ডিল বা কোনও চুক্তি নয়, মার্ক কার্নিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি নতুন সম্পর্ক পরিচালনা করতে হবে
ডিল বা কোনও চুক্তি নয়, মার্ক কার্নিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি নতুন সম্পর্ক পরিচালনা করতে হবে

ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেন তা সমাধান করার জন্য সর্বশেষ সময়সীমার এক সপ্তাহ পরে-এবং কানাডিয়ান কর্মকর্তারা এখন কানাডা-ইউএস-মেক্সিকো চুক্তির সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছেন-অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

তবে মঙ্গলবার মার্ক কার্নি ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি কমপক্ষে একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, “যদিও আমরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ভাগ করে নেওয়া অনেক পারস্পরিক উপকারী সুযোগের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কাজ চালিয়ে যাব,” প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, “এটা স্পষ্ট যে আমাদের সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সর্বাধিক মূল্যবান ব্যবসায়ের সম্পর্ক কী ছিল তার উপর আমরা গণনা করতে বা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না।”

এই জাতীয় মন্তব্যগুলি অনুসরণ করে মার্চ মাসে কার্নির জেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কানাডার “পুরানো সম্পর্ক” “শেষ” ছিল। এবং এই দেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এবং নিকটতম মিত্র সম্পর্কে একজন প্রধানমন্ত্রী এইভাবে কথা বলতে শুনে উল্লেখযোগ্য রয়ে গেছে, যার সাথে কানাডা গত শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ক্রমাগত আরও কাছাকাছি বেড়েছে।

তবে এটি বিতর্ক করাও ক্রমশ কঠিন।

“এবং সে কারণেই,” কার্নি মঙ্গলবার অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমরা ঘরে বসে আমাদের শক্তি তৈরি এবং বিদেশে কানাডিয়ান সংস্থাগুলি এবং শ্রমিকদের জন্য নতুন সুযোগ সন্ধানের দিকে ক্রমশ মনোনিবেশ করেছি।”

কার্নিকে এখনও স্পষ্টতই বিচার করা হবে যে তিনি কীভাবে বর্তমান বিরোধটি নেভিগেট করেন। তবে ডিল বা কোনও চুক্তি – শুল্ক বা কোনও শুল্ক নেই – বৃহত্তর প্রশ্নটি হ’ল কানাডার কীভাবে এই নতুন বিশ্বকে নেভিগেট করা উচিত।

ট্রাম্পের সাথে একটি ‘চুক্তি’ দেখতে কেমন?

কিছু উপায়ে, কানাডার সঙ্কটের মুহুর্তটি গত কয়েক মাস ধরে অপসারণ বলে মনে হয়েছিল।

ট্রাম্প কানাডাকে সংযুক্ত করার বিষয়ে কম কথা বলছেন। তাঁর কিছু শুল্ক মূলত হুমকির চেয়ে কম হয়ে গেছে। এবং কানাডার রফতানি সামগ্রিকভাবে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় নিম্ন স্তরের শুল্কের মুখোমুখি।

তবে এখনও শুল্ক রয়েছে। আমদানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা আরোপিত কার্যকর সামগ্রিক শুল্ক হার এখন আনুমানিক 18.6 শতাংশ – এটি ১৯৩৩ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। কানাডার পক্ষে কার্যকর হারটি ১৩.১ শতাংশ বলে অনুমান করা হয়।

“আপনার ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিটি ১৯৩০ সালের স্মুট-হাওলি শুল্কের দ্বিতীয় আগমন হিসাবে ভাবা উচিত, কার্যকরভাবে 90 বছরের বাণিজ্য উদারীকরণের ফলাফলগুলি বিপরীত করে,” অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান লিখেছেন এই সপ্তাহে।

ট্রাম্প সবেমাত্র দর কষাকষির কৌশল হিসাবে শুল্ক চালাচ্ছিলেন এই জল্পনা -কল্পনার বিপরীতে, তিনি অন্যান্য দেশের সাথে স্বাক্ষর করছেন এমন “ডিলস” এর বৈশিষ্ট্য আমদানি কর দিচ্ছেন। তিনি স্পষ্টতই আমেরিকান অর্থনীতির ঝুঁকি এবং আমেরিকান পরিবারগুলিতে আরোপিত অতিরিক্ত ব্যয়গুলি মেনে নিতে ইচ্ছুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি সম্পর্কে কিছুই না বলার জন্য।

দেখুন | ট্রাম্পের শুল্কের প্রভাব কী?:

নতুন মার্কিন শুল্কের হারগুলি কীভাবে ব্যবসায়, গ্রাহকরা প্রভাবিত করছে?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডা সহ 60০ টিরও বেশি দেশ থেকে উচ্চ আমদানি কর আদায় করতে শুরু করায় বিশ্বজুড়ে ব্যবসায় এবং গ্রাহকরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন।

কার্নি বলেছিলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত ব্যবসায়ের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।” “একাধিক চুক্তিতে আমেরিকা কার্যকরভাবে উচ্চতর বেসলাইন শুল্ক, অংশীদারদের দ্বারা একতরফা বাণিজ্য উদারকরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের জন্য নতুন প্রতিশ্রুতিগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে তার অর্থনীতিতে অ্যাক্সেসের জন্য চার্জ করছে।”

কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পাইলিভ্রে আমেরিকান শুল্কের অব্যাহত উপস্থিতির জন্য এই সপ্তাহে কার্নিকে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতির কাছে ছাড় দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে “পিছনের দিকে বাঁকানো” অভিযোগ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে লক্ষ্যটি এখনও “আমেরিকান বাজারে নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস” হওয়া উচিত।

এই মন্তব্যগুলি কমপক্ষে কার্নির বর্তমান আলোচনায় এবং আগত আলোচনার ক্ষেত্রে কতটা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে তার একটি অনুস্মারক – যদিও এই পরিস্থিতিতে কার্নির কাছ থেকে কানাডিয়ান জনসাধারণ কতটা প্রত্যাশা করে তা এখনও দেখা যায়।

অবশ্যই, এমনকি কার্নির সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে একটি চুক্তিতে আসতে সক্ষম হলেও, উপলভ্য প্রমাণগুলি প্রমাণ করে যে কোনও চুক্তি পরিবর্তনের বিষয়। একইভাবে, এখন এটি কল্পনা করা নিষ্পাপ মনে হবে যে ট্রাম্প আর রাষ্ট্রপতি না থাকলে বা যখন কোনও প্রকার টেকসই প্রাক-২০১ Normal স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে।

এটি কি নতুন তৃতীয় বিকল্পের জন্য সময়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডার সম্পর্কের ধাক্কা এবং টান কানাডার ইতিহাসের লাইনের মধ্য দিয়ে অন্যতম শক্তিশালী। তবে বর্তমান মুহুর্তের সাথে কিছু মিল থাকতে পারে যেখানে কানাডা সংক্ষিপ্তভাবে 1972 সালে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল

পঁচান্ন বছর আগে, মিচেল শার্প, তত্কালীন বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি, তার নামটি 24 পৃষ্ঠার একটি কাগজে রেখেছিলেন শিরোনামে, কানাডা-মার্কিন সম্পর্ক: ভবিষ্যতের জন্য বিকল্পগুলি। একটি স্থানান্তরিত বৈশ্বিক আদেশের পটভূমির বিরুদ্ধে, কানাডিয়ান অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং একটি সম্পর্কে উদ্বেগ আমেরিকান প্রশাসন কর্তৃক হঠাৎ পদক্ষেপের সিরিজশার্পটি বলেছিল যে কানাডার তিনটি বিকল্প ছিল।

প্রথমত, কানাডা স্থিতাবস্থা নিয়ে চালিয়ে যেতে পারে, কেস-কেস-কেস ভিত্তিতে আমেরিকার সাথে তার সম্পর্ক পরিচালনা করে এবং সমস্যাগুলি উত্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে মোকাবেলা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কানাডা সম্ভবত একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সংহতকরণের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে যেতে পারে”। বিকল্পভাবে, কানাডা “কানাডার অর্থনীতি এবং তার জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকগুলি এবং বর্তমান কানাডার দুর্বলতা হ্রাস করার প্রক্রিয়াতে একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল অনুসরণ করতে পারে।”

দেখুন | কার্নির পদ্ধতির প্রাক্তন এনএল প্রিমিয়ার:

প্রাক্তন এনএল প্রিমিয়ার বলেছেন, মার্কিন বাণিজ্য আলোচনার বিষয়ে কার্নির দৃষ্টিভঙ্গি ‘বুদ্ধিমান এবং কৌশলগত’

নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের প্রাক্তন প্রিমিয়ার অ্যান্ড্রু ফুরে বলেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার সর্বাধিক ‘শব্দ’ উপায় ‘একটি শান্ত, যুক্তিযুক্ত, কানাডিয়ান পদ্ধতিতে’। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার কয়েক ডজন দেশে উচ্চতর আমদানি কর আদায় শুরু করার সাথে সাথে এটি আসে।

শার্প তৃতীয় দৃশ্যের পক্ষে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, কানাডিয়ানরা, একটি ভিন্ন সরকারের অধীনে, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোর্সটি নিয়ে গিয়েছিল। এবং যা “হিসাবে পরিচিত হয়েছিল”তৃতীয় বিকল্প“পিয়েরে ট্রুডোর আরও কিছু জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং নতুন বাণিজ্য অংশীদারদের একটি খারাপ অনুসরণের সাথে যুক্ত কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে।

কার্নি তৃতীয় বিকল্প থেকে কোনও বিশেষ অনুপ্রেরণা নিয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। তবে শার্পের বিবরণটি কিছুটা “কানাডা স্ট্রং” বলার মতো শব্দের মতো পড়েছে – বসন্তের নির্বাচনের উদার প্রচারের স্লোগান। (এই বিষয়টির জন্য, এটি কানাডার অর্থনীতি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাইলিভ্রে যা বলেছেন তার কিছুটির সাথেই সম্ভবত এটি বিস্তৃতভাবে রয়েছে।)

মধ্যে শার্পের নিজস্ব পরবর্তী রায়তাঁর কাগজ কানাডিয়ান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য জনসাধারণের সমর্থন মার্শাল করতে সহায়তা করেছিল, কিন্তু “আমাদের ব্যবসায়ের দিকনির্দেশে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেনি।” এবং যদিও এটি “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য কানাডার অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনকে বোঝায়” যে “” চেষ্টা করা হয়নি এবং সম্ভবত ফেডারেল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির ওভারল্যাপিং এখতিয়ারের কারণে অর্জন করা খুব কঠিন ছিল। “

কানাডার জন্য, বাণিজ্য বৈচিত্র্য সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে যা যদি এটি করা সহজ হয় তবে কেউ এখনই এটি করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে, পিয়েরে ট্রুডোর সরকারের নতুন বাজারে সেতু তৈরির প্রচেষ্টাকে “সতর্কতা চিহ্ন” হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যে “সরকার কী চায় এবং বেসরকারী বিনিয়োগ যা চায় তা প্রায়শই বিরোধের মধ্যে রয়েছে,” সেন্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কানাডা-ইউএস সম্পর্কের একটি গবেষণা চেয়ার এনা ম্যাককারচার বলেছেন।

কার্নি যুক্তিযুক্তভাবে আরও ভাল অবস্থান থেকে শুরু হয়, ম্যাককারচার বলেছেন, কারণ কানাডা এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অংশীদারদের সাথে বেশ কয়েকটি বিস্তৃত বিনামূল্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করছে।

ম্যাককারচার বলেছেন, “যেখানে রাবারটি রাস্তায় আঘাত করবে সেখানে প্রকৃতপক্ষে কানাডিয়ান সংস্থাগুলি, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়গুলি, ব্যবসায়ের লিঙ্কগুলি এবং প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য চুক্তিগুলিকে পুঁজি করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা হবে।”

“আমি যদি কার্নি সরকার হয়ে থাকি, যদি আমি তৃতীয় বিকল্প থেকে বিশেষত বাণিজ্য বৈচিত্র্যে কিছু শিখতে পারি তবে আমি বলতে পারি যে আপনাকে প্রকৃতপক্ষে কানাডিয়ান ব্যবসায়গুলিকে অন্যান্য ব্যবসায় এবং সরকারী এজেন্সিগুলির সাথে সংযুক্ত করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা করতে হবে।”

এটি কী সম্ভব সে সম্পর্কে বাস্তবসম্মত হওয়া এখনও প্রয়োজনীয়। এমনকি তীব্র স্বীকারও করেছেন যে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অবশ্যই কানাডার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং সরবরাহের উত্সকে খুব যথেষ্ট ব্যবধানে থাকবে।” তিনি লিখেছেন, তৃতীয় বিকল্পটি কেবল “কানাডার দুর্বলতা হ্রাস করার দিকে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত” দিকে পরিচালিত হবে।

তবে 1972 সালে, এটি কেবল একটি বিকল্প ছিল। 2025 সালে, এটি একটি প্রয়োজনীয়তার মতো মনে হতে পারে।

