ডিসি ইউএস অ্যাটর্নি জিনাইন পিরো ডিসি যুব অপরাধের বিষয়ে কঠোর অবস্থান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
দেশের রাজধানীর শীর্ষ ফেডারেল প্রসিকিউটর যুব অপরাধের পুনর্বাসনের বিষয়ে আরও জবাবদিহিতা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ তার অফিস প্রয়োগকরণ বৃদ্ধি এবং কর্মীদের বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে।
ফক্স নিউজের প্রাক্তন সহ-হোস্ট জ্যানাইন পিরো, যিনি শনিবার মার্কিন সেনেট ডিসি-র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাটর্নি হিসাবে নিশ্চিত করেছিলেন, তিনি বুধবার “দ্য ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল” কে বলেছেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেডারেল জেলাটিকে “নিরাপদ” এবং “সুন্দর” করার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর করতে সহায়তা করতে চান।
“যুবা সহিংসতা বাড়ছে – কেবল ডিসিতে নয়, সারা দেশে নয় And
“এটি শেষ করার সময় এসেছে। রাষ্ট্রপতি এটাই চান, আমরা এটি করতে যাচ্ছি।”
দেখুন: ট্রাম্পের ইঙ্গিতগুলি তিনি শীঘ্রই ডিসি ফেডারেলাইজ করবেন, ‘বিগ বলস’ আক্রমণের পরে ন্যাশনাল গার্ড আনবেন
প্রাক্তন বিচারকের মন্তব্য পরে আসে ট্রাম্প ফেডারেলাইজ করার হুমকি দিয়েছিলেন ওয়াশিংটন, ডিসি, প্রাক্তন সরকারী দক্ষতার বিভাগের (ডগ) কর্মচারীকে কার্জ্যাকিংয়ের চেষ্টা করার সময় লাঞ্ছিত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
“ওয়াশিংটন, ডিসি-তে অপরাধ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
দ্য মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ (এমপিডি) রিপোর্ট করেছে সামগ্রিক অপরাধে %% হ্রাস এবং ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় বুধবার পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসিতে সহিংস অপরাধে ২ 26% হ্রাস।
ডিসি মেয়র মুরিয়েল বোসার এবং এমপিডি চিফ পামেলা স্মিথ এপ্রিল মাসে কিশোর তদন্তকারী প্রতিক্রিয়া ইউনিট তৈরির ঘোষণা করেছিলেন ডিসিতে যুব অপরাধের সমাধানের জন্য এবং সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ সরবরাহ করেছিলেন।
2024 সালে মার্কিন অপরাধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, এফবিআই বলেছেন – কিছু উল্লেখযোগ্য সতর্কতা সহ
বোসর বলেছিলেন, “এই ইউনিটটি যুবসমাজের জড়িত অপরাধকে আরও কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং অপরাধ হওয়ার আগে বন্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।”
পিরো ফক্স নিউজের হোস্ট লরা ইনগ্রাহামকে বলেছিলেন যে সামগ্রিক এবং সহিংস অপরাধ হ্রাস সত্ত্বেও সহিংসতা আগের চেয়ে আরও মারাত্মক।
“যখন আমরা বলি যে এটি নিচে, যা থেকে নিচে, ঠিক আছে? আমরা 111%উপরে থাকা কারজ্যাকিং পেয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
মার্কিন অ্যাটর্নি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কিশোর সন্দেহভাজনরা প্রাক্তন ডোজ কর্মচারী এডওয়ার্ড কোরিস্টিনকে মারধরের সাথে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন, “বিগ বলস” ডাকনাম, সম্ভবত ডিসি-র কিশোর বিচার ব্যবস্থার কারণে তার অফিসে অভিযোগের মুখোমুখি হবে না।
“তারা ফ্যামিলি কোর্টে যান, যেখানে প্রচেষ্টা পুনর্বাসন।
দুই 15 বছর বয়সী গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এমপিডি অনুসারে, কোরিস্টিন হামলার সাথে সম্পর্কিত নিরস্ত্র কারজ্যাকিংয়ের অভিযোগের মুখোমুখি।
পিরো যোগ করেছেন যে তিনি তার অফিস পুরোপুরি কর্মী পেয়ে এবং দেশের রাজধানীকে আরও “নিরাপদ” এবং “সুন্দর” করতে সহায়তা করার জন্য দৌড়ানোর বিষয়ে কাজ করছেন।