্বাসঘাতকরা’ বিজয়ী একটি দীর্ঘ টেবিলের সাথে একটি বিশাল আউটডোর ডিনার থেকে একটি ছবিও ভাগ করে নিয়েছিল … কেনেডিসকে একটি আউট করা হয়তো দিনে ফিরে একটি দল হিসাবে উপভোগ করেছে।
ডি পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছেন, “হ্যাম্পটনের প্রথম ট্রিপ, আমি এটি পেয়েছি” … এবং, আমরা কেবল জানি যে এলাকার লোকেরা তাকে এবং তার হট বড ফিরে আসতে ভিক্ষা করবে!