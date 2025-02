ডিসি তারকা গ্যালাক্সি স্পিন-অফের মার্ভেলের অভিভাবকদের জন্য নোভা কাস্টিং গুজবকে সম্বোধন করেছেন

এই নিবন্ধটি একটি উন্নয়নশীল গল্প কভার করে। এটি উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আরও তথ্য যুক্ত করব বলে আমাদের সাথে ফিরে যাচাই করা চালিয়ে যান।

নোভা

সঙ্গে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে Xolo Maridueña was asked if there were any truths to the rumors that he is being eyed to play Nova in the MCU for Marvel Studios. জেমস গুনের ডিসিইউ ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে ব্লু বিটল হিসাবে ইতিমধ্যে সংযুক্ত থাকা মেরিডুয়িয়া ভাগ করে নিয়েছেন যে এটি কেবল গুজব, তিনি উভয় মহাবিশ্বের অংশ হতে পছন্দ করবেন, যেমন তিনি নিম্নলিখিতটি বলেছিলেন নোভা গণ্ডগোল:

সূত্র: যে হ্যাশট্যাগ শো